Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost surprins în timp ce se afla la o terasă de pe o insulă grecească, în condițiile care a fost condamnat definitiv la 9 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție.

Sorin Oprescu este condamnat definitiv la 9 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul edil a fost fotografiat de turiști români. El se afla în compania unui cuplu la o terasă din Grecia, potrivit Știrile ProTV.

Sorin Oprescu, fotografiat la o terasă din Grecia Foto: Știrile ProTV

Amintim că Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022 de Tribunalul București la 10 ani și 8 luni de închisoare, fiind găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au motivat decizia, la vreme respectivă, arătând că au avut in vedere „imaginea publică falsă pe care şi-a creat-o, în condiţiile în care unicul său interes real, din funcţia de demnitate publică cu care a fost învestit, a constat în ridicarea nivelului propriei bunăstări, din banul public, şi consumarea plăcerilor vieţii, precum plimbări frecvente între proprietăţile sale luxoase şi la Viena, la hoteluri de lux, întreţinerea unei concubine costisitoare şi altele asemenea”.

După pronunțarea sentinței, acesta a părăsit România și s-a stabilit în Grecia, unde a încercat să obțină protecție pe motive medicale. Autorităţile elene au respins extrădarea lui în trecut, după ce acesta a invocat condiţiile precare din închisorile din România.

În noiembrie 2025, judecătorii Curții de Apel din Salonic au respins din nou extrădarea lui, după ce avocații săi au prezentat dovezi care susțineau că suferă de mai multe afecțiuni ce nu îi permit să stea în închisoare.