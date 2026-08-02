Trump anunță că SUA nu mai atacă Iranul, pentru a permite încheierea unui acord rapid

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că a renunțat la planul de atac asupra Iranului, cu condiția ca un acord să fie încheiat „rapid” între cele două părți. Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, în contextul în care presa americană relata că Washingtonul lua în calcul noi lovituri de amploare împotriva infrastructurii iraniene.

Trump a afirmat că decizia a fost luată împreună cu Israelul și că obiectivele unui eventual acord includ deschiderea imediată și completă a Strâmtorii Ormuz și eliminarea „amenințării nucleare” reprezentate de Iran.

„Am decis să anulez atacul, cu condiția să putem încheia rapid un ACORD”, a scris liderul de la Casa Albă.

Acesta a susținut că Statele Unite erau pregătite să lanseze operațiuni militare „la un nivel de forță nemaivăzut de la Al Doilea Război Mondial”, însă a ales să amâne acțiunea după ce Iranul și alte state din Orientul Mijlociu ar fi solicitat timp pentru negocieri.

Trump a mai declarat că „parametrii unui acord au fost conveniți”, fără a oferi detalii suplimentare. Până în prezent, autoritățile iraniene nu au răspuns oficial afirmațiilor sale.

Anunțul vine după ce mai multe surse au susținut că SUA și Israelul pregăteau una dintre cele mai dure bombardamente de până acum, vizând infrastructura energetică a Iranului. Potrivit acelorași surse, planul a fost discutat în cadrul ședinței de guvern conduse de Trump, vineri.

În paralel, Departamentul de Stat al SUA a emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în Orientul Mijlociu, recomandând prudență sporită și pregătirea pentru eventuale perturbări ale zborurilor, închideri temporare ale spațiului aerian și alte perturbări cauzate de o posibilă escaladare a conflictului.

Între timp, Teheranul a acuzat Washingtonul că alimentează tensiunile din regiune și a avertizat că orice stat care va coopera cu Statele Unite într-o eventuală ofensivă va fi „cuprins de flăcările războiului”.

Tensiunile dintre Washington și Teheran au escaladat după prăbușirea armistițiului din aprilie, iar în ultimele luni cele două părți au efectuat atacuri și contraatacuri.

Statele Unite au bombardat obiective iraniene și au blocat porturi ale Iranului, în timp ce autoritățile iraniene au lansat rachete și drone asupra unor ținte americane din Orientul Mijlociu și au vizat transportul maritim din Strâmtoarea Ormuz, un coridor esențial pentru comerțul mondial cu petrol.