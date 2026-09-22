AUR acuză un „proces politic” în dosarul lui Călin Georgescu, după apariția interceptărilor: „Nu ne dezicem de el”

AUR susține că dosarul în care Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt cercetați reprezintă parte a unui „proces politic” și afirmă că partidul nu se va dezice de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Reacția formațiunii vine după apariția unor informații despre o interceptare în care Georgescu ar fi vorbit despre „misiunea” sa în politică și l-ar fi menționat pe liderul AUR, George Simion.

AUR susține că George Simion „a fost, este și va rămâne alături” de Călin Georgescu. Foto: Inquam/George Călin

„Aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic. Care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an care ar dovedi o intenție de fugă? Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an”, a transmis AUR, marți, pentru Digi24.

Formațiunea susține că George Simion „a fost, este și va rămâne alături” de Călin Georgescu și califică noul dosar drept parte a ceea ce numește „lovitura de stat”. Afirmațiile reprezintă poziția politică a AUR.

„Domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa, considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat”, a conchis AUR.

Ce a spus Georgescu despre „misiunea” sa

Potrivit unor surse judiciare, procurorii au interceptat mai multe discuții purtate de Călin Georgescu și Ionel Rusen în mașinile acestora, pe parcursul anului 2025.

Una dintre discuții ar fi avut loc pe 25 mai 2025, în mașina lui Ionel Rusen. În cadrul conversației, Georgescu i-ar fi spus acestuia: „Misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”.

Ulterior, fostul candidat ar fi afirmat că „toți s-au devoalat” și că are „poporul în spate”, făcând referire la partidele politice.

Menționarea lui George Simion în această discuție este relevantă în contextul reacției AUR, partid al cărui lider este vizat de afirmațiile atribuite lui Georgescu. Formațiunea susține însă că nu își schimbă poziția față de fostul candidat.

Georgescu și Rusen, în fața judecătorului

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți luni de procurorii DIICOT și au fost prezentați marți Tribunalului București, unde judecătorul de drepturi și libertăți analizează propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit DIICOT, cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat, printre altele, sisteme de bruiaj, documente, dispozitive de stocare a datelor și documente de identitate care urmează să fie expertizate.

Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata procedurilor judiciare.