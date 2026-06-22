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Marian Neacșu (PSD) nu exclude posibilitatea ca AUR să primească șefia Senatului: „În politică nimic nu este exclus”

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Marian Neacșu, ministrul desemnat al Internelor, a declarat luni, după audierile din Parlament, că prioritatea absolută este formarea unui executiv funcțional, subliniind că România are nevoie de „un guvern cu susținere parlamentară reală”.

Marian Neacșu, unul dintre liderii PSD. FOTO FB Marian Neacșu
Marian Neacșu, unul dintre liderii PSD. FOTO FB Marian Neacșu

Neacșu a afirmat că respectă decizia premierului desemnat Adrian Veștea de a discuta cu AUR, considerând-o firească în contextul negocierilor pentru obținerea voturilor necesare învestirii.

„Dacă domnul prim-ministru desemnat Veștea a decis să meargă să discute cu colegii de la AUR, este decizia domniei sale și o respect. Și, dacă vreți cu titlu personal, cred că este și corect”, a spus Neacșu, potrivit Agerpres.

Social-democratul a amintit că Veștea a purtat discuții și cu alte grupuri parlamentare, precum UPR și PACE, iar AUR era „singurul cu care nu discutam”:

„Bănuiesc că voturile respective se discută determinate de niște condiționalități”.

„În politică nimic nu este exclus”

Întrebat dacă AUR devine un partid „frecventabil”, Neacșu a reamintit că PSD a colaborat cu AUR în trecut, inclusiv la o moțiune de cenzură.

Cât despre posibilitatea ca AUR să primească funcții importante, precum președinția Senatului, el a răspuns:

„În politică nimic nu este exclus”.

Totuși, Neacșu a precizat că nu se discută despre intrarea AUR la guvernare, întrucât procedura de audieri este deja în desfășurare.

„Nu m-ați auzit vreodată spunând că AUR este extremist”

Întrebat când ar fi încetat AUR să fie un partid extremist, Neacșu a respins ideea că ar fi folosit vreodată astfel de etichete:

„M-ați auzit vreodată folosind vreo astfel de expresie? (…) Eu cred că noi, românii, suntem cu toții proeuropeni și prooccidentali, cel puțin asta spun statisticile”.

„Cel mai important lucru este să avem un guvern funcțional”

Neacșu a insistat că România se află de două luni fără un executiv deplin funcțional, iar această situație riscă să afecteze obiectivele majore ale țării.

„Cel mai important lucru în momentul ăsta este ca țara să aibă un guvern funcțional. Dacă lipsa de funcționalitate se va menține, evident că vom rata toate țintele”.

El consideră firesc ca premierul desemnat să discute cu toate partidele parlamentare:

„Mi se pare corect și logic ca premierul desemnat să discute cu toate partidele parlamentare”.

„AUR nu va fi la guvernare”

În final, Neacșu a comentat declarațiile anterioare ale liderului PSD, Sorin Grindeanu, care respingea orice colaborare cu AUR:

„Dacă vreți o părere personală, eu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri de la acel moment. Scopul fundamental este constituirea unui guvern în orice formă putem să realizăm asta. Nu în orice condiții. (…) AUR nu va fi la guvernare”.

Veștea, după întâlnirea cu Simion: „Am discutat de o serie de măsuri economice pe care AUR și le dorește”

Amintim că premierul desemnat Adrian Veștea a declarat luni seară, la ieșirea din sediul AUR că are „deschidere la orice solicitare” a formațiunii politice conduse de George Simion.  

„Am discutat de o serie de măsuri economice pe care AUR și le dorește și i-am asigurat de toată disponibilitatea ca, dacă nu creează un impact economic și bugetar, să le putem includ”, a spus Adrian Veștea.  

Adrian Veștea a confirmat că în această seară va merge în Parlament pentru votul de învestire:

„Vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii, care au fost informați de programul de guvernare, să își exprime votul”.

Amintim că votul pentru noul Guvern condus de Adrian Veștea este sub semnul întrebării, după ce AUR a ridicat miza negocierilor la cel mai înalt nivel.

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