 AUR acuză un „proces politic” în dosarul lui Călin Georgescu, după apariția interceptărilor: „Nu ne dezicem de el” | adevarul.ro
search
Marți, 22 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”

AUR acuză un „proces politic” în dosarul lui Călin Georgescu, după apariția interceptărilor: „Nu ne dezicem de el”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

AUR susține că dosarul în care Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt cercetați reprezintă parte a unui „proces politic” și afirmă că partidul nu se va dezice de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Reacția formațiunii vine după apariția unor informații despre o interceptare în care Georgescu ar fi vorbit despre „misiunea” sa în politică și l-ar fi menționat pe liderul AUR, George Simion.

AUR susține că George Simion „a fost, este și va rămâne alături” de Călin Georgescu.
AUR susține că George Simion „a fost, este și va rămâne alături” de Călin Georgescu. Foto: Inquam/George Călin

„Aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic. Care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an care ar dovedi o intenție de fugă? Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an”, a transmis AUR, marți, pentru Digi24.

Formațiunea susține că George Simion „a fost, este și va rămâne alături” de Călin Georgescu și califică noul dosar drept parte a ceea ce numește „lovitura de stat”. Afirmațiile reprezintă poziția politică a AUR.

„Domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa, considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat”, a conchis AUR.

Ce a spus Georgescu despre „misiunea” sa

Potrivit unor surse judiciare, procurorii au interceptat mai multe discuții purtate de Călin Georgescu și Ionel Rusen în mașinile acestora, pe parcursul anului 2025.

Una dintre discuții ar fi avut loc pe 25 mai 2025, în mașina lui Ionel Rusen. În cadrul conversației, Georgescu i-ar fi spus acestuia: „Misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”.

Ulterior, fostul candidat ar fi afirmat că „toți s-au devoalat” și că are „poporul în spate”, făcând referire la partidele politice.

Menționarea lui George Simion în această discuție este relevantă în contextul reacției AUR, partid al cărui lider este vizat de afirmațiile atribuite lui Georgescu. Formațiunea susține însă că nu își schimbă poziția față de fostul candidat.

Georgescu și Rusen, în fața judecătorului

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți luni de procurorii DIICOT și au fost prezentați marți Tribunalului București, unde judecătorul de drepturi și libertăți analizează propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit DIICOT, cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat, printre altele, sisteme de bruiaj, documente, dispozitive de stocare a datelor și documente de identitate care urmează să fie expertizate.

Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata procedurilor judiciare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea trecută în Arestul Central. Cu cine a fost în celulă
digi24.ro
image
Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are
stirileprotv.ro
image
SURSE | Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu refuză discuțiile cu judecătorul. Tribunalul a început dezbaterea propunerii arestării preventive a acestuia. Cum și-ar fi pregătit fuga în Italia
gandul.ro
image
STENOGRAME. Planul lui Călin Georgescu pentru Italia: azil politic, vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana și un ordin clar: „Nu trebuie să știe nimeni”
mediafax.ro
image
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
fanatik.ro
image
Doru Giugula, fost ofițer USLA, consilier general al PSD la PMB timp de 16 ani și candidat la parlamentare, declarat „lucrător” al Securității comuniste
libertatea.ro
image
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
digi24.ro
image
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
gsp.ro
image
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
digisport.ro
image
Tudor Chirilă și fratele său, Ionuț, fotografie rară împreună. Artistul a fost la antrenamentul CS Dinamo
click.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
O tânără a primit alocație de peste 10000€, acum trebuie să returneze toți banii. Cum explică fiscul "eroarea"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
cancan.ro
image
Grindeanu anunță creșteri de pensii între 150 de lei și 600 de lei. De ce sunt șanse bune să se întâmple?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
prosport.ro
image
Orașul din România în care termometrele au arătat doar 2 grade. Vremea se schimbă în toată țara
playtech.ro
image
Robert Niță a izbucnit în lacrimi in direct: Dan Șucu i-a salvat fiul cu un gest de milioane
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
digisport.ro
image
Frica pe care Gabriela Prisăcariu nu și-o poate controla când vine vorba de Tiago: „Nu, nu are propriul telefon, încă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dezvăluri INCENDIARE despre Călin Georgescu. STENOGRAMELE care aruncă totul în aer
romaniatv.net
image
Luna plină din septembrie 2026. Tradiții care trebuie respectate
mediaflux.ro
image
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis
click.ro
image
Fostul milionar Irinel Columbeanu i-a făcut fiicei zestre, în secret? Ce va moșteni, de fapt, Irinuca: „Asta e averea lui”
click.ro
image
Ce pune Carmen Brumă în pachețelul de școală. Rețeta de biscuiți pentru copii și alimentele pe care le recomandă vedeta toamna
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Singurul suc pe care ar trebui să încetezi să-l bei după 40 de ani
image
„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis

OK! Magazine

image
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces