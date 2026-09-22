Stenograme din ședința PNL. Mureșan: „Sunt două variante: guvernul nostru sau anticipate”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, în ședința de grup a PNL, că procedura de învestire a Guvernului va fi dusă până la capăt, iar liberalii se vor prezenta la votul din Parlament.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan Foto: Facebook

„Este evident că din următoarele trei motive noi vom duce procedura pana la capăt şi ne vom prezenta la votul din Parlament”, a spus Siegfried Mureșan, explicând că unul dintre motive este „respectul pentru președintele România și pentru procedura constituțională”.

„Pentru a prezenta o viziune modernă, viziunea noastră pentru o Românie pro-europeană, reformată”, a mai afirmat Mureșan, potrivit stenogramelor din ședința PNL.

Acesta a mai spus că votul din Parlament este necesar și pentru a vedea poziția fiecărui partid. „Pentru a vedea oamenii cum votează fiecare partid. Oamenii să știe care e situația din Parlament; Parlamentul nu a fost testat la modul serios în ultimele luni”, a declarat Siegfried Mureșan.

„Reforma trebuie să înceapă cu statul”

Premierul desemnat a prezentat și câteva dintre măsurile pe care le are în vedere.

„Reforma trebuie să înceapă cu statul. Avem nevoie de reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul”, a spus Mureșan.

El a menționat „comasări ale agențiilor” și „reforma pensiilor speciale, fără cumul pensie și salariu la stat”. În ceea ce privește companiile de stat, Mureșan a afirmat că „trebuie asigurat un management performant”.

Referitor la ANAF, premierul desemnat a spus că „ANAF trebuie să se concentreze pe marile fraude”.

Siegfried Mureșan a respins varianta creșterii taxelor și impozitelor, inclusiv a TVA.

„NU e nevoie de creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului. Sigur că ieri în ședința PSD au anunțat asta, NU am spus niciodată asta. Nu facem asta”, a declarat el.

„Guvernul nostru sau alegeri anticipate”

Premierul desemnat a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate, afirmând că în acest moment există două variante.

„E clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate; dar e clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate”, a spus Mureșan.

Acesta a făcut referire și la situația parlamentarilor PSD și a celor din partidele sau grupurile mici în cazul unor alegeri anticipate.

„Nu aș vrea să fiu în pielea unui parlamentar PSD care riscă să rămână fără mandat dacă se ajunge la alegeri anticipate. Sau în pielea unui parlamentar dintr-un partid/grup mic care riscă să nu mai facă pragul”, a declarat Siegfried Mureșan.

Amintim că Siegfried Mureșan a anunțat că începe de marți, 22 septembrie prezentarea programului de guvernare în Parlamentul României, în cadrul unor consultări cu formațiunile politice care i-au susținut candidatura pentru funcția de prim-ministru.

La rândul său, liderul formațiunii, Sorin Grindeanu, a declarat că este dispus să discute cu Siegfried Mureşan dacă include în program decalogul social-democrat de la Sinaia.