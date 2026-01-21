ANAF a început executarea silită împotriva lui Sorin Oprescu pentru recuperarea unui prejudiciu de 500.000 de euro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedurile de executare silită împotriva fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, în vederea recuperării unui prejudiciu de aproximativ 500.000 de euro, sumă pe care acesta nu a reușit să o justifice, potrivit surselor oficiale.

Acțiunea ANAF vine după ce autoritățile au dispus deja confiscarea vilei din zona Herăstrău, bun inclus în dosarul de luare de mită pentru care Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv.

Potrivit investigațiilor realizate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în perioada 2012–2015, Sorin Oprescu și partenera sa ar fi obținut venituri nejustificate de peste 3 milioane de lei. O parte semnificativă din această sumă ar fi fost utilizată pentru achiziționarea imobilului situat pe strada Herăstrău nr. 42, conform ziuaconstanta.ro.

Vila din Herăstrău, confiscată în dosarul de corupție

Proprietatea confiscată este compusă dintr-un teren intravilan de 340 de metri pătrați și o construcție formată din subsol, parter și etaj, cu o amprentă la sol de aproape 119 metri pătrați.

La data de 13 mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu. În cadrul aceleiași sentințe, instanța a dispus confiscarea specială a mai multor bunuri, printre care și vila din Herăstrău, achiziționată pe numele partenerei sale.

Autoritățile fiscale continuă demersurile legale pentru recuperarea integrală a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească.