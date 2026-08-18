Poate că, în esență, nu ne-am schimbat atât de mult pe cât credem. Bunica punea ingredientele într-o oală de lut, o așeza pe vatră și lăsa timpul, focul și experiența să-și facă treaba. Astăzi punem ingredientele într-o oală din inox, apăsăm câteva butoane și lăsăm tehnologia să facă aproape același lucru.

Doar că între cele două lumi s-au întâmplat câteva lucruri. Focul din vatră a devenit control electronic al temperaturii. Experiența bucătarului a devenit o colecție de programe automate. Presiunea este controlată acum de senzori și sisteme de siguranță. Iar o singură oală-minune de azi poate face lucruri pentru care, nu cu mult timp în urmă, aveai nevoie de mai multe recipiente și electrocasnice de bucătărie: poate găti sub presiune sau lent, fierbe, găti la abur, rumeni, coace și prepara orez, supe sau tocănițe. În funcție de model, poate merge chiar mai departe — cu iaurt, sous-vide, deshidratare sau prăjire cu aer cald. Practic, ceea ce pare la început doar o „oală electrică” poate ajunge să înlocuiască mai multe aparate de gătit din bucătărie.

De la oala de lut la multicooker, ideea a rămas însă surprinzător de simplă: pui mâncarea la gătit și vrei ca viața să poată continua în timp ce ea se prepară.

Poate că acesta este, de fapt, cel mai bun lucru pe care îl poate face o oală sub presiune electrică: să te lase să pleci din bucătărie. Să pui ingredientele în vas, să alegi programul și să nu mai stai cu ochii pe mâncare. Să pregătești o masă întreagă folosind un singur device și, în unele cazuri, să faci lucruri pentru care altfel ai avea nevoie de mai multe aparate. Într-o bucătărie în care timpul a devenit aproape la fel de important ca ingredientele, ideea este greu de ignorat.

Dar tocmai aici începe partea complicată. Care dintre aceste oale moderne chiar merită să-și facă loc pe blatul din bucătărie? Pentru că piața a evoluat mult. Astăzi găsești aparate simple și accesibile, modele care gătesc sub presiune, aparate care încearcă să facă aproape totul, variante care te ghidează pas cu pas prin rețete și adevărate centre de comandă pentru bucătărie, cu ecrane, aplicații și funcții inteligente. Iar cu cât magica oală știe să facă mai multe, cu atât alegerea devine mai dificilă.

La începutul lui februarie publicam primul nostru ghid dedicat descoperirii celui mai bun multicooker 2026. Acum revenim pentru o nouă rundă de comparații: ce s-a schimbat, ce a rămas relevant și, mai ales, care sunt astăzi oalele-minune care merită cu adevărat atenția unui cumpărător? Clasamentul a făcut între timp o mică rocadă, unele modele și-au păstrat locul, iar altele au ieșit din cursă. În același timp, am restrâns selecția de la șapte la cinci recomandări, pentru ca fiecare să aibă un rol mai clar și argumente mai bine conturate.

Pentru că acesta nu este un clasament în care primul model este pur și simplu „cel mai bun”, iar ultimul „cel mai puțin bun”. Un multicooker poate fi excelent pentru o familie și nepotrivit pentru cineva care gătește pentru două persoane. Poate fi perfect pentru un pasionat de gătit și inutil de sofisticat pentru un începător. Poate câștiga prin construcție, prin versatilitate, prin valoare sau pur și simplu prin cât de ușor te face să-l folosești în fiecare zi. De aceea, fiecare dintre cele cinci oale electrice din acest top are un rol propriu. Una pune accent pe echilibrul general dintre construcție, capacitate și funcții, alta excelează prin raportul calitate/preț, una duce ideea de „o singură oală” mai departe și combină multicookerul cu friteuza. Alta este făcută pentru cei care vor să fie ghidați pas cu pas, iar una pune simplitatea, rapiditatea și gătitul de zi cu zi înaintea oricărei demonstrații de forță.

Așadar, nu privi acest top doar ca pe o listă, privește-l ca pe o hartă a felurilor în care aceeași idee veche de mii de ani — o oală în care gătești mâncare — a ajuns să arate în 2026.

Poate începi articolul întrebându-te dacă ai nevoie de un multicooker. Poate cauți unul pentru mesele familiei, pentru zilele în care nu ai timp, pentru a găti mai simplu sau pentru a înlocui mai multe aparate cu unul singur. Sau poate cauți un cadou inspirat pentru cineva care ar prefera să petreacă mai puțin timp în bucătărie. Indiferent de motiv, am comparat din nou modelele, am revizuit clasamentul și am păstrat doar cinci recomandări care, din motive diferite, ni se par cele mai interesante alegeri în 2026. Pentru că ele îți vor schimba cu siguranță modul de a găti.

De la oala bunicii la aparatul care poate găti aproape singur, drumul a fost lung. Acum să vedem unde am ajuns.

EDITOR'S CHOICE 2026 - BEST MULTICOOKER Multicooker Instant Pot Duo 6Qt 112-0182-01-EU — ⭐ 4,91/5 (86 de recenzii) · Top favorite Alegerea redacției pentru 2026: multicookerul care reușește cel mai convingător echilibrul dintre performanță, versatilitate, construcție și utilizare pe termen lung. Vezi prețul și alte detalii

Mai ieftin. Mai multe programe. Mult mai popular. Și totuși, nu acesta este Editor's Choice 2026. De ce?

La prima vedere, Tefal One Pot CY505E30 pare alegerea evidentă: costă mai puțin, oferă 25 de programe și este de departe cel mai popular model din selecția noastră. Dacă am judeca doar după preț, numărul de funcții și popularitate, alegerea ar fi simplă. Dar Editor's Choice nu înseamnă neapărat cele mai multe funcții la cel mai bun preț.

În această ediție, am pus mai multă greutate pe construcție, vasul din inox, versatilitatea reală, capacitatea și perspectiva utilizării pe termen lung. Iar după ce am pus toate aceste criterii în balanță, alegerea noastră este Instant Pot Duo 6Qt 112-0182-01-EU.

Tefal One Pot rămâne o alegere excelentă pentru cei care vor foarte multe funcții la un preț atractiv. Pot Duo ni se pare însă alegerea mai convingătoare ca investiție în ansamblu — un multicooker pe care te poți baza ani la rând. Aceasta este, de fapt, diferența dintre „cea mai bună ofertă” și „alegerea redacției”.

Descoperă mai jos argumentele complete în Top 5 multicookere 2026, alături de detaliile despre Instant Pot Duo, Tefal One Pot și celelalte recomandări ale noastre.

Cum am ales cele mai bune multicookere 2026: de la peste 1600 de oferte la 5 recomandări

Pentru această ediție am pornit de la oferta disponibilă pe eMAG, unde categoria multicookerului reunește peste 1.600 de rezultate. În loc să alegem pur și simplu cele mai noi, cele mai scumpe sau cele mai spectaculoase modele, am început cu un criteriu esențial pentru un ghid de shopping: validarea cumpărătorilor.

Am urmărit în primul rând modelele cu rating de cel puțin 4,5/5 și un număr consistent de recenzii. Categoria este, de altfel, mai bine validată decât ne-am fi așteptat. Mai multe modele au ratinguri excelente și sute sau chiar mii de evaluări, ceea ce ne oferă o bază reală pentru a vedea nu doar ce promit producătorii, ci și cum sunt percepute produsele după cumpărare. Una dintre oalele-minune ajunse în topul nostru depășește chiar 2.000 de recenzii.

Dar ratingul nu a fost un pașaport automat către top. După acest prim filtru am analizat capacitatea și tipul vasului, puterea, funcțiile și programele de gătire, versatilitatea, ușurința de utilizare, construcția și poziționarea fiecărui model în raport cu celelalte produse din categorie.

Am eliminat astfel modele care, deși puteau avea un rating bun, nu aveau suficient feedback pentru o recomandare solidă, nu ofereau un echilibru suficient de bun între dotări și utilizare, erau prea specializate sau se adresau unor nișe prea înguste pentru obiectivul acestui ghid. Cu alte cuvinte, nu ne-a interesat doar dacă un produs este bun în sine, ci dacă are un argument suficient de puternic pentru a fi recomandat unui public mai larg.

Așa se explică și de ce, dintr-o categorie atât de mare, topul final a ajuns la doar cinci modele și la două branduri: Tefal și Instant Pot. Nu este o afirmație că acestea sunt singurele mărci importante din piața mondială a multicookerelor și nici o selecție făcută exclusiv după popularitate. Este rezultatul filtrelor aplicate ofertei pe care am analizat-o și al comparației dintre modelele care au trecut de aceste filtre.

Abia după ce am stabilit care modele merită să intre în finală le-am pus față în față pentru a vedea nu doar care sunt cele mai bune, ci și pentru ce tip de cumpărător este fiecare alegerea potrivită.

Top 5 multicookere 2026: 5 motive diferite să alegi o oală magică electrică

Acum că știm la ce ne-am uitat atunci când am ales produsele, putem trece la partea cea mai interesantă: cele 5 recomandări ale ghidului nostru. Nu am vrut să forțăm toate modelele într-un singur clasament, pentru că un aparat poate fi alegerea ideală pentru un anumit tip de utilizator și mai puțin potrivit pentru altul. De aceea, fiecare dintre cele cinci poziții reprezintă o categorie și un motiv diferit pentru care merită să iei în calcul un oală electrică sub presiune.

De la Best Overall și Best Value până la modelul premium care combină multicookerul cu air fryerul, aparatul conceput pentru începători și cel destinat gătitului de zi cu zi, vei descoperi recomandări cu personalități diferite. Întrebarea nu este doar „care este cel mai bun?”, ci mai ales „care este cel mai bun pentru mine?”.

Am construit fiecare rubrică după aceeași logică, pentru ca diferențele dintre modele să fie cât mai ușor de înțeles. Mai întâi stabilim rolul recomandării și explicăm de ce contează acea categorie. Urmează caseta produsului, cu principalele informații despre model, ratingul și feedbackul cumpărătorilor. Apoi explicăm de ce produsul ocupă acel loc în selecție, ce avantaje aduce, pentru cine este potrivit, de ce merită să fie în ghid și, la final, care este verdictul nostru.

În fiecare casetă de produs vei găsi și un link afiliat către pagina oficială a produsului pe eMAG, unde poți verifica în timp real prețul, stocul și disponibilitatea. Dacă produsul se dovedește a fi alegerea potrivită pentru tine, poți continua direct cu achiziția online. Pentru că acesta este, până la urmă, un ghid de shopping: vrem să fie util nu doar pentru inspirație, ci și în momentul în care decizi să cumperi.

Așadar, nu te uita doar la locul ocupat în top. Uită-te mai ales la motivul pentru care fiecare model a ajuns acolo. Poate cauți cel mai bun echilibru pentru utilizare pe termen lung, poate vrei să cheltuiești cât mai inteligent, poate ai nevoie de un aparat care să facă aproape totul sau poate, pur și simplu, vrei să gătești mai ușor.

Cele 5 recomandări sunt mai jos. Una dintre ele s-ar putea să fie exact oala-minune pe care nici nu știai că o cauți.

1. Cel mai bun multicooker pentru majoritatea utilizatorilor: echilibru între funcții, capacitate și versatilitate

Pentru categoria celui mai bun multicooker overall, criteriul esențial nu este o singură funcție spectaculoasă, ci echilibrul dintre construcție, capacitate, versatilitate, control și utilitate pe termen lung. În selecția noastră, această categorie ocupă locul central al ghidului: este recomandarea pentru cei care vor un singur aparat capabil să acopere cât mai multe situații de gătit, fără compromisuri importante la capitolele care contează în utilizarea frecventă.

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BEST OVERALL Multicooker Instant Pot Duo 6Qt 112-0182-01-EU — ⭐ 4,91/5 (86 de recenzii) · Top favorite Cu o capacitate de 5,7 l și o putere de 1000 W, aparatul oferă 13 programe presetate și 7 funcții de gătire, inclusiv gătire sub presiune, slow cooking, preparare orez și gătire la abur. Vasul interior din oțel inoxidabil, cu bază triplu-strat, este conceput pentru utilizare durabilă și pentru un control bun al procesului de gătire. Vezi prețul și alte detalii

Instant Pot Duo își câștigă locul în clasament în primul rând prin combinația dintre construcție și versatilitate. Vasul din inox este un argument important pentru un aparat destinat utilizării frecvente, deoarece nu depinde de un strat antiaderent și se potrivește foarte bine inclusiv pentru rumenire, gătire sub presiune, tocănițe și preparate care necesită temperatură și control constant. La acestea se adaugă capacitatea potrivită pentru până la 6 porții și ecosistemul de funcții Instant Pot, care fac din Duo o alegere completă, nu doar un aparat inteligent cu multe presetări. Datorită echilibrului dintre construcție, capacitate și versatilitate, Instant Pot Duo este alegerea noastră pentru cel mai bun model per ansamblu.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este versatilitatea reală într-un singur aparat. Cele 7 funcții și cele 13 programe acoperă o plajă largă de preparate, iar vasul din inox cu bază triplu-strat aduce un plus de durabilitate și flexibilitate față de variantele bazate exclusiv pe recipiente cu strat antiaderent.

Principalul avantaj este versatilitatea reală într-un singur aparat. Cele 7 funcții și cele 13 programe acoperă o plajă largă de preparate, iar vasul din inox cu bază triplu-strat aduce un plus de durabilitate și flexibilitate față de variantele bazate exclusiv pe recipiente cu strat antiaderent. Pentru cine și pentru ce este potrivit : Este o alegere foarte bună pentru familii, pentru cei care gătesc în cantități mai mari și pentru utilizatorii care vor să pregătească frecvent carne, ciorbe, tocănițe, leguminoase, orez sau preparate gătite sub presiune. Se potrivește în special celor care preferă să aibă control asupra procesului de gătire, în locul unui aparat care transformă totul într-o experiență ghidată pas cu pas.

: Este o alegere foarte bună pentru familii, pentru cei care gătesc în cantități mai mari și pentru utilizatorii care vor să pregătească frecvent carne, ciorbe, tocănițe, leguminoase, orez sau preparate gătite sub presiune. Se potrivește în special celor care preferă să aibă control asupra procesului de gătire, în locul unui aparat care transformă totul într-o experiență ghidată pas cu pas. De ce contează în ghid: Duo bifează foarte bine criteriile care definesc o recomandare overall: capacitate de familie, funcții numeroase, programe automate, construcție solidă și un recipient interior din inox. Ratingul de 4,91/5 completează imaginea unui model foarte bine primit și îi consolidează poziția în vârful selecției.

Verdict final: Instant Pot Duo 6Qt 112-0182-01-EU este alegerea noastră pentru cea mai bună oală electrică overall datorită echilibrului foarte bun dintre construcție, capacitate și funcții. Este genul de aparat pe care îl alegi nu pentru o singură utilizare, ci pentru că poate deveni aparatul principal pentru o gamă largă de preparate și pentru gătitul de zi cu zi.

2. Cel mai bun multicooker ca raport calitate-preț: multe funcții la un preț bun

Pentru categoria cea mai bună achiziție, nu căutăm pur și simplu cel mai accesibil aparat și nici modelul cu cele mai sofisticate tehnologii, ci multicookerul care oferă cea mai multă utilitate pentru nivelul său de dotare și banii plătiți. Recomandarea este cu atât mai interesantă cu cât acest model este cel mai popular nu doar din selecția noastră, ci și dintre multicookerele disponibile pe eMAG. Este o alegere potrivită pentru cei care caută o oală electrică versatilă, cu o capacitate potrivită pentru familie și suficiente funcții pentru gătitul de zi cu zi, fără costurile și complexitatea modelelor premium.

BEST BUY Oala sub presiune electrică Tefal One Pot CY505E30 — ⭐ 4,79/5 (2.101 de recenzii) · SuperPreț Cu o putere de 1200 W și o capacitate de 5,8 l, Tefal One Pot oferă 25 de programe automate, inclusiv gătire sub presiune, slow cooking, abur, rumenire, coacere și reîncălzire. Vasul interior antiaderent are o capacitate utilă de până la 4 l, iar aparatul include și funcții de pornire automată și păstrare la cald de până la 24 de ore. Vezi prețul și alte detalii

Tefal își câștigă locul în clasament printr-o combinație greu de ignorat: capacitate mare, putere bună, foarte multe programe și un volum impresionant de feedback din partea cumpărătorilor. Cele peste 2.000 de recenzii și ratingul de 4,79/5 oferă o bază solidă pentru recomandare, în timp ce cele 25 de programe și funcția manuală îi dau flexibilitatea necesară pentru o gamă foarte largă de preparate. Prin urmare, acest model este alegerea noastră pentru Best Buy: o opțiune completă și versatilă pentru cei care caută cel mai bun raport între preț și ceea ce oferă și își doresc un aparat potrivit pentru gătitul de zi cu zi.

Ce avantaje oferă: Numărul mare de programe este avantajul evident, dar nu singurul. Tefal combină gătirea sub presiune cu gătirea lentă, aburirea, rumenirea, coacerea și reîncălzirea, iar funcțiile de pornire automată și păstrare la cald de până la 24 de ore adaugă un plus important de confort.

Numărul mare de programe este avantajul evident, dar nu singurul. Tefal combină gătirea sub presiune cu gătirea lentă, aburirea, rumenirea, coacerea și reîncălzirea, iar funcțiile de pornire automată și păstrare la cald de până la 24 de ore adaugă un plus important de confort. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este potrivit în special pentru familii și pentru cei care gătesc frecvent preparate foarte diferite, de la orez, supe și tocănițe până la carne, legume, preparate la abur sau deserturi. Este și o alegere bună pentru utilizatorii care preferă programele automate, dar vor să poată ieși din tiparele presetate atunci când își creează propriile rețete.

Este potrivit în special pentru familii și pentru cei care gătesc frecvent preparate foarte diferite, de la orez, supe și tocănițe până la carne, legume, preparate la abur sau deserturi. Este și o alegere bună pentru utilizatorii care preferă programele automate, dar vor să poată ieși din tiparele presetate atunci când își creează propriile rețete. De ce contează în ghid: Tefal One Pot este exemplul foarte bun de aparat care nu trebuie să fie cel mai sofisticat pentru a fi cea mai bună alegere pentru mulți cumpărători. Cele 25 de programe, capacitatea de 5,8 l și feedbackul consistent din peste 2.000 de evaluări îi dau exact genul de argumente care contează într-un clasament orientat spre cumpărătorul obișnuit.

Verdict final: Tefal One Pot CY505E30 este alegerea noastră pentru cea mai bună achiziție, fiindcă reușește să ofere un pachet foarte complet într-o categorie în care valoarea obținută contează mai mult decât dotările premium. Dacă prioritatea este să cumperi o oală inteligentă, încăpătoare și bine evaluată, fără să plătești pentru funcții de care poate nu ai nevoie, acesta este unul dintre cele mai ușor de recomandat modele din ghid.

3. Cel mai bun multicooker premium 2 în 1 cu air fryer: versatilitate maximă într-un singur aparat

Pentru categoria celui mai bun multicooker premium și celui mai versatil model 2 în 1, criteriul principal este capacitatea de a extinde funcțiile unei oale electrice obișnuite și de a înlocui, în mod realist, mai multe aparate din bucătărie într-o oală multifuncțională, all-in-one. Este categoria dedicată celor care vor mai mult decât gătire sub presiune și programe automate: un aparat capabil să gătească atât preparate fragede și suculente, cât și preparate crocante, în cantități generoase.

BEST PREMIUM 2-IN-1 Combi Instant Pot Pro Crisp 8Qt 140-0027-01-EU — ⭐ 4,88/5 (85 de recenzii) Cu o capacitate de 8 l și o putere de 1500 W, Instant Pot Pro Crisp combină 11 funcții de gătire într-un singur aparat și folosește două capace detașabile, pentru gătire sub presiune și prăjire cu aer cald. Tehnologia EvenCrisp este destinată obținerii unei texturi crocante cu mai puțin ulei, iar vasul interior din oțel inoxidabil are bază triplu-strat. Vezi prețul și alte detalii

Instant Pot Pro Crisp își câștigă locul în clasament prin combinația dintre versatilitate, capacitate și funcționalitatea 2 în 1. Cele două capace îi permit să treacă de la gătirea sub presiune la prăjirea cu aer cald, în timp ce cele 11 funcții acoperă un spectru foarte larg de preparate, de la supe, tocănițe și carne până la preparate crocante, coacere și deshidratare. Capacitatea de 8 l îl diferențiază suplimentar pentru familii numeroase și pentru cei care gătesc cantități mari. Datorită combinației de funcții pe care un multicooker convențional nu le oferă la fel de bine, Instant Pot Pro Crisp este alegerea noastră pentru cel mai bun model premium și cel mai versatil multicooker 2 în 1.

Ce avantaje oferă: Avantajul major este că reunește două moduri de gătire foarte diferite într-un singur aparat. Poți găti sub presiune pentru a obține rapid preparate fragede, apoi poți folosi capacul de air fryer pentru rumenire și textură crocantă, iar celelalte funcții — slow cooking, abur, sote, sous-vide, coacere, grill sau deshidratare — extind și mai mult posibilitățile de utilizare.

Avantajul major este că reunește două moduri de gătire foarte diferite într-un singur aparat. Poți găti sub presiune pentru a obține rapid preparate fragede, apoi poți folosi capacul de air fryer pentru rumenire și textură crocantă, iar celelalte funcții — slow cooking, abur, sote, sous-vide, coacere, grill sau deshidratare — extind și mai mult posibilitățile de utilizare. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este potrivit pentru familii numeroase, pentru cei care gătesc în cantități mari și pentru utilizatorii care vor să pregătească atât mâncăruri consistente, cât și preparate crocante, fără să apeleze la aparate separate. Este o alegere deosebit de bună pentru cine vrea să combine avantajele unei oale-minune cu cele ale unei friteuze cu aer cald și intenționează să folosească în mod real ambele funcționalități.

Este potrivit pentru familii numeroase, pentru cei care gătesc în cantități mari și pentru utilizatorii care vor să pregătească atât mâncăruri consistente, cât și preparate crocante, fără să apeleze la aparate separate. Este o alegere deosebit de bună pentru cine vrea să combine avantajele unei oale-minune cu cele ale unei friteuze cu aer cald și intenționează să folosească în mod real ambele funcționalități. De ce contează în ghid: Pro Crisp aduce în selecție o categorie premium clar diferită de cea a multicookerelor clasice. Capacitatea mare, puterea de 1500 W, cele 11 funcții și sistemul cu două capace îi permit să acopere mai multe stiluri de gătit decât modelele orientate în principal spre gătirea sub presiune, ceea ce îl face reperul nostru pentru versatilitate și pentru conceptul de aparat 2 în 1.

Verdict final: Combi Instant Pot Pro Crisp 8Qt este alegerea noastră pentru cea mai bună oală sub presiune electrică premium și pentru cea mai versatilă combinație 2 în 1, cu funcție de air fryer. Este recomandată celor care pun pe primul loc capacitatea mare și varietatea modurilor de gătire și își doresc un singur aparat care să acopere cât mai multe dintre nevoile bucătăriei.

4. Cel mai bun multicooker pentru începători: gătire ghidată cu rețete explicate pas cu pas

Pentru categoria celui mai bun multicooker pentru începători și pentru comoditate, criteriul principal nu este numărul de funcții, ci cât de ușor poate utilizatorul să treacă de la ingrediente la o masă reușită. Este categoria dedicată celor care nu vor să învețe mai întâi timpi de gătire, temperaturi și niveluri de presiune, ci preferă un aparat care oferă inspirație, explică pașii și automatizează cât mai mult procesul de gătire.

BEST FOR BEGINNERS Multicooker inteligent Tefal Cook4me+ CY851130 — ⭐ 4,58/5 (478 de recenzii) · SuperPreț Cu o putere de 1600 W și o capacitate de 6 l, Cook4me+ oferă 6 moduri de gătire și 150 de rețete presetate, afișate și explicate pas cu pas pe ecranul digital. Vasul ceramic antiaderent este detașabil și compatibil cu mașina de spălat vase, iar aparatul păstrează preparatele la cald după finalizarea gătirii. Vezi prețul și alte detalii

Tefal Cook4me+ își câștigă locul în clasament printr-o combinație orientată în primul rând spre simplitatea utilizării și ghidarea utilizatorului. Cele 150 de rețete presetate, meniurile dedicate ingredientelor și rețetelor și instrucțiunile afișate pas cu pas transformă aparatul într-un ajutor pentru cei care nu au multă experiență în bucătărie, în timp ce capacitatea de 6 l îl face potrivit și pentru mesele familiei. Prezența acestui model în comunicarea Tefal asociată bucătăriei Jamilei, alături de aprecierea pentru ușurința în utilizare, îi consolidează poziționarea ca oală inteligentă pentru gătit simplu și accesibil. De aceea, Cook4me+ este alegerea noastră pentru începători și pentru cei care preferă comoditatea și ghidarea în locul complexității tehnice.

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Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este că reduce la minimum partea de decizie și monitorizare din timpul gătirii. Utilizatorul poate alege o rețetă sau un ingredient, iar aparatul îl ghidează prin etapele necesare, ajustând gătirea în funcție de cantitate și numărul de porții; funcția de păstrare la cald și vasul ușor de curățat adaugă un plus de confort.

Principalul avantaj este că reduce la minimum partea de decizie și monitorizare din timpul gătirii. Utilizatorul poate alege o rețetă sau un ingredient, iar aparatul îl ghidează prin etapele necesare, ajustând gătirea în funcție de cantitate și numărul de porții; funcția de păstrare la cald și vasul ușor de curățat adaugă un plus de confort. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este alegerea potrivită pentru începători, pentru cei care gătesc rar sau pentru utilizatorii care nu vor să experimenteze cu temperaturi, presiuni și timpi de gătire. Cele 150 de rețete îl fac util și pentru cei care au nevoie constant de idei pentru mesele de zi cu zi și vor să poată găti pentru 2 până la 6 persoane fără să urmărească permanent aparatul.

Este alegerea potrivită pentru începători, pentru cei care gătesc rar sau pentru utilizatorii care nu vor să experimenteze cu temperaturi, presiuni și timpi de gătire. Cele 150 de rețete îl fac util și pentru cei care au nevoie constant de idei pentru mesele de zi cu zi și vor să poată găti pentru 2 până la 6 persoane fără să urmărească permanent aparatul. De ce contează în ghid: Cook4me+ aduce în clasament o filozofie de utilizare diferită față de multicookerele care pun accentul pe numărul mare de programe și pe controlul manual. Valoarea sa în selecție vine din experiența ghidată: aparatul nu doar gătește, ci îi spune utilizatorului ce are de făcut, ceea ce îl transformă într-o recomandare relevantă pentru categoria de comoditate și accesibilitate.

Verdict final: Tefal Cook4me+ CY851130 este alegerea noastră pentru cea mai bună oală sub presiune electrică pentru începători și pentru cei care vor să gătească simplu, cu cât mai puțin efort și cât mai multă ghidare. Nu este modelul pe care îl alegem pentru cele mai multe funcții sau pentru controlul culinar maxim, ci pentru ceea ce face cel mai bine: transformă gătitul într-un proces ușor de urmărit, cu rețete și instrucțiuni care te ajută de la primul pas până la preparatul final.

5. Cel mai bun multicooker pentru gătit zilnic: simplitate, rapiditate și utilizare intuitivă

Pentru categoria celui mai bun multicooker pentru gătit zilnic, criteriul principal este echilibrul dintre simplitate, rapiditate și utilitate. Este categoria dedicată aparatului pe care îl poți folosi frecvent, fără să fie prea complicat pentru nevoile de zi cu zi: suficient de versatil pentru meniuri variate, dar intuitiv și rapid atunci când vrei să pregătești masa fără bătăi de cap.

BEST FOR EVERYDAY COOKING Oala sub presiune electrică Tefal Turbo Cuisine CY754130 — ⭐ 4,78/5 (140 de recenzii) · Top favorite · Disponibilă și pe negru Cu o putere de 1090 W și o capacitate de 4,8 l, Turbo Cuisine oferă 10 programe automate și un panou de control intuitiv cu un singur buton, prin care pot fi ajustate timpul și temperatura. Vasul Tefal Spherical Bowl este conceput pentru distribuirea uniformă a căldurii, iar gătirea sub presiune este proiectată pentru prepararea mai rapidă a alimentelor. Vezi prețul și alte detalii

Tefal Turbo Cuisine își câștigă locul în clasament prin combinația dintre utilizare intuitivă, gătire rapidă și dimensiunea potrivită pentru mesele de zi cu zi. Cele 10 programe permit prepararea unor feluri variate, de la supe și tocănițe până la produse de patiserie, sous-vide, gătire lentă, iaurt și reîncălzire. Vasul Spherical Bowl este conceput pentru o distribuție uniformă a căldurii, iar capacitatea de 4,8 l îl face mai compact decât modelele de familie de 5,7–6 l sau mai mari. Prin acest echilibru între funcționalitate și ușurință în utilizare, Tefal Turbo Cuisine este alegerea noastră pentru cel mai bun multicooker pentru gătit zilnic.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este simplitatea cu care poate fi folosit în mod repetat. Interfața cu un singur buton permite selectarea programului și ajustarea timpului sau temperaturii fără navigarea prin meniuri complicate, iar gătirea sub presiune contribuie la reducerea timpului de preparare; în plus, aplicația Tefal oferă acces la sute de rețete și idei pentru meniul de zi cu zi.

Principalul avantaj este simplitatea cu care poate fi folosit în mod repetat. Interfața cu un singur buton permite selectarea programului și ajustarea timpului sau temperaturii fără navigarea prin meniuri complicate, iar gătirea sub presiune contribuie la reducerea timpului de preparare; în plus, aplicația Tefal oferă acces la sute de rețete și idei pentru meniul de zi cu zi. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este potrivit pentru cei care vor o oală magică pe care să o folosească frecvent pentru mesele obișnuite, fără să aibă nevoie de o capacitate foarte mare sau de un număr excesiv de funcții. Este o alegere bună pentru utilizatorii care apreciază aparatele intuitive și pentru cei care vor să pregătească rapid supe, tocănițe, preparate înăbușite, garnituri, rețete slow-cooked sau deserturi.

Este potrivit pentru cei care vor o oală magică pe care să o folosească frecvent pentru mesele obișnuite, fără să aibă nevoie de o capacitate foarte mare sau de un număr excesiv de funcții. Este o alegere bună pentru utilizatorii care apreciază aparatele intuitive și pentru cei care vor să pregătească rapid supe, tocănițe, preparate înăbușite, garnituri, rețete slow-cooked sau deserturi. De ce contează în ghid: Turbo Cuisine ocupă o nișă clară între multicookerele foarte simple și modelele mai complexe, orientate spre versatilitate maximă sau experiențe ghidate. Aduce în selecție un aparat compact, modern și ușor de utilizat, iar combinația dintre cele 10 programe, vasul Spherical Bowl și gătirea sub presiune îl face relevant pentru cumpărătorul care caută în primul rând un ajutor practic pentru mesele de fiecare zi.

Verdict final: Tefal Turbo Cuisine CY754130 este alegerea noastră pentru cea mai bună oală electrică pentru gătit zilnic și pentru cei care vor un aparat simplu, rapid și intuitiv. Nu o recomandăm pentru numărul maxim de funcții sau pentru capacitatea cea mai mare, ci pentru experiența echilibrată pe care o oferă atunci când oala magică trebuie să devină un aparat folosit constant, nu unul păstrat în dulap pentru ocazii speciale.

Alege cel mai bun multicooker pentru tine și fă primul pas: gătește ca un chef la tine acasă

De la oala bunicii la multicooker, am schimbat focul, lutul și răbdarea cu senzori, programe și tehnologie. Dar scopul a rămas același: să punem ceva bun pe masă, fără ca gătitul să ne ocupe toată ziua.

Cele cinci modele din acest ghid arată cinci feluri diferite de a ajunge acolo: unul excelează prin echilibrul general, altul prin valoarea oferită, unul duce ideea de „mai multe aparate într-unul singur” mai departe, altul te ia de mână și te învață să gătești, iar unul este făcut pentru mesele de fiecare zi.

Acum alegerea nu mai este despre care multicooker este „cel mai bun” în absolut. Este despre care dintre ele este de fapt cel mai bun pentru tine.

Poate că ai venit aici doar să compari câteva modele. Poate ai descoperit că, de fapt, ai nevoie de unul. Iar dacă unul dintre cele cinci ți-a făcut deja cu ochiul, următorul pas este simplu: verifică prețul și disponibilitatea actuală, vezi dacă se potrivește bucătăriei și stilului tău de gătit și, dacă da, lasă tehnologia să preia o parte din treabă.

Bunica avea o oală. Noi avem multicookerul. Ideea e aceeași: pui mâncarea la gătit și îți vezi de viață.