 Răsturnare de situație la Madrid: Guvernul Spaniei va transfera 500 de copii migranți din Ceuta pe continent | adevarul.ro
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Răsturnare de situație la Madrid: Guvernul Spaniei va transfera 500 de copii migranți din Ceuta pe continent

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Guvernul Spaniei a revenit asupra deciziei privind minorii migranți din Ceuta și a anunțat că va permite transferul pe continent a 500 de copii. Decizia vine în contextul disputelor privind returnarea migranților în Maroc.

migranti ceuta
Spania va permite mai multor migranți minori să fie transferați pe continent FOTO Profimedia

Majoritatea celor aproximativ 70.000 de persoane care au intrat în Ceuta, teritoriu spaniol situat pe coasta Africii de Nord, pe 30 iulie, s-au întors în Maroc. Cu toate acestea, potrivit legislației spaniole, statul are obligația de a asigura protecția minorilor migranți neînsoțiți până când aceștia împlinesc vârsta de 18 ani, notează The Guardian.

Inițial, pe 13 august, ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, declara: „Oricine intră ilegal în Ceuta sau Melilla (o altă enclavă spaniolă din Africa de Nord) știe că va fi trimis înapoi, deoarece Spania și Marocul colaborează în acest scop. Nu vor ajunge în peninsulă, nici pe continentul european și nici nu vor rămâne pe termen nelimitat în Ceuta sau Melilla”.

Transferul copiilor pe teritoriul continental al Spaniei este un subiect politic sensibil, întrucât mai multe regiuni administrate în comun de Partidul Popular, de centru-dreapta, și partidul de extremă dreapta Vox sunt reticente sau se opun primirii cotei care le revine, mai scrie publicația.

Pentru a reduce riscul unui conflict politic, Ministerul pentru Tineret, în coordonare cu autoritățile din Ceuta, elaborează un plan de urgență prin care organizațiile neguvernamentale și agențiile pentru protecția copiilor să preia responsabilitatea pentru minorii cei mai vulnerabili, în special pentru fete, fără ca tutela acestora să fie transferată către guvernele regionale ale Spaniei.

Rubén Pérez Correa, secretarul de stat pentru Copii, se află în Ceuta de duminică, încercând să găsească o soluție pentru situația în care sute de copii trăiesc pe străzi și depind de ajutorul oferit de locuitorii orașului.

Criza a provocat tensiuni în Europa

Informațiile privind planul guvernului au apărut la doar câteva ore după ce Comisia Europeană a transmis că, în baza legislației UE, toți migranții ar trebui returnați în Maroc. Solicitat să ofere clarificări, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru afaceri interne, Markus Lammert, a declarat că, potrivit legii, toți migranții aflați în continuare în Ceuta în mod neregulamentar ar trebui trimiși înapoi, „inclusiv minorii neînsoțiți”.

Partidul Popular a respins planul guvernului, susținând că cel mai bun loc pentru copii este alături de familiile lor.

„Dacă Marocul a cerut ca acești copii să fie returnați și dacă Europa spune că toți imigranții ilegali trebuie returnați, indiferent dacă sunt sau nu copii, de ce mai are nevoie guvernul?”, a declarat Juan Bravo, purtătorul de cuvânt adjunct al Partidului Popular pentru probleme financiare, într-un interviu televizat.

Mesajele contradictorii sunt explicate parțial prin faptul că cel mai recent pact european privind migrația nu a fost încă transpus în legislația spaniolă. Prin urmare, legislația națională a Spaniei privind tratamentul minorilor neînsoțiți rămâne în vigoare.

Situația din Ceuta a depășit rapid granițele Spaniei și a generat dispute între statele membre ale Uniunii Europene. La 31 iulie, vicepremierul italian și ministrul de Externe, Antonio Tajani, a cerut chiar suspendarea Spaniei din Spațiul Schengen, după intrarea în masă a migranților în enclavă. Solicitarea a fost respinsă de un oficial european.

Ulterior, autoritățile spaniole au rămas în alertă în fața posibilității unei noi tentative de intrare în masă, după apariția unor apeluri pe rețelele sociale.

Potrivit Ministerului spaniol al Incluziunii și Migrației, la data de 21 martie, 21.104 persoane cu vârste între 16 și 23 de ani se aflau sub tutela statului, dintre care aproximativ 3.500 aveau sub 17 ani. Aproximativ 50% dintre acestea proveneau din Maroc. Fetele reprezentau circa 8% din total.

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