 Scene ca în filme pe o șosea din Timiș: falși polițiști antidrog au oprit mașina unor afaceriști și au fugit cu 90.000 de lire sterline | adevarul.ro
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Scene ca în filme pe o șosea din Timiș: falși polițiști antidrog au oprit mașina unor afaceriști și au fugit cu 90.000 de lire sterline

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Doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi oprit în trafic o autoutilitară în județul Timiș, pretinzând că sunt polițiști dintr-o structură antidrog, și ar fi sustras 90.000 de lire sterline.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 17 august, pe raza localității Orțișoara, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș.  Oamenii legii au fost alertați prin apel la 112 că două persoane aflate într-un autoturism au oprit o autoutilitară, simulând calitatea oficială de lucrători ai unei structuri antidrog.

Potrivit anchetatorilor, suspecții au efectuat un control aparent al vehiculului, după care ar fi fugit cu suma de 90.000 de lire sterline.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că persoanele păgubite sunt cetățeni români din județul Timiș, iar banii proveneau din activități comerciale.

Ce au găsit polițiștii la percheziții

În urma investigațiilor, polițiștii din Sânnicolau Mare au identificat, în localitatea Periam, autoturismul utilizat la comiterea faptei de cei doi falși polițiști.

La verificarea mașinii au fost descoperite sume de bani, o insignă, o legitimație, o pereche de cătușe, o armă scurtă neletală supusă autorizării și alte obiecte despre care există suspiciunea că au fost folosite pentru a crea aparența unei intervenții oficiale.

Pe baza probelor administrate, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva a doi bărbați, în vârstă de 45 și 47 de ani.

Falșii polițiști au fost arestați preventiv

Cei doi sunt cercetați pentru tâlhărie calificată, iar bărbatul de 47 de ani este acuzat și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Judecătoria Timișoara a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a celor doi falși polițiști pentru 30 de zile.

Ancheta a dus la identificarea altor suspecți

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au identificat ulterior alte două persoane despre care există indicii că ar fi fost implicate în activitatea infracțională.

Una dintre acestea a fost reținută pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru instigare la tâlhărie calificată, urmând a fi prezentată procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

În cazul celei de-a patra persoane identificate, cercetările continuă pentru stabilirea gradului de implicare în dosar.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, iar polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și recuperarea integrală a prejudiciului.

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