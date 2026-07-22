 Marcel Ciolacu, fotografiat la masă în Italia alături de Ionel Arsene, fugar condamnat pentru corupție. Reacția președintelui CJ Buzău | adevarul.ro
search
Miercuri, 22 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Marcel Ciolacu, fotografiat la masă în Italia alături de Ionel Arsene, fugar condamnat pentru corupție. Reacția președintelui CJ Buzău

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, a fost surprins la masă, într-o vilă de lux din Italia, alături de Ionel Arsene. Arsene a fost condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare de magistrații Curții de Apel Brașov, pentru fapte de corupție.

Marcel Ciolacu/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Marcel Ciolacu/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Hotnews, care a publicat imaginile miercuri, 22 iulie, scrie că cei doi au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Întrebat despre această întâlnire, Ciolacu a spus: „Am o rugăminte: ce fac eu personal nu priveşte pe nimeni”.

Întrebat despre imagini, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că îl îndeamnă pe Ciolacu să răspundă pe acest subiect.

„Marcel Ciolacu am văzut că v-a răspuns şi va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez (...) Eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare de ceea ce facem”, a spus Grindeanu, la Parlament.

Preşedintele PSD a mai spus că nu a discutat cu Marcel Ciolacu despre acest subiect şi că nu a ştiut.

Cine este Ionel Arsene

Ionel Arsene este un politician român, fost președinte al Consiliului Județean Neamț din partea PSD din 2016 și deputat în Parlamentul României în mandatul 2012-2016 din partea PSD Neamț.

Ionel Arsene/FOTO: Mediafax/Andreea Alexandru
Ionel Arsene/FOTO: Mediafax/Andreea Alexandru

Ionel Arsene a fost deputat PSD de Neamț în perioada 2012–2016, a condus organizația PSD Neamț între 2013 și 2022 și a fost președinte al Consiliului Județean Neamț în perioada 2016–2023.

Acesta a fost condamnat definitiv, pe 10 martie 2023, la o pedeapsă cu închisoarea de 6 ani şi 8 luni, pentru săvârşirea a două infracţiuni de trafic de influenţă.   

Mandatul trebuia pus în executare de poliţişti, dar Arsene nu a fost găsit la domiciliul din Târgu Neamţ. Arsene fugise în Italia, ţară aleasă de mai multe persoane cu probleme penale din România pentru regimul blând de executare a pedepsei.

La începutul lunii noiembrie 2023, Curtea de Casaţie din Italia a decis predarea lui Ionel Arsene autorităţilor din România pentru executarea pedepsei, însă Curtea de Apel din Bari suspendase extrădarea acestuia după ce avocaţii săi au sesizat CEDO.

Instanța italiană susținea că în România i s-ar încălca dreptul la viaţă şi ar fi supus la tratamente inumane și degradante.

Fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, a declarat anterior cu privire la motivele invocate de Ionel Arsene că „în România, sistemul penitenciar, prin spitalele acestea, poate şi are capacitatea de a se ocupa de toate persoanele bolnave psihic. Ca urmare, este greu de crezut că instanţa din Italia nu va dispune predarea”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
digi24.ro
image
Rodrigo De Paul, mesaj pentru Argentina după finala pierdută: Zâmbetele noastre îi deranjează, manierele noastre îi enervează
stirileprotv.ro
image
„București, în șantier”. Episodul 4. Cum se lucrează pe eterna Prelungirea Ghencea. Diferențe foarte mari de la un tronson la altul. Pe o porțiune activitatea e la foc automat, pe alta nu e picior de muncitor
gandul.ro
image
Schimbare de plan! Kremlinul nu mai ia în calcul RETRAGEREA din zonele ocupate din Sumî și Harkov în cadrul unui acord de pace
mediafax.ro
image
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Preot ales președinte al unei organizații PSD. Patriarhia Română: „Nu a avut aprobare pentru acest demers, care contravine hotărârilor Sfântului Sinod”
libertatea.ro
image
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene
digi24.ro
image
Cristian Bivolaru, informatorul Securității sub pseudonimul „George”. Coincidențele stranii între predarea dosarului său către CNSAS și momentul demisiei bruște de la FRF
gsp.ro
image
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal
digisport.ro
image
Clipe de panică într-un magazin din India. Un leopard a intrat peste clienți și a atacat mai multe persoane
click.ro
image
Băiatul care a cumpărat cu 3 dolari o geacă dintr-un second-hand a vândut-o, până la urmă, cu 90.000 de dolari
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Topul liceelor din România în funcție de media de admitere. Două colegii, pe primul loc, la egalitate
observatornews.ro
image
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
cancan.ro
image
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
prosport.ro
image
Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după imaginile cu Marcel Ciolacu din Italia
playtech.ro
image
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva problema
fanatik.ro
image
3 reguli de „aur” pentru a evita un accident auto în România. Titi Aur: „Acestea sunt cele mai mari greșeli”
ziare.com
image
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
digisport.ro
image
Plăcinta cu unt de arahide fără coacere. Secretul pentru un desert delicios și cremos
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Monicăi Bîrlădeanu. Imagini extrem de rare cu locuința sa și a lui Valeriu Gheorghiță. Locul arată splendid. Șemineul e preferatul ei din toată casă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Bani pentru elevii care au dat examene. Ministerul Educației propune între 2.000 - 5.000 de lei
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Tânăr de 25 de ani din Iași, găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii lângă trupul său
click.ro
image
Dragoș Bucur, despre retragerea Danei Nălbaru din showbiz: „Poți avea milioane, dar să nu fii fericit”
click.ro
image
O zodie va avea lumea la picioare în august. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Dolce nights in Rome ?? #DolceGabbana jpg
Erling Haaland împlinește astăzi 26 de ani! Uriașul de pe teren e, de fapt, tată de băiat și un romantic discret
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
VIDEO. Un autoturism Mercedes a luat foc pe Bulevardul Ion Mihalache din București. A cui e mașina și de unde a pornit incendiul?
image
Tânăr de 25 de ani din Iași, găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii lângă trupul său

OK! Magazine

image
"Creierul Chemo", un termen care descrie agonia bolnavilor de cancer. Kate Middleton a explicat ce a însemnat asta pentru ea

Click! Pentru femei

image
Au eclipsat mirii? Ce cuplu și-a serbat aniversarea mariajului în timpul nunții lui Taylor Swift

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!