 Bolojan cere urgentarea noului Guvern, dar exclude PSD: „Am răbdat toate mizeriile. Ar însemna să anulăm toate reformele” | adevarul.ro
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Bolojan cere urgentarea noului Guvern, dar exclude PSD: „Am răbdat toate mizeriile. Ar însemna să anulăm toate reformele”

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Premierul Ilie Bolojan afirmă că formarea unui nou guvern trebuie accelerată, în contextul în care actualul Executiv funcționează cu atribuții limitate după demiterea prin moțiune de cenzură, dar spune că includerea PSD într-o viitoare formulă guvernamentală ar ridica semne de întrebare privind continuarea reformelor și măsurilor asumate în perioada precedentă.

Ilie Bolojan, la Cotroceni FOTO arhivă Inquam Photos / Octav Ganea
Ilie Bolojan, la Cotroceni FOTO arhivă Inquam Photos / Octav Ganea

Invitat în emisiunea „Bună România” de la postul B1 TV, unde a abordat și subiecte precum absorbția fondurilor europene, situația economică, legea salarizării și perspectivele pentru anul viitor, Ilie Bolojan a susținut că nu urmărește să își păstreze funcția cu orice preț, însă  a subliniat că are obligația să își exercite atribuțiile până la instalarea unui nou Executiv.

„Nu mă agăț de această funcție”, a afirmat premierul, adăugând că este nevoie de „un guvern cu forțe pline” și că „cu cât se face un guvern mai repede, cu atât este mai bine”.

Apărarea bilanțului guvernării

Premierul interimat a susținut că una dintre principalele realizări ale mandatului său a fost evitarea degradării ratingului de țară al României și reducerea dezechilibrelor bugetare.

România era în 2025 „într-o fundătură”, marcată de deficite ridicate, iar măsurile adoptate de guvern au contribuit la stabilizarea situației economice, a explicat Ilie Bolojan.

„Am scăpat de scăderea calificativului”, a spus Bolojan, apreciind că această evoluție a evitat costuri suplimentare pentru stat, cetățeni și economie.

Premierul a insistat că viitorul Executiv trebuie să continue aceeași direcție, prin reducerea cheltuielilor și gestionarea prudentă a banilor publici. În opinia sa, „miza cea mai importantă” este menținerea stabilității economice și bugetare.

Ce trebuie să facem noi ca să nu intrăm într-o situație din nou complicată, este ținem această linie, să avem un guvern care nu își risipește banii publici, care nu își bate joc de ei, care nu creează așteptări care nu pot fi onorate, care face ordine în continuare, care reduce cheltuielile, care creează condiții pentru dezvoltare și asta este miza cea mai importantăOri, ce am constatat, foarte deschis, că în această perioadă, cei care nu și-au respectat înțelegerile, cei care nu au respectat programul de guvernare, au fost cei de la PSD și dacă cineva a răbdat în țara asta aproape un an de zile, toate criticile, toate mizeriile, toate injuriile, eu am fost unul dintre ei, dar am considerat că merită să fac asta pentru că asta ține de fișa postului și trebuie să fac tot ce ține de mine ca să duc lucrurile mai departe”, a spus Ilie Bolojan.

Critici la adresa PSD

Ilie Bolojan a vorbit și despre relațiile din fosta coaliție de guvernare, susținând că social-democrații nu și-au respectat angajamentele asumate.

„Cei care nu și-au respectat înțelegerile, cei care nu au respectat programul de guvernare, au fost cei de la PSD. În condițiile în care ai avut un partener care n-a făcut ce trebuie pentru România, care a tras frâna de mână în guvernare, gândiți-vă că a vota un guvern în care este acest partid, ar însemna să anulăm toate constatările pe care le-am făcut în această perioadă pentru că nu mai pot să sper că se va întâmpla ceva cu totul deosebit”, a declarat premierul interimar.

În opinia sa, includerea PSD într-o viitoare formulă guvernamentală ar ridica semne de întrebare privind continuarea reformelor și măsurilor asumate în perioada precedentă.

Guvern politic sau tehnocrat?

Referindu-se la negocierile privind viitorul Executiv, Ilie Bolojan a precizat că au fost discutate mai multe variante, inclusiv formule de guvernare de centru-dreapta sau centru-stânga și posibilitatea unui cabinet tehnocrat.

Potrivit premierului, România mai are la dispoziție o perioadă limitată pentru adoptarea unor măsuri de consolidare fiscală și pentru implementarea reformelor asumate.

Avertisment pentru anul viitor

Ilie Bolojan a atras atenția că 2027 va fi un an dificil din punct de vedere bugetar, în special pe componenta investițiilor.

Premierul a explicat că nivelul record al investițiilor publice din acest an a fost susținut de fondurile europene din programele de coeziune și din PNRR, însă această perspectivele nu sunt la fel de bune.

„Vom avea anul viitor o scădere”, a afirmat Bolojan la postul B1 TV, referindu-se la investițiile publice.

În același timp, premierul interimar a apreciat că viitorul guvern va întâmpina dificultăți în menținerea salariilor din sectorul public la nivelul actual, arătând că „va trebui într-o formă sau alta să le ridice”.

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