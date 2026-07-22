Președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, a fost surprins la masă, într-o vilă de lux din Italia, alături de Ionel Arsene. Arsene a fost condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare de magistrații Curții de Apel Brașov, pentru fapte de corupție.

Hotnews, care a publicat imaginile miercuri, 22 iulie, scrie că cei doi au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Întrebat despre această întâlnire, Ciolacu a spus: „Am o rugăminte: ce fac eu personal nu priveşte pe nimeni”.

Întrebat despre imagini, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că îl îndeamnă pe Ciolacu să răspundă pe acest subiect.

„Marcel Ciolacu am văzut că v-a răspuns şi va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez (...) Eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare de ceea ce facem”, a spus Grindeanu, la Parlament.

Preşedintele PSD a mai spus că nu a discutat cu Marcel Ciolacu despre acest subiect şi că nu a ştiut.

Cine este Ionel Arsene

Ionel Arsene este un politician român, fost președinte al Consiliului Județean Neamț din partea PSD din 2016 și deputat în Parlamentul României în mandatul 2012-2016 din partea PSD Neamț.

Ionel Arsene a fost deputat PSD de Neamț în perioada 2012–2016, a condus organizația PSD Neamț între 2013 și 2022 și a fost președinte al Consiliului Județean Neamț în perioada 2016–2023.

Acesta a fost condamnat definitiv, pe 10 martie 2023, la o pedeapsă cu închisoarea de 6 ani şi 8 luni, pentru săvârşirea a două infracţiuni de trafic de influenţă.

Mandatul trebuia pus în executare de poliţişti, dar Arsene nu a fost găsit la domiciliul din Târgu Neamţ. Arsene fugise în Italia, ţară aleasă de mai multe persoane cu probleme penale din România pentru regimul blând de executare a pedepsei.

La începutul lunii noiembrie 2023, Curtea de Casaţie din Italia a decis predarea lui Ionel Arsene autorităţilor din România pentru executarea pedepsei, însă Curtea de Apel din Bari suspendase extrădarea acestuia după ce avocaţii săi au sesizat CEDO.

Instanța italiană susținea că în România i s-ar încălca dreptul la viaţă şi ar fi supus la tratamente inumane și degradante.

Fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, a declarat anterior cu privire la motivele invocate de Ionel Arsene că „în România, sistemul penitenciar, prin spitalele acestea, poate şi are capacitatea de a se ocupa de toate persoanele bolnave psihic. Ca urmare, este greu de crezut că instanţa din Italia nu va dispune predarea”.