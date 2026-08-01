Doi pensionari din Franța au trecut printr-un adevărat coșmar după ce și-au recuperat locuința închiriată, la cinci ani după ce chiriașii au încetat să mai plătească chiria. În momentul în care au reușit să intre din nou în casă, au descoperit o locuință devastată, plină de gunoaie, alimente alterate și dăunători.

Thérèse Lelièvre, în vârstă de 73 de ani, și partenerul ei închiriaseră casa în 2019 unei familii cu cinci membri. Proprietatea, moștenită de la soacra femeii și renovată înainte de închiriere, reprezenta o sursă importantă de venit pentru cei doi pensionari, relatează France Info.

Potrivit proprietarei, chiriașii au încetat să mai plătească cei 680 de euro pe lună în timpul pandemiei, după ce capul familiei și-a pierdut locul de muncă.

„Mi-a spus că a auzit la radio că, în timpul pandemiei, chiriașii nu mai sunt obligați să plătească chiria. Dar acea măsură se aplica doar spațiilor comerciale”, a povestit femeia.

Procedurile de evacuare au început în 2023, însă familia a părăsit oficial locuința abia în martie 2025. Proprietarii au reușit să intre din nou în casă pe 20 iulie și au descoperit un adevărat dezastru.

„Am găsit șobolani și gândaci. Erau 14 baxuri cu câte 12 borcane de maioneză expirată și o cantitate uriașă de recipiente de mousse de ciocolată. Podeaua era acoperită de atât de multe sticle de suc încât nu puteai înainta”, a declarat Thérèse.

Pierderile provocate de chiria neachitată se ridică la aproximativ 23.000 de euro, iar acum cei doi pensionari trebuie să suporte și costurile unei firme specializate pentru curățarea și refacerea locuinței.

După această experiență, proprietara consideră că legislația franceză oferă prea puțină protecție celor care închiriază locuințe și spune că încrederea acordată chiriașilor s-a întors împotriva ei.