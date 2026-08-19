Ard iar deșeuri în Sintești: „Fumul se îndreaptă spre sectoarele 4 și 5 ale Capitalei”

Asociația Civică „Iar Miroase” a semnalat miercuri seară un nou episod de poluare în localitatea Sintești din județul Ilfov, precizând fumul rezultat în urma incendierii deșeurilor se îndreaptă spre două sectoare ale Capitalei.

„Acum, în Sintești! Deja au fost înregistrate mai multe apeluri la 112. Pompierii încă nu au ajuns”, se arată pe pagina de Facebook a ONG-ului.

Reprezentanții asociației avertizează că fumul rezultat în urma incidentului s-ar deplasa către București.

„Fumul se îndreaptă spre sectoarele 4 și 5 ale Capitalei”, au precizat aceștia.

Pompierii au confirmat ulterior că intervin în Sintești pentru stingerea incendiului.

Episodul nu este unul izolat. Pe fondul arderilor ilegale de deșeuri, localitatea din comuna Vidra, județul Ilfov, reprezintă unul dintre principalele focare de poluare din zona Capitalei.

Fenomenul persistă de ani de zile, în ciuda intervențiilor repetate ale autorităților de mediu și ale poliției

Sintești a devenit în ultimii ani un simbol al fenomenului de incendiere ilegală a deșeurilor, care afectează nu doar localitatea, ci și Bucureștiul și localitățile din sudul Capitalei.

Autoritățile au organizat în mai multe rânduri acțiuni de amploare în zonă. În mai 2026, aproximativ 200 de polițiști, jandarmi și comisari ai Gărzii Naționale de Mediu au participat la descinderi desfășurate după săptămâni de monitorizare cu drone. În cadrul verificărilor au fost documentate incendieri de deșeuri și activități de valorificare ilegală a materialelor rezultate.

În urma controalelor, autoritățile au aplicat sute de mii de lei în amenzi, au confiscat cantități importante de deșeuri și au formulat plângeri penale. Garda Națională de Mediu a precizat că au fost surprinse activități de incendiere a deșeurilor pentru recuperarea materialelor cu valoare economică.

De-a lungul timpului, zona a fost vizată de numeroase razii și operațiuni de control, fiind descoperite depozitări ilegale de deșeuri, activități de dezmembrare și alte practici care generează poluare.



