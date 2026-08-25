Consilierul prezidențial Marius Lazurca și George Simion, surprinși la aceeași masă. Alături de ei, Iulian Chifu și Mircia Chelaru. Ce spun protagoniștii

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a fost surprins într-o fotografie la aceeași masă cu liderul AUR, George Simion. Alături de cei doi se mai aflau fostul consilier prezidențial Iulian Chifu și generalul Mircia Chelaru, în prezent senator ales pe listele AUR, respectiv profesorul Silviu Rogobete.

Foto: Facebook

Fotografia, realizată pe 15 august, după ceremonia oficială dedicată Zilei Marinei Române, a fost distribuită pe Facebook de jurnalistul Matei Udrea.

„Cât de adânc e înfiptă Rusia în structurile de putere românești? Edy Szasz publică azi o poză. De la stânga la dreapta, în jurul mesei: George Simion, Dan Dungaciu, generalul Mircia Chelaru, Iulian Chifu, Marius Lazurcă. P.S. Mea culpa. Cel cu spatele pare că e Dungaciu, nu avem certitudinea. Fondul problemei rămâne. P.S. 2. S-au supărat Chifu și... Rogobete (!). Nu e Dungaciu cel cu spatele. Chifu, fost coleg cu mine la EVZ, acuză că e fake news. Nu-mi dau seama ce anume. E trucată poza? Pare că nu. Văd niște oficiali ai statului român la masă cu un conspiraționist și cu un politician declarat persona non grata în două țări vecine, pe motiv că ar fi omul rușilor. Atât. Restul e gargară”, a comentat Matei Udrea.

Iulian Chifu explică în ce context a fost făcută fotografia

Iulian Chifu a reacționat la postarea jurnalistului și a susținut că fotografia este prezentată fără contextul în care a fost realizată. Acesta a anunțat, pe 20 iulie, că se va alătura așa-numitei platforme conservatoare din PNL, fondată de Hubert Thuma și Adrian Veștea, deși nu este membru al partidului.

„Iată cum se face un fake news. Când nu știi, nu întrebi și decupezi dintr-o sală cu 500 de oameni... Nu e Dan Dungaciu, ci vicepreședintele Senatului. E la Ziua Marinei, acum 10 zile, în popota Statului Major al Forțelor Navale. Cei trei au venit la masa consilierului prezidențial. Preț de o fotografie. Halal presă!”, a scris Iulian Chifu.

Profesorul Silviu Rogobete a reacționat, la rândul său, la fotografia distribuită de Matei Udrea. Acesta este membru al grupului de reflecție de la Cotroceni, fiind unul dintre coordonatorii raportului „Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului”.

„Ar fi bine ca presa și influencerii care vor binele României să fie atenți la detalii! Am participat la rându-mi la multe evenimente de protocol! Nu întotdeauna îți alegi «partenerii» de discuții, te mai «aleg» și ei! Să fim mai prudenți, zic!”, a scris Rogobete într-o postare pe Facebook.

Precizările Administrației Prezidențiale

Administrația Prezidențială a confirmat că fotografia a fost făcută pe 15 august, la recepția organizată la Constanța după ceremonia oficială de Ziua Marinei Române, subliniind că la eveniment au participat sute de invitați.

„Fotografia care circulă în spațiul public a fost făcută pe 15 august, la recepția organizată la Constanța, ulterior ceremoniei oficiale de celebrare a Zilei Marinei Române, la care au participat câteva sute de invitați – oficiali, militari, diplomați și reprezentanți ai partidelor parlamentare. În cadrul ceremoniei publice, consilierul prezidențial Marius Lazurca a transmis mesajul Președintelui României adresat cu prilejul Zilei Marinei. La astfel de evenimente, este uzuală participarea invitaților din întreg spectrul politic, iar prezența consilierului prezidențial în proximitatea unor alți invitați nu are nicio semnificație, în afara celei ceremoniale”, a transmis Președinția într-un răspuns pentru Cotidianul.ro.

AUR susține că vrea suspendarea lui Nicușor Dan

Fotografia în care Marius Lazurca apare în contextul în care, la începutul acestei luni, AUR a lansat platforma online suspeND.ro, dedicată demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Potrivit formațiunii, site-ul va afișa stadiul procedurii parlamentare, numărul de semnături necesare pentru declanșarea suspendării, poziția fiecărui parlamentar și va permite cetățenilor să își exprime susținerea pentru inițiativă.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat platforma suspeND.ro care prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar față de suspendarea președintelui, precum și posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului", arată AUR într-un comunicat.