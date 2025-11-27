Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Magistrații eleni au refuzat extrădarea fostului primar al Bucureștiului

Sorin Oprescu (74 de ani) nu va fi extrădat în România, potrivit unei decizii luată joi, 27 noiembrie, de magistrații din Salonic. Decizia instanței nu este definitivă.

Potrivit Antena 3 CNN, fostul primar al Capitalei, prin avocatul său, a prezentat în fața magistraților dovezi care arată că suferă de mai multe afecțiuni ce nu îi permit să stea în închisoare.

Postul citat transmite că acesta s-ar afla internat în spital.

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022 de Tribunalul București la 10 ani și 8 luni de închisoare, fiind găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

După pronunțarea sentinței, acesta a părăsit România și s-a stabilit în Grecia, unde a încercat să obțină protecție pe motive medicale. Autorităţile elene au respins extrădarea lui în trecut, după ce acesta a invocat condiţiile precare din închisorile din România.

Cu toate acestea, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că, în România, condițiile de dedenție oferite sunt la standarde europene.

„Noi apreciem că în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene și că acest impediment apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut. Urmează, bineînțeles că autoritățile judiciare din Grecia să se pronunțe cu celeritate”, a declarat ministrul Justiției, în octombrie, pentru Digi24.