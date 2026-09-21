Grindeanu respinge „ultimatumul” lui Mureșan privind votul PSD: „Nu avem nevoie de patalamale că suntem proeuropeni”

Sorin Grindeanu a explicat faptul că PSD nu poate susține un guvern care, în opinia sa, ar continua măsurile luate în ultimul an și jumătate și a vorbit despre cele două scenarii care există în cazul în care Siegfried Mureşan nu va trece de votul din Parlament.

Sorin Grindeanu, despre "ultimatumul" dar de Siegfried Mureşan. Foto: Mediafax/Emanuel Titus Ilieși

Decizia ca PSD să nu voteze un guvern condus de Siegfried Mureşan, luată luni, 21 septembrie, a declanșat o serie de acuzaţii mai ales din partea PNL la adresa social-democraților, În acest context, Sorin Grindeanu a explicat, în aceeași zi, la Antena 3, pe puncte, care sunt principalele motive care au determinat o astfel de hotărâre.

Astfel, în opinia liderului PSD, lipsa dialogului şi faptul că Siegfried Mureşan intenționează să continue politica şi măsurile lui Ilie Bolojan sunt două dintre elementele care au cântărit în decizia partidului.

„Sigur, ne-a obișnuit de când a fost desemnat de cele trei partide ca posibil candidat să înjure PSD. A fost un antrenament pe Facebook pe care l-a făcut. Nu am văzut să vorbească despre economie, despre lucrurile care îi preocupă pe români. Am văzut la fiecare postare înjurături la adresa PSD. Putem să trecem peste aceste lucruri”, a spus Sorin Grindeanu.

„Am avut acel moment absolut unic, hai să nu spun penibil, când președintele a anunțat că desemnatul Siegfried Mureşan se mai gândește dacă să accepte sau nu.... (...) Eu am spus de atunci că luni voi convoca o ședință a BPN. De joi până luni sunt câteva zile bune în care nu am fost contactat, nici eu, nici colegii mei. Apoi primul lucru pe care l-a spus a fost că el va continua politica Bolojan. Ceea ce pentru români e grav”, a reluat el momentele importante ale ultimelor zile şi a enumerat consecinţele negative asupra populaţiei şi economiei româneşti ale măsurilor asumate de Ilie Bolojan în perioada când a condus Guvernul.

„E absolut hilar. Acum o lună a existat raportul Fitch. și Moody's. Amândouă au spus că mențin ratingul de țară. Acum o lună. Dintr-o dată un analist din Fitch spune ceva cu care suntem de acord: dacă se va continua instabilitatea politică, România va fi retrogradată la junk.

Doar că tactici de acest tip în care dintr-o dată spui lucruri de treaba asta... Păi asta s-a spus și acum un an. S-au mărit taxele, efectul după un an și trei-patru luni de Guvern Bolojan e următorul: avem cea mai mare inflație din Europa, 12 luni de scădere consecutivă a consumului, șomaj în creștere, s-au pierdut vreo 70.000 de locuri de muncă, scădere de 700 de milioane de euro de investiții.

Noi am zis ajungem în gard, trebuie să schimbăm direcția, nu avem nimic cu tine. Ne interesează direcția proastă, hai să schimbăm. Hai să găsim un alt mod de a conduce guvernul. Care e primul lucru pe care l-a făcut nominalizatul Mureșan? A spus că vrea să meargă în aceeași direcție. A spus că el va continua pe linia aceasta care s-a dovedit a fi falimentară pentru România”, a continuat el.

Sorin Grindeanu spune că, pentru a primi sprijinul PSD, Siegfried Mureșan ar trebui să se distanțeze de politica urmată de Ilie Bolojan.

„Trebuie să spună că schimbă direcția sau modul în care a condus Bolojan guvernul în ultimul an și jumătate. Altfel nu poate să spere la sprijinul PSD”, a mai spus liderul social-democraţilor, adăugând că șansele ca parlamentari de la PSD să voteze Guvernul Mureșan sunt „spre zero”.

Despre „ultimatumul” dat de Siegfried Mureșan

Unul dintre aspectele cele mai deranjante, a mai spus Sorin Grindeanu, este afirmația lui Siegfried Mureșan, care a spus că PSD va trebui să decidă dacă urmează direcţia europeană sau se alătură AUR.

În acest context, Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu trebuie să demonstreze că este un partid pro-european prin susținerea lui Siegfried Mureșan, amintind că PSD a contribuit la aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană.

„De fiecare dată când PSD a guvernat, noi am avut creștere economică în România, fără excepție. De fiecare dată am îndreptat greșelile guvernelor de dreapta, am scos țara la liman.

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Știți ce mă mai deranjează, acel ultimatum, pe care mi-l adresează mie Siegfried Mureșan, care spune «dacă vreți să dovediți că sunteți pro-europeni mă votați pe mine, dacă nu mă votați pe mine, înseamnă că PSD nu e un partid pro-occidental». E o declarație care nu face decât să-i scadă șansele acestui domn.

PSD și eu nu avem nevoie de patalamale de la Mureșan că suntem un partid pro-european. PSD a făcut ca România să facă parte din NATO, PSD a terminat negocierile de aderare la UE, PSD a închis dosarul Schengen. De aceea eu azi în ședință am spus că eu cred că prin ce a făcut în aceste zile Siegfried Mureșan, el ne arată că nu vrea să fie premier”, a mai spus liderul PSD.

Ce urmează

Președintele PSD consideră că, dacă Siegfried Mureșan nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament, președintele Nicușor Dan va trebui să aleagă între o nouă desemnare și declanșarea procedurii pentru alegeri anticipate: „Sunt două scenarii și țin de președinte. Ori declanșează anticipate, ori face o nouă nominalizare. Eu cred că va mai fi o desemnare.”

„Aș paria că ia mai puține voturi decât Adrian Veștea”, a mai spus el, recomandându-i lui Mureşan să-şi depună mandatul: „Am dat un sfat azi. Dacă tot vor să se termine rapid cu această situație, eu în locul domnul Siegfried Mureșan mi-aș depune rapid mandatul ca să nu lungim lucrurile”.

Nicuşor Dan a desemnat numai premieri de dreapta

Sorin Grindeanu a vorbit și despre relația cu președintele Nicușor Dan și despre consultările de la Cotroceni. Liderul PSD susține că partidul său a mers la consultări cu propunerea ca el să primească mandatul de premier, argumentând că PSD are cei mai mulți parlamentari.

„Noi nu am fost niciodată în aceeași barcă politică cu Nicușor Dan. Nu a fost candidatul nostru. Sigur, mare parte din pesediști l-au votat în turul doi și cred că a fost decizia corectă. Am să vă spun ce am făcut noi. Noi când am mers la consultări joi am cerut să îmi încredințeze mie mandatul de prim-ministru, fiind președintele partidului care a câștigat alegerile, fiind îndreptățit să cer acest lucru.

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Nicușor Dan a câștigat alegerile. Nicușor Dan de când e președinte a desemnat vreo patru prim-miniștri doar de dreapta. Unul dintre ei a trecut de vot: Ilie Bolojan. Faptul că tot desemnează persoane din partidul care s-a clasat pe locul 3 eu cred că nu e chiar normal. De-aia am și spus că sunt dezamăgit după desemnarea lui Siegfried Mureșan.

(...)Eu am văzut ce a spus președintele. A spus că nu a venit nimeni care să îi prezinte o majoritate. Chiar și eu. I-am cerut mandatul din perspectiva partidului care are cei mai mulți parlamentari, dar nu că aș avea majoritatea de 233 de voturi. Deci eu nu cred că a prezentat o majoritate nici tabăra cealaltă. Am văzut argumentul președintelui că adunați, PNL, USR și UDMR, au mai mulți parlamentari decât PSD. Eu i-am solicitat acest lucru pentru că PSD merită”, a explicat el.

PSD nu se teme de alegeri anticipate

Sorin Grindeanu nu exclude varianta alegerilor anticipate, dar spune că PSD nu o consideră o soluție de dorit în acest moment.

„Noi am făcut sondaje. În urmă cu o lună le-am prezentat la Sinaia. O să facem sondaje și în perioada următoare. Dar nu luăm decizii din perspectiva asta. Sigur că scenariul anticipatelor e tot timpul pe masă. Nu fugim de el, dar nu e unul de dorit pentru România.

Nu pot fi organizate mai devreme de februarie, încă 4 luni de guvern interimar, de lipsa unui buget aprobat pentru 2027, de continuarea unui guvern interimar la Palatul Victoria care ia decizii proaste pentru România, ne va duce într-o situație critică. La ultimele sondaje, am făcut cu 3 institute, CURS care ne-a dat la 24, Avangarde care ne-a dat la 22 și IRES 24. Hai să facem o medie, 23”, a încheiat el.