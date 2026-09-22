Termoenergetica pregătește rețeaua pentru sezonul rece. Când începe încărcarea instalațiilor în București

Termoenergetica București va începe, de la 1 octombrie, încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare, în cadrul pregătirilor pentru sezonul de încălzire 2026–2027.

Termoenergetica începe pregătirile pentru sezonul rece Foto: iStock

Operațiunile vor fi derulate etapizat și reprezintă o etapă de pregătire a sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece.

Fiecare asociație de proprietari va fi informată cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației. Anunțul va fi afișat la intrarea în imobil, precizează reprezentanții companiei.

Termoenergetica le recomandă locatarilor să se asigure că eventualele lucrări la instalațiile de încălzire din bloc sau din apartamente sunt finalizate înainte de data anunțată pentru încărcarea instalației.

Asociațiile de proprietari trebuie să verifice dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de încărcarea acestora cu apă.

Pregătirile sunt programate să înceapă la 1 octombrie, în perspectiva sezonului de încălzire 2026–2027.