Siegfried Mureșan promite TVA de 19% în România: „Nu avem nevoie de noi creșteri de taxe, impozite sau TVA”

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan, susține că obiectivul viitorului Guvern trebuie să fie revenirea cotei standard de TVA la 19%, însă numai atunci când situația bugetară a României va permite acest lucru. Mureșan spune că nu sunt necesare noi creșteri de taxe, impozite sau TVA și că prioritatea trebuie să fie reducerea risipei și a cheltuielilor statului.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan Foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe

„Obiectivul meu este ca TVA să revină la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru. După situația foarte dificilă lăsată de guvernarea de dinainte de 2025, cu un deficit de peste 9% din PIB, Guvernul condus de Ilie Bolojan a trebuit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanțele țării. Aceste decizii nu au fost ușoare”, a transmis Siegfried Mureșan.

Potrivit premierului desemnat, măsurile adoptate au început să producă rezultate, iar una dintre principalele priorități ale viitorului Guvern trebuie să fie menținerea disciplinei bugetare.

„Acum, după ce această ordine a început să fie făcută și primele rezultate se văd, cel mai important lucru este să nu vină cineva să facă din nou dezordine. Situația pe care o avem astăzi, după guvernarea lui Ilie Bolojan, este mai bună decât cea pe care a găsit-o el. Economia României este mai solidă și nu avem nevoie de noi creșteri de taxe, impozite sau TVA”, a declarat premierul desemnat.

În opinia lui Mureșan, statul trebuie să reducă în continuare risipa și să controleze cheltuielile, iar eventualele măsuri de relaxare fiscală să fie luate în funcție de evoluția situației bugetare.

„Trebuie să continuăm să punem ordine în cheltuielile statului, să reducem risipa, iar pe măsură ce situația bugetară ne va permite, să discutăm despre relaxarea măsurilor fiscale”, a afirmat acesta.

Mureșan: „Obiectivul trebuie să fie revenirea la 19%”

Siegfried Mureșan a reiterat că revenirea TVA la nivelul de 19% este un obiectiv, dar nu a indicat un termen exact la care cota ar putea fi redusă.

„În cazul TVA, am spus foarte clar: obiectivul trebuie să fie revenirea la 19% de îndată ce ne permitem acest lucru”, a spus Mureșan.

Declarația lui Siegfried Mureșan vine, însă, în contradicție cu poziția exprimată luni de președintele Nicușor Dan. Șeful statului a afirmat că modificarea TVA nu este în discuție, întrucât actuala cotă face parte din bugetul pentru anul 2026.

„Legat de TVA, este parte din bugetul pe 2026 și nu este în discuție modificarea bugetului pe 2026”, a spus Nicușor Dan, într-o conferință de presă.

Președintele a precizat, de asemenea, că exclude revenirea cotei standard de TVA la 19%.