Sorin Grindeanu spune că după 15 august România va avea guvern: „Trebuie să schimbăm stilul de a conduce țara. Ne ducem în gard”

Sorin Grindeanu spune că trebuie schimbat „stilul de a conduce țara” și că este posibil ca să avem un guvern cu puteri depline după jumătatea lunii august. Liderul PSD afirmă că premierul Ilie Bolojan va fi responsabil dacă România va pierde un miliard de lei din fondurile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Liderul social-democrat a vorbit, într-un interviu la Antena 3 CNN, despre cele 12 plângeri prealabile depuse de PSD împotriva unor hotărâri de guvern, precizând că demersurile în instanță vor continua.

„Noi azi am depus 12 plângeri prealabile legate de cele 12 hotărâri de guvern. Mâine vom depune acțiunea în contencios”, a declarat liderul social-democrat.

Acesta a susținut că Parlamentul poate adopta rapid o serie de proiecte legislative pe care Guvernul încearcă să le promoveze pe alte căi și a afirmat că a primit numeroase propuneri din partea membrilor Executivului.

„De azi dimineață e concurs la mine la cabinet, începând cu premierul, ca să mai adăugăm la ordinea de zi. Vreau să trecem aceste legi, fiind în atribuțiile Parlamentului, nu a Guvernului”, a spus Grindeanu.

Avertisment privind un jalon din PNRR

Președintele PSD a criticat strategia de biodiversitate promovată de Guvern și a susținut că aceasta ar putea genera probleme juridice care să afecteze finanțarea europeană.

„Convocăm o nouă ședință extraordinară”, a afirmat Grindeanu, susținând că Parlamentul poate adopta rapid măsurile necesare.

El a avertizat că Executivul riscă să piardă fonduri importante dacă nu modifică procedura de adoptare.

„Nu e târziu să o retragă, fiindcă altfel guvernul poate fi acuzat că a pierdut un miliard de euro”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a vorbit și despre situația din sănătate, afirmând că a discutat în ultimele luni cu mai mulți angajați din sistem care se tem că își vor pierde o parte din venituri.

„Eu sunt într-o situație personală în care, în ultimele trei luni a trebuit să merg săptămânal... Tatăl meu e internat de trei luni de zile. Două luni de zile la ATI. Inclusiv în acest weekend am mers. Cred că au fost peste 10 medici și asistente care mi-au spus: «Eu pierd 6.000».Un medic: «Eu pierd 5.800, 6.000». «Asistentele și asistenții undeva în jur de 1.500»” , a afirmat liderul PSD.

„După 15 august vom avea un guvern cu puteri depline”

Întrebat despre posibilitatea unei greve generale și despre actualul blocaj politic, Sorin Grindeanu s-a declarat „extrem de îngrijorat” de situația economică și socială.

„Trebuie să schimbăm stilul de a conduce țara. Ne ducem în gard. Soluția este să avem cât mai rapid un guvern. Și eu cred că vom avea acest guvern de care România are nevoie, ca să nu mai trecem prin ceea ce vedem că trecem”, a spus acesta.

Liderul PSD și-a exprimat convingerea că situația politică se va stabiliza în perioada următoare.

„Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că după 15 august vom avea un guvern cu puteri depline”, a declarat Grindeanu.

Atac la adresa USR și mesaj privind declarațiile de avere

În intervenția sa, președintele PSD a criticat adversarii politici din zona reformistă.

„PSD e aici, e în picioare și ne vom bate cu ei peste tot, astfel încât să eliminăm această pestă haștagistă din România. De trei luni nu fac nimic decât înjurături la adresa PSD-ului. Asta nu a ieftinit motorina, nu a scăzut facturile. Românii nu trăiesc mai bine dacă această bulă de uzurpatori continuă”, a afirmat el.

Pe tema transparenței averilor demnitarilor, Grindeanu a susținut că PSD nu va susține măsuri care să limiteze accesul public la aceste informații.

„PSD nu va vota vreo lege care să ascundă averile. Așa a venit la Parlament: să fie trecute la secret declarațiile de avere. O să vedem mâine care este forma”, a declarat liderul social-democrat.

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Ce spune despre Codul Urbanismului

Referindu-se la Codul Urbanismului, Grindeanu a spus că social-democrații susțin aproape integral proiectul, însă consideră că aplicarea sa ar trebui amânată.

„Suntem de acord 99% cu ceea ce scrie în Codul Urbanismului, dar cu intrarea în vigoare de la mandatul următor”, a afirmat acesta.

Liderul PSD s-a declarat convins că va exista sprijin suficient pentru formarea unei majorități parlamentare.

„O să facem, sunt convins și știu, o să facem această majoritate și fără acești oameni”, a spus Grindeanu.

Critici referitoare la lipsa de reacție a AUR în cazul dronelor doborâte

Întrebat despre o eventuală colaborare cu AUR, liderul PSD a invocat lipsa de credibilitate a unor lideri ai formațiunii și a criticat lipsa de reacție a acestora în legătură cu incidentele provocate de dronele rusești.

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Totodată, el a afirmat că premierul Ilie Bolojan i-a transmis mai multe propuneri legislative.

„Am mesaje de la premierul Ilie Bolojan cu 11 propuneri pe care să le trecem”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce va vota PSD

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații vor susține o serie de proiecte legislative aflate pe agenda Parlamentului, inclusiv cele referitoare la ANAF, Autoritatea Națională de Integritate și Codul Urbanismului.

„Votăm legea pentru ANAF și Vamă. Votăm Codul Urbanistic dacă trece amendamentul legat de Ciucu, votăm legea ANI dacă nu ciuntește din atribuțiile ANI”, a afirmat Grindeanu.

În încheiere, președintele PSD a reiterat solicitarea adresată Guvernului de a retrage hotărârile de guvern pe care le consideră adoptate peste limitele unui executiv aflat în regim interimar și de a trimite respectivele proiecte în Parlament.

„Insist către Guvernsă retragă toate aceste HG care exced atribuțiile pe care le are un guvern demis. Promit că voi convova o sesiune extraordinară și le vom vota. Altfel, riscăm să pierdem un miliard de euro”, a declarat liderul social-democrat, la Antena 3.