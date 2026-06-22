Primarul Buzăului speră ca Guvernul Veștea să nu primească votul Parlamentului. „Nu poate ajuta ţara în niciun fel”

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat luni, 22 iunie, că speră ca guvernul propus de Adrian Veştea să nu fie votat.

„Este o formulă care nu poate ajuta ţara în niciun fel, pentru că este o formulă încropită cu oameni care nu cred că vor face faţă sau nu sunt la nivelul funcţiilor nominalizate. Sper să nu treacă”, a afirmat Toma pentru Agerpres.

Anterior, fostul premier Victor Ponta a transmis pe Facebook că noul Guvern nu va putea fi învestit fără voturile AUR.

„Eu tot spun - dar văd că nu vrea nimeni să asculte: FĂRĂ AUR NU TRECE GUVERNUL VEȘTEA! Sunați-l pe Simion dacă vreți să treacă!

A fost ședința Birourilor Permanente Reunite la ora 10. Cum a început, așa s-a terminat ședința BPR. AUR s-a abținut, iar PNL, USR și UDMR au votat împotrivă, astfel că ordinea de zi nu a fost aprobată!

PNL a cerut ca prim-ministrul desemnat să retransmită Parlamentului o nouă listă a miniștrilor propuși, iar în dreptul celor care au făcut parte din PNL să menționeze «independent», nu «membru al PNL»”, a afirmat Ponta.

Începând cu ora 21:30, plenul reunit al Parlamentului va dezbate și va vota învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea. Până atunci, miniștrii propuși pentru noul Cabinet sunt audiați în comisiile de specialitate.

Potrivit programului anunţat de conducerea Parlamentului, de la ora 12:00 la ora 21:00, vor avea loc audierile în comisii, iar la ora 21:30 va fi plenul reunit.

În Guvern sunt trei vicepremieri, doi fără portofoliu.

Componenţa Cabinetului este următoarea: