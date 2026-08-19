Cine este Natalie, asistenta care nu se dezlipește de Trump: a dormit în vestiar și a călătorit în portbagaj pentru a-i fi aproape

Scrisorile personale trimise de Natalie Harp lui Donald Trump au revenit în atenția presei americane, pe fondul interesului tot mai mare pentru relația dintre președinte și asistenta sa, care pare că nu poate sta departe de el.

Scrisorile personale pe care Natalie Harp i le-a trimis lui Donald Trump au revenit în atenția presei americane în ultimele zile, după ce apropierea dintre președintele SUA și asistenta sa a început să fie din nou discutată public.

Blonda Natalie Harp, în vârstă de 35 de ani, este una dintre persoanele care au acces direct la Trump și care îl însoțesc frecvent în deplasări, iar presa americană a speculat în repetate rânduri despre prietenia dintre cei doi și despre rolul pe care asistenta îl are în activitatea președintelui.

Natalie Harp a ajuns să fie cunoscută în anturajul lui Trump drept „imprimanta umană”, pentru că obișnuia să-i aducă articolele pe care acesta voia să le citească. În timp, atribuțiile sale au depășit însă acest rol. Ea îl însoțește în deplasări, gestionează o parte din mesajele sale online și este una dintre puținele persoane care pot ajunge la el fără să treacă prin traseul obișnuit al administrației.

Scrisorile sale au atras atenția tocmai prin tonul personal. Unul dintre documente datează din 2023, după o deplasare în Scoția, unde Harp a încercat să țină pasul cu Trump în timpul unei partide de golf. Pentru că nu mai era disponibilă o altă mașină de golf, ea a alergat în urma vehiculului în care se afla președintele.

După acest episod, Natalie Harp i-a trimis lui Trump o scrisoare în care și-a cerut scuze pentru situația creată.

„Îmi pare rău și pentru faptul că am fost o rușine pe terenul de golf din Scoția”, a scris ea.

„Vreau ca lucrurile să fie întotdeauna în regulă între noi. Știu, de asemenea, că am fost distrasă toată săptămâna (uitând să mănânc pe parcursul zilelor și uitând chiar să dorm, reușind să dorm doar câteva ore pe rând)”, a mai spun asistenta în scrisoarea pe care a semnat-o „Din toată inima, Natalie”.

Scrisoarea a fost publicată de Daily Mail şi a revenit zilele acestea în atenția publică după ce jurnaliștii Maggie Haberman și Jonathan Swan au readus în discuție corespondența lui Harp cu Trump.

Potrivit relatărilor lor, mesajele personale ale asistentei au atras inclusiv atenția Serviciului Secret.

A dormit în vestiar pentru a fi aproape de Trump

Devotamentul lui Natalie Harp față de Trump pare cumva exagerat. Potrivit jurnalistului Michael Wolff, în 2023, ea a dormit în vestiarul clubul de golf din Bedminster doar pentru a fi cât mai aproape de preşedintele ei.

Inițial, își rezervase o cameră pentru personalul de serviciu, însă a preferat vestiarul deoarece se afla mai aproape de reședința principală. În acest fel, putea ajunge rapid la Donald Trump atunci când acesta o chema.

Un alt episod a avut loc în octombrie 2023, când Donald Trump trebuia să meargă la tribunal în New York. Natalie Harp a fost informată că nu mai era loc pentru ea în coloana oficială, moment în care a făcut o criză de nervi și a insistat că acesta îi ceruse personal să-l însoțească. În cele din urmă, asistenta a călătorit în portbagajul unui SUV pentru a ajunge la destinație împreună cu echipa președintelui.

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1/5 Natalie Harp FOTO Profimedia

Episoadele de acest fel au alimentat nemulțumirea unor membri ai anturajului lui Donald Trump.

Un consilier citat în relatările despre relația celor doi a rezumat astfel atitudinea președintelui față de Harp: „Lui Trump îi place atenția și faptul că ea este dedicată și loială 100%. Ea nu pune la îndoială nimic, nu are îndoieli”.

Un alt detaliu relatat de presa de peste ocan este acela că Natalie Harp ar fi ajuns în spații în care accesul celorlalți colaboratori este limitat. Potrivit jurnalistului Alex Isenstadt, Melania Trump a întâlnit-o într-o noapte în apartamentul privat al președintelui de la Mar-a-Lago, zonă rezervată în mod normal familiei. Natalie Harp îi adusese lui Trump documente pe care acesta voia să le primească imediat, fără să aștepte până dimineața.

Poziția pe care Harp o ocupă în cercul lui Donald Trump a ajuns să fie şi mai comentată după summitul NATO din Turcia de luna trecută, când preşedintele american a schimbat avioanele de teama unuio atentat al Iranului asupra sa, iar Natalie Harp s-a numărat printre puținele persoane care au fost luate la bordul noii aeronave. Spre deosebire de secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care au rămas în avionul oficial, alături de zeci de jurnaliști.

De unde a pornit noua controversă

Numele lui Natalie Harp a revenit și mai puternic în actualitatea politică după o afirmaţie a senatorului democrat Jon Ossoff, care, într-un discurs, a sugerat că Donald Trump este mai preocupat de activitățile sale personale și de apropierea de Natalie Harp decât de exercitarea funcției.

„Trump nu are chef să-și facă treaba, preferând să construiască săli de bal și să se plimbe cu Natalie în palatul lor zburător”, a declarat duminică, 16 august, senatorul de Georgia, Jon Ossoff.

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O jurnalistă CNN, Kristen Holmes, l-a întrebat ulterior pe Donald Trump despre această afirmație, însă președintele nu a răspuns direct şi imediat. Preşedintele american a răbufnit, însă, împotriva ei câteva momente mai târziu, când aceasta îl întreba despre liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Donald Trump a reacționat agresiv și i-a cerut de mai multe ori să tacă.

„Taci!", i-a spus el, continuând: „Eşti o persoană gălăgioasă şi turbulentă" şi acuzând CNN și acuzând postul de televiziune că difuzează „ştiri false".

Declarațiile lui Ossoff au provocat și reacția echipei de comunicare a Casei Albe. Directorul de comunicare Steven Cheung a distribuit pe X fragmentul în care senatorul o menționa pe Natalie Harp și l-a atacat pe democratul american, numindu-l un „biet puşti” care „îşi urăşte ţara”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, l-a descris pe Ossoff drept „categoria pană” și un „spectacol efeminat”, într-o postare pe aceeași platformă.