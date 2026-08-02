Noi reguli pentru AI în Uniunea Europeană. Încălcările pot aduce amenzi de 35 de milioane de euro

Uniunea Europeană intră, de duminică, 2 august, într-o nouă etapă a reglementării inteligenței artificiale. Cea mai mare parte a obligațiilor prevăzute de Regulamentul european privind AI – prima lege din lume dedicată acestui domeniu – începe să se aplice, iar companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 35 de milioane de euro.

Regulamentul, adoptat în 2024 și implementat etapizat până în 2028, stabilește un cadru comun pentru utilizarea sigură și transparentă a sistemelor de inteligență artificială în Uniunea Europeană, cu accent pe protejarea drepturilor fundamentale și limitarea riscurilor generate de aceste tehnologii.

Regimul de sancțiuni este unul dintre cele mai dure prevăzute de legislația europeană. Utilizarea sistemelor de AI interzise poate atrage amenzi de până la 35 de milioane de euro, în timp ce încălcările legate de sistemele considerate „de înalt risc” pot fi sancționate cu până la 15 milioane de euro.

Sunt deja interzise sistemele care folosesc tehnici subliminale sau manipulatoare, exploatează vulnerabilitatea minorilor, persoanelor în vârstă ori a celor cu dizabilități, precum și cele care clasifică oamenii în funcție de rasă, religie sau orientare sexuală.

De asemenea, sunt interzise sistemele care deduc emoțiile angajaților sau elevilor, creează baze de date faciale prin colectarea imaginilor de pe internet ori permit identificarea biometrică în timp real, în spații publice, de către forțele de ordine.

Lista aplicațiilor interzise va fi extinsă din decembrie și va include unele dintre cele mai controversate utilizări ale inteligenței artificiale generative. Vor fi interzise crearea sau manipularea fără consimțământ a imaginilor intime („deepfake-uri sexuale”), precum și orice sistem capabil să genereze materiale de pornografie infantilă.

Din 2 august intră în vigoare obligația ca utilizatorii să fie informați atunci când interacționează cu un sistem de inteligență artificială. În schimb, etichetarea obligatorie a conținutului generat de AI – printr-un logo special – a fost amânată până la 2 decembrie.

Totodată, Comisia Europeană a decis să amâne până în decembrie 2027 aplicarea unor cerințe stricte pentru sistemele de AI clasificate drept „de înalt risc”, precum cele utilizate pentru evaluarea elevilor și studenților, selecția CV-urilor, acordarea creditelor sau stabilirea primelor de asigurare.

Ultima etapă a implementării regulamentului este programată pentru august 2028 și va viza sistemele de inteligență artificială integrate în produse deja reglementate, precum dispozitive medicale, sisteme de asistență pentru șoferi, jucării inteligente sau aplicații pentru navigația aeriană.

Experții în drept și transformare digitală consideră că regulamentul reprezintă un pas important, însă avertizează că implementarea trebuie făcută fără a încetini dezvoltarea tehnologică.

„Întrebarea nu este dacă ar trebui să reglementăm AI ; provocarea este cum să o gestionăm fără a înăbuși inovația. Fără control poate genera riscuri sistemice, dar o reglementare excesiv de rigidă poate împiedica Europa să concureze. Provocarea este să găsim echilibrul”, a declarat pentru EFE Giovanni Alessandrello, directorul general al companiei de consultanță BIP Iberia.

La rândul său, avocatul Guillermo Hidalgo, specializat în tehnologie și drepturi digitale, consideră că regulamentul oferă reguli clare și poate deveni „o ștampilă de calitate pentru AI europeană”, însă avertizează că evoluția rapidă a tehnologiei și suprapunerea cu alte reglementări ar putea crea dificultăți pentru companii.