 „Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi | adevarul.ro
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„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi

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Dacă ai încercat vreodată să renunți la un abonament, este posibil să fi primit imediat o ofertă mai avantajoasă. Multe companii preferă să ofere reduceri sau alte beneficii decât să piardă un client. Când funcționează această strategie și în ce situații merită să negociezi.

De ce plătești mai mult dacă ești client vechi
„Taxa de loialitate” la abonamente Sursă foto: Shutterstock

O discuție devenită virală în comunitatea r/Frugal de pe Reddit, dedicată economiilor și gestionării inteligente a banilor, a scos la iveală dimensiunea acestui fenomen. Totul a pornit de la un utilizator care, încercând să își închidă contul de Uber One, s-a trezit imediat cu o contraofertă mult mai ieftină pentru următoarele trei luni.

„De regulă, când o companie trage de mine cu prețuri mai mici exact în momentul în care vreau să plec, refuz din principiu. Dar întâmplarea m-a făcut să mă întreb: la câte alte abonamente aș putea obține reduceri substanțiale doar mimând intenția de reziliere?”, a scris acesta.

Postarea sa a strâns rapid sute de reacții de la alți utilizatori care au confirmat eficiența acestei tactici. Membrii comunității au relatat cum au obținut reduceri majore la facturile de internet, telefonie mobilă, pe platforme de streaming și chiar abonamente la ziare prestigioase, exclusiv prin acest truc. Mărturiile lor demonstrează o regulă nescrisă a pieței: simplul gest de a cere rezilierea contractului îți deschide, de fapt, ușa către departamentul de retenție, locul unde companiile țin ascunse cele mai bune oferte pentru a evita pierderea abonaților.

„Companiile, de la cele de telefonie mobilă la alte servicii, inclusiv la cele de pe internet, știu că atragerea unui client nou costă mult mai mult decât păstrarea unuia existent. De aceea, bugetul de retenție este generos. În schimb, clientul «cuminte» nu generează niciun semnal de alarmă, așa că nu îi vor face niciodată o ofertă mai bună”, explică Adrian Negrescu, analist economic, pentru „Adevărul”.

Biletul de intrare la departamentul de retenție

Dacă pui doar întrebări despre factură, nu vei obține nimic. Potrivit unui angajat din telecomunicații care a intervenit în discuție, companiile au proceduri stricte: ofertele de retenție se activează exclusiv în momentul în care clientul afirmă răspicat că vrea să renunțe la servicii. Până când nu declanșezi oficial procedura de reziliere, departamentul specializat în păstrarea clienților rămâne, practic, inaccesibil.

Totuși, o simplă cerere de reziliere s-ar putea să nu fie suficientă dacă nu este susținută de argumente reale. Utilizatorii experimentați recomandă ca solicitarea să fie însoțită de oferta clară a unui competitor. Menționarea concretă a unui tarif mai mic găsit la un alt furnizor este detaliul care forțează, în majoritatea cazurilor, intervenția echipei de retenție și deblocarea unor prețuri preferențiale.

„Cel mai bun moment să negociezi este când ești în afara perioadei contractuale inițiale sau imediat după o majorare de preț. Ai cele mai multe șanse de succes dacă poți demonstra o ofertă reală a concurenței”, lămurește Adrian Negrescu.

De ce reducerile sunt doar temporare

Deși aceste negocieri dau adesea roade, „victoria” poate fi înșelătoare. Majoritatea celor care au aplicat această tactică avertizează că ofertele sunt temporare, gândite cu un singur scop: să profite de neatenția clientului.

Odată ce expiră cele trei sau șase luni în care beneficiezi de servicii la preț redus, abonamentul revine automat la tariful standard (sau chiar la unul mai mare). Dacă nu îți pui un memento să renegociezi sau să reziliezi din nou, vei ajunge să plătești înapoi banii „economisiți”.

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Un astfel de exemplu a fost relatat de un fost abonat la platforma de streaming Starz. Utilizatorul a povestit că, de fiecare dată când a încercat să anuleze serviciul, compania i-a oferit un preț și mai mic, ajungând la un moment dat să plătească sub un dolar pe lună. Strategia din spatele acestor oferte derizorii este simplă: companiile mizează pe faptul că, pentru sume atât de mici, clientul nu se va mai obosi să anuleze abonamentul și va uita de el, permițând ca, odată expirată perioada promoțională, cardul să-i fie taxat din nou la prețul întreg.

O strategie similară dă roade și în cazul Audible. Unii abonați vânează exclusiv perioadele promoționale: își setează o alertă cu puțin timp înainte să expire oferta și inițiază procesul de anulare, tocmai pentru a declanșa un nou discount. Secretul este însă vigilența, întrucât aceștia analizează atent contraoferta platformei înainte să o accepte.

Unde funcționează cel mai bine acest truc?

De departe, companiile cele mai dispuse să ofere reduceri la prima amenințare cu plecarea sunt furnizorii de internet și telecomunicații. Mulți utilizatori au explicat cum reușesc să evite ani la rând scumpirea abonamentelor (oferind exemple clare de la operatori mari din SUA, precum Spectrum sau SiriusXM), transformând renegocierea într-un obicei anual. Secretul lor este simplu: pun din nou mâna pe telefon cu câteva zile înainte de expirarea reducerii anterioare, declanșând un nou ciclu de oferte.

Lista nu se oprește aici. Discuțiile din online scot la iveală rezultate similare pentru platforme de streaming (Disney+, Peacock, Hulu), dar și pentru aplicații ca NordVPN, Duolingo, Adobe Creative Suite sau publicații precum The New York Times și The Washington Post. Pentru fiecare dintre aceste servicii, amenințarea cu rezilierea a funcționat perfect: utilizatorii au primit pe loc oferte la jumătate de preț sau chiar gratuitate pe o perioadă limitată.

Când nu dă rezultate 

Există, însă, o limitare tehnică importantă. Această tactică nu funcționează absolut deloc dacă abonamentul tău este facturat prin intermediul Apple sau Google. Atunci când te abonezi și plătești direct din telefon, anularea se face automat, printr-un simplu click în setările contului tău de iCloud sau Google Play. Din cauză că platformele de la Apple și Google acționează ca intermediari, decizia ta de reziliere nu ajunge direct la operator (fie el platformă de streaming sau furnizor de servicii), blocând astfel orice posibilitate de a primi o contraofertă.

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Regulile unei negocieri sigure: ce să ceri și la ce să fii atent

Tactica funcționează exact din considerente de business, explică Adrian Negrescu, iar cheia stă în a înțelege cum gândesc firmele. „În esență, companiile răspund în primul rând la riscul de a pierde clientul. Cine știe să folosească acest mecanism poate economisi zeci sau sute de lei pe an, fără să schimbe neapărat furnizorul”, subliniază analistul economic.

Totuși, o reducere venită rapid din partea departamentului de retenție trebuie analizată înainte de a bate palma. Adrian Negrescu recomandă ca discuția să rămână pe o linie politicoasă, dar fermă, și atrage atenția asupra a trei reguli vitale: „Nu accepta din start prima ofertă. Întreabă direct dacă există ceva și mai bun. Apoi, foarte important, cere o confirmare scrisă a noilor condiții și asigură-te că știi exact ce se întâmplă când expiră promoția. Spun asta pentru că s-ar putea să primești o lună sau două de reducere, pentru ca mai apoi factura să revină la un preț chiar mai mare decât cel standard”.

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