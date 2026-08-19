 Cine este Natalie, asistenta care nu se dezlipește de Trump: a dormit în vestiar și a călătorit în portbagaj pentru a-i fi aproape | adevarul.ro
search
Joi, 20 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine este Natalie, asistenta care nu se dezlipește de Trump: a dormit în vestiar și a călătorit în portbagaj pentru a-i fi aproape

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Scrisorile personale trimise de Natalie Harp lui Donald Trump au revenit în atenția presei americane, pe fondul interesului tot mai mare pentru relația dintre președinte și asistenta sa, care pare că nu poate sta departe de el.

Natalie Harp şi Donald Trump. FOTO: captură youtube/USA Today
Natalie Harp şi Donald Trump. FOTO: captură youtube/USA Today

Scrisorile personale pe care Natalie Harp i le-a trimis lui Donald Trump au revenit în atenția presei americane în ultimele zile, după ce apropierea dintre președintele SUA și asistenta sa a început să fie din nou discutată public.

Blonda Natalie Harp, în vârstă de 35 de ani, este una dintre persoanele care au acces direct la Trump și care îl însoțesc frecvent în deplasări, iar presa americană a speculat în repetate rânduri despre prietenia dintre cei doi și despre rolul pe care asistenta îl are în activitatea președintelui.

Natalie Harp a ajuns să fie cunoscută în anturajul lui Trump drept „imprimanta umană”, pentru că obișnuia să-i aducă articolele pe care acesta voia să le citească. În timp, atribuțiile sale au depășit însă acest rol. Ea îl însoțește în deplasări, gestionează o parte din mesajele sale online și este una dintre puținele persoane care pot ajunge la el fără să treacă prin traseul obișnuit al administrației.

Natalie Harp. FOTO: captură youtube/USA Today
Natalie Harp. FOTO: captură youtube/USA Today

Scrisorile sale au atras atenția tocmai prin tonul personal. Unul dintre documente datează din 2023, după o deplasare în Scoția, unde Harp a încercat să țină pasul cu Trump în timpul unei partide de golf. Pentru că nu mai era disponibilă o altă mașină de golf, ea a alergat în urma vehiculului în care se afla președintele.

După acest episod, Natalie Harp i-a trimis lui Trump o scrisoare în care și-a cerut scuze pentru situația creată.

„Îmi pare rău și pentru faptul că am fost o rușine pe terenul de golf din Scoția”, a scris ea.

„Vreau ca lucrurile să fie întotdeauna în regulă între noi. Știu, de asemenea, că am fost distrasă toată săptămâna (uitând să mănânc pe parcursul zilelor și uitând chiar să dorm, reușind să dorm doar câteva ore pe rând)”, a mai spun asistenta în scrisoarea pe care a semnat-o „Din toată inima, Natalie”.

Scrisoarea a fost publicată de Daily Mail şi a revenit zilele acestea în atenția publică după ce jurnaliștii Maggie Haberman și Jonathan Swan au readus în discuție corespondența lui Harp cu Trump.

Potrivit relatărilor lor, mesajele personale ale asistentei au atras inclusiv atenția Serviciului Secret.

A dormit în vestiar pentru a fi aproape de Trump

Devotamentul lui Natalie Harp față de Trump pare cumva exagerat. Potrivit jurnalistului Michael Wolff,  în 2023, ea a dormit în vestiarul clubul de golf din Bedminster doar pentru a fi cât mai aproape de preşedintele ei.

Inițial, își rezervase o cameră pentru personalul de serviciu, însă a preferat vestiarul deoarece se afla mai aproape de reședința principală. În acest fel, putea ajunge rapid la Donald Trump atunci când acesta o chema.

Un alt episod a avut loc în octombrie 2023, când Donald Trump trebuia să meargă la tribunal în New York. Natalie  Harp a fost informată că nu mai era loc pentru ea în coloana oficială, moment în care a făcut o criză de nervi și a insistat că acesta îi ceruse personal să-l însoțească. În cele din urmă, asistenta a călătorit în portbagajul unui SUV pentru a ajunge la destinație împreună cu echipa președintelui.

Secretele Melaniei Trump, dezvăluite în cartea lui Stephanie Grisham, asistenta fostei familii prezidenţiale
Natalie Harp FOTO Profimedia
1/5
Natalie Harp FOTO Profimedia

Episoadele de acest fel au alimentat nemulțumirea unor membri ai anturajului lui Donald Trump.

Un consilier citat în relatările despre relația celor doi a rezumat astfel atitudinea președintelui față de Harp: „Lui Trump îi place atenția și faptul că ea este dedicată și loială 100%. Ea nu pune la îndoială nimic, nu are îndoieli”.

Un alt detaliu relatat de presa de peste ocan este acela că Natalie Harp ar fi ajuns în spații în care accesul celorlalți colaboratori este limitat. Potrivit jurnalistului Alex Isenstadt, Melania Trump a întâlnit-o într-o noapte în apartamentul privat al președintelui de la Mar-a-Lago, zonă rezervată în mod normal familiei. Natalie Harp îi adusese lui Trump documente pe care acesta voia să le primească imediat, fără să aștepte până dimineața.

Poziția pe care Harp o ocupă în cercul lui Donald Trump a ajuns să fie şi mai comentată după summitul NATO din Turcia de luna trecută, când preşedintele american a schimbat avioanele de teama unuio atentat al Iranului asupra sa, iar Natalie Harp s-a numărat printre puținele persoane care au fost luate la bordul noii aeronave. Spre deosebire de secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care au rămas în avionul oficial, alături de zeci de jurnaliști.

De unde a pornit noua controversă

Numele lui Natalie Harp a revenit și mai puternic în actualitatea politică după o afirmaţie a senatorului democrat Jon Ossoff, care, într-un discurs, a sugerat că Donald Trump este mai preocupat de activitățile sale personale și de apropierea de Natalie Harp decât de exercitarea funcției.

„Trump nu are chef să-și facă treaba, preferând să construiască săli de bal și să se plimbe cu Natalie în palatul lor zburător”, a declarat duminică, 16 august, senatorul de Georgia, Jon Ossoff.

Scandal politic în Italia, după ce Giorgia Meloni a fost numită „curtezana lui Trump”. Reacţia premierului

O jurnalistă CNN, Kristen Holmes, l-a întrebat ulterior pe Donald Trump despre această afirmație, însă președintele nu a răspuns direct şi imediat. Preşedintele american a răbufnit, însă, împotriva ei câteva momente mai târziu, când aceasta îl întreba despre liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Donald Trump a reacționat agresiv și i-a cerut de mai multe ori să tacă.

„Taci!", i-a spus el, continuând: „Eşti o persoană gălăgioasă şi turbulentă" şi acuzând CNN și acuzând postul de televiziune că difuzează „ştiri false".

Declarațiile lui Ossoff au provocat și reacția echipei de comunicare a Casei Albe. Directorul de comunicare Steven Cheung a distribuit pe X fragmentul în care senatorul o menționa pe Natalie Harp și l-a atacat pe democratul american, numindu-l un „biet puşti” care „îşi urăşte ţara”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, l-a descris pe Ossoff drept „categoria pană” și un „spectacol efeminat”, într-o postare pe aceeași platformă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
digi24.ro
image
Italia introduce un nou sistem de taxare pe autostrăzi. Șoferii neatenți riscă amenzi de 344 de euro
stirileprotv.ro
image
Membri USR, consilieri județeni, fosta prefectă de Timiș, vizitată de mascați într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, dar și apropiați ai clanului Cârpaci, printre cei care au ieșit la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, din Timișoara
gandul.ro
image
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
mediafax.ro
image
Decizie finală! Unde se joacă Dinamo – FCSB
fanatik.ro
image
Ministrul israelian Ben Gvir a cerut uciderea a „30 sau 40 de oameni în fiecare noapte în Gaza”. Franța și Germania reacționează dur
libertatea.ro
image
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
digisport.ro
image
Zodiile care pot avea cel mai frumos sfârșit de vară. Cu ce surprize vine toamna în viața lor
click.ro
image
Pensionara care a câștigat cel mai mare premiu la Loto 6/49 și-a ridicat banii. "Este o minune care mi-ar putea salva viaţa"
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Industria în care jumătate din patroni se gândesc la concedieri. "Nu îţi mai găseşti loc de muncă"
observatornews.ro
image
DRAMA neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. De ce boală sufereau părinții lui
cancan.ro
image
Casa de pensii schimbă data la care va livra pensia pe card în septembrie. Care e motivul?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
prosport.ro
image
Ce greșeli îți pot bloca dosarul de pensionare în 2026. Documentele pe care trebuie să le verifici
playtech.ro
image
Câți bani au scos din buzunare israelienii pentru deplasarea în România? Cel mai înfocat fan al lui Hapoel Beer Sheva: „Cumpărăturile au fost mult mai scumpe”
fanatik.ro
image
Implicarea PSD în cazul Fritz: „Avem, în două luni, intervenții decisive ale justiției sau ale CCR în privința situației politice”
ziare.com
image
A făcut anunțul, după ce Dan Alexa a spus că starea ei ”s-a agravat”: ”Începe să îmi cadă părul”
digisport.ro
image
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunnţ-şoc de la Guvern. Se îngheaţă pensii, salarii, ajutoare sociale!
romaniatv.net
image
Iranul a luat în calcul să atace mai multe ținte militare americane în Europa, inclusiv în Bulgaria. NATO, pregătită ”să-și apere toți aliații” (FT)
mediaflux.ro
image
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Câți bani o costă pe „mama eroină” din trupa Angels rechizitele celor 5 copii: „Unii au dorințe scumpe”
click.ro
image
Zodiile care pot avea cel mai frumos sfârșit de vară. Cu ce surprize vine toamna în viața lor
click.ro
image
Traseul montan care a impresionat-o pe Delia Matache: „Doamne, cât e de frumos”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
Screenshot 2026 08 19 160043 png
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui
image
Câți bani o costă pe „mama eroină” din trupa Angels rechizitele celor 5 copii: „Unii au dorințe scumpe”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit