Reclamația unui român despre chiriașul dispărut. Poate proprietarul să intre în apartament?

Un român cerut ajutor pe rețelele de socializare după ce chiriașul său nu i-a mai răspuns la telefon și a întârziat plata chiriei, deși vecinii susțin că îi văd mașina în zonă. Relatarea a stârnit o dezbatere aprinsă despre drepturile proprietarilor și ale chiriașilor.

Un proprietar din România a reclamat că a ajuns într-o situație stranie după ce chiriașul său a încetat brusc să îi mai răspundă la telefon și la mesaje, deși până atunci își plătise chiria și nu îi crease probleme.

Chiriașul, de negăsit

Bărbatul a adăugat că plata chiriei întârzie de aproape două săptămâni, iar încercările sale de a lua legătura cu locatarul au rămas fără rezultat. Mai mult, un bilet lăsat la ușa apartamentului a rămas neatins, deși vecinii susțin că au văzut mașina chiriașului în zonă.

„Retrospectiv, văd că nici mesajele de la sfârșitul lunii iunie nu s-au livrat, dar atunci nu băgasem de seamă. Până luna aceasta, comunicarea și comportamentul lui au fost în regulă. Îmi răspundea tot timpul și plătea chiria. L-am sunat și de pe un alt număr, în ideea în care m-ar fi blocat, dar telefonul tot nu sună”, a adăugat proprietarul.

Proprietarul a relatat cele întâmplate pe platforma Reddit și a cerut sfaturi despre ce ar avea de făcut și dacă poate intra în apartament după ce îl informează în prealabil pe chiriaș.

„Sunt îndreptățit să intru în apartament? Contractul stipulează că nu pot intra fără informare prealabilă, dar există și o clauză de forță majoră în care condițiile contractuale nu se aplică. Este un contract de închiriere standard, înregistrat la ANAF”, a scris acesta.

El a mai adăugat că intenționează mai întâi să meargă la apartament și să bată la ușă, însă problema sa este ce poate face în cazul în care nu găsește pe nimeni.

„Nu sunt în același oraș în care se află apartamentul, deci nu pot să mă sincronizez cu un posibil moment în care vecinii mi-ar spune că mașina este acolo”, a mai scris acesta.

Relatarea proprietarului a stârnit dezbateri pe Reddit, iar mulți români l-au sfătuit să nu intre singur în apartament. Oamenii i-au recomandat să meargă mai întâi la ușă, iar dacă chiriașul nu răspunde și există temerea că i s-ar fi întâmplat ceva, să ceară sprijinul poliției. Alții au susținut că problema chiriei restante trebuie rezolvată printr-o notificare oficială, urmată de demersuri prin executor judecătoresc și de evacuare.

Ce l-au sfătuit românii

Relatarea proprietarului a stârnit dezbateri ample pe Reddit. Mulți internauți l-au sfătuit să nu intre singur în apartament, chiar dacă este proprietarul locuinței, ci să ceară ajutorul poliției dacă se teme că locatarului i s-ar fi întâmplat ceva.

„Soluția eu zic că e simplă. Din cauza faptului că nu ți-a răspuns, nu îi intră mesajele. Suni la poliție, îți dai întâlnire cu un polițist în fața ușii și deschizi tu ușa cu poliția de față. Pentru că îți faci griji pentru chiriaș. Ținând cont că până acum comunicarea nu a avut de suferit, poate s-a întâmplat ceva”, a scris un internaut.

Alți români au avut opinii diferite despre modul în care ar trebui sesizată poliția. Un utilizator i-a recomandat proprietarului să apeleze numărul unic de urgență.

„112, nu Poliția Locală. Au trecut câteva zile, nu două-trei ore. Poate să fie grav sau foarte grav”, a scris acesta.

Altul a considerat că situația ar trebui semnalată direct secției de poliție din zona apartamentului.

„Nu 112, că nu este urgență. Poți găsi numărul de telefon de la secția unde este apartamentul și suni direct la secție”, l-a contrazis altcineva.

Altcinevar i-a recomandat proprietarului să prezinte situația drept o îngrijorare legată de starea chiriașului, mai ales că biletul lăsat la ușă rămăsese neatins.

„Poți să te prevalezi de faptul că nu ai nicio dovadă că este viu. Poți să anunți poliția că nu îți răspunde și că ești proprietarul îngrijorat. Dacă biletul este în ușă, și mai bine”, a notat internautul.

Un comentator a relatat că și în România autoritățile pot interveni pentru un fel de „welfare check” (n.r. o verificare solicitată pentru a afla dacă o persoană este în siguranță) atunci când aceasta nu mai răspunde la telefon sau la ușă.

„Am sunat și eu pentru vecina de la etajul patru, bătrână și surdă. A bătut soțul în ușă, iar eu am stat cu 112 în telefon până a răspuns într-un final și le-am spus să nu mai vină. Și colegii de muncă ai fratelui meu, văzând într-o dimineață că nu se prezintă la birou, s-au dus la apartament, au sunat și au bătut tare la ușă. Au auzit telefonul sunând înăuntru și nimic. Au sunat la poliție și abia apoi m-au sunat pe mine. Eu am plecat imediat spre el cu cheile de rezervă, dar până am ajuns era deja poliția acolo, cu pompierii care spărgeau ușa”, a povestit acesta.

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Primul pas: „bate la ușă”

Alți români au considerat că proprietarul ar trebui să înceapă cu cea mai simplă variantă: să meargă la apartament și să bată la ușă.

„Mergi și bate la ușă. Nu este nevoie să intri fără să fie el acasă”, a scris un utilizator.

Un internaut care trecuse printr-o experiență asemănătoare a presupus că locatarul ar putea încerca să folosească garanția drept plată pentru ultima lună de chirie și să plece fără să îl anunțe pe proprietar.

„Am avut unul care a făcut exact asta. Toate bune, se prefăcea că este serios și civilizat, comunicam pe WhatsApp, iar după aproape un an nu a mai plătit chiria. După o lună și jumătate mi-a spus brusc că a plecat și să consider garanția ultima lună. În apartament a lăsat un dezastru, plus datorii de cinci luni la întreținere. Poate ai noroc și nu este cazul la tine, dar trebuie să verifici cât mai repede”, a povestit comentatorul.

Un alt utilizator i-a propus proprietarului să discute cu un executor judecătoresc și să încerce să documenteze oficial starea apartamentului.

„Intri cu executorul să vedeți ce se întâmplă, el face poze și nu ar trebui să poți fi acuzat că ai furat ceva. Poți întreba executorul cum sugerează. Faci notificare cu 48 de ore înainte, să fie acasă dacă dorește, iar dacă nu, intri în prezența «autorităților», a executorului”, a scris acesta.

Alți internauți au recomandat verificarea consumului de utilități și transmiterea unei notificări oficiale la adresa de domiciliu a chiriașului. Un comentator a adăugat însă că simpla informare nu îi permite proprietarului să intre în apartament.

„Dacă nu reușești să dai de el, îi trimiți o informare pe adresa de domiciliu din cartea de identitate, printr-un serviciu de curierat, că intenționezi să îl vizitezi și când. Soliciți date de contact actualizate, cu confirmare de primire și conținut declarat, însă tot nu poți intra în casă în lipsa lui. Evacuarea se face numai prin instanță și pentru motive precum neplata chiriei sau a utilităților”, a explicat internautul.

Într-un alt comentariu, autorul postării a afirmat că, din cauza restanței și a lipsei oricărei explicații, nu i se mai pare că locuința poate fi considerată casa lui.

„Ba este casa lui până când o instanță de judecată nu decide altceva. Au și chiriașii drepturi, nu doar proprietarii”, l-a contrazis altcineva.

Un alt român i-a recomandat proprietarului să trateze separat cele două probleme: mai întâi să afle dacă chiriașul este în siguranță, iar apoi să înceapă demersurile pentru recuperarea banilor și evacuare.

„Dacă este bine, îl întrebi ce are de gând. Dacă a trecut luna, mergi la un executor judecătoresc, dacă ai contractul înregistrat la ANAF, și începi demersurile pentru evacuare sau pentru poprire”, a recomandat utilizatorul.

Ulterior, proprietarul a revenit și a povestit că a mers la apartament, nu l-a găsit pe chiriaș, dar a reușit, în final. să îi identifice familia și contul de Facebook. Locatarul l-a contactat în cele din urmă și a susținut că își pierduse telefonul.

„Am fost ieri, nu era acasă. Am sunat, am bătut la ușă și i-am lăsat încă un bilet, să îi spun că vreau să reziliem contractul și că are 30 de zile să elibereze apartamentul. Între timp, i-am găsit familia și pe el pe Facebook, iar astăzi mi-a scris. Varianta lui este că și-a pierdut telefonul și că nu a putut să mă contacteze. A spus că plătește ce mai are de plătit și că după aceea pleacă. Deci pare să fie un final fericit”, a relatat proprietarul.

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Legea interzice intrarea abuzivă în locuințe

În situația reclamată de proprietar, legea oferă soluții clare pentru recuperarea chiriei restante și, dacă este cazul, pentru evacuarea chiriașului, însă nu îi permite acestuia să intre în apartament în lipsa acordului locatarului.

„Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește constituie violare de domiciliu”, se arată în articolul 224 din Codul penal. Fapta se pedepsește cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

Proprietarul poate solicita accesul, dar nu poate descuia ușa și intra singur dacă locatarul nu răspunde.

„Locatarul este obligat să permită examinarea bunului de către locator la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului. Verificarea trebuie făcută însă fără să îi cauzeze chiriașului o stânjenire nejustificată a folosinței bunului”, arată Codul civil.

Tot potrivit Codului civil, lipsa răspunsului la telefon, mesajele nelivrate și întârzierea plății chiriei nu pot fi considerate cazuri de forță majoră, aceasta presupunând existența unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

„Atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractului de locațiune nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locațiunea”, se arată în articolul 1.817 din Codul civil. Proprietarul poate începe demersurile pentru încetarea contractului, dar nu poate considera automat apartamentul abandonat.

Alte articole din Codul civil vizează recuperarea chiriei restante. Contractul înregistrat la organele fiscale este titlu executoriu pentru plata chiriei, astfel că proprietarul poate apela la un executor judecătoresc. Dacă locatarul nu eliberează apartamentul după încetarea contractului, acesta trebuie notificat, iar evacuarea poate fi cerută în instanță.