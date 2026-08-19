Cum au rămas doi români fără 36.000 de lire pe Aeroportul Otopeni și s-au ales și cu amendă, la întoarcerea din Anglia

Polițiștii de frontieră de pe Aeroportul Otopeni au descoperit zeci de mii de lire sterline nedeclarate asupra a doi români veniți din Luton. Pentru că depășiseră plafonul legal, banii le-au fost reținuți, iar fiecare a fost amendat cu 3.000 de lei.

Aproape 36.000 de lire sterline au fost descoperite asupra a doi români, un bărbat și o femeie, pe Aeroportul Otopeni. Cei doi veneau din Luton și se îndreptaseră către culoarul persoanelor care nu au nimic de declarat.

Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc pe 14 august 2026, în jurul orei 1:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Otopeni. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, și femeia, în vârstă de 40 de ani, se prezentaseră pentru a intra în țară, venind din direcția Luton.

După efectuarea formalităților de frontieră, cei doi s-au îndreptat către culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au avut însă suspiciuni și au efectuat controale asupra celor două persoane. În urma verificărilor, a fost descoperită, ascunsă și nedeclarată, suma totală de 35.770 de lire sterline.

1/2 FOTO Poliția de frontieră

Deoarece suma depășea plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută și nu fusese declarată, banii au fost reținuți.

Cei doi cetățeni români au fost sancționați contravențional, fiecare primind o amendă de 3.000 de lei.