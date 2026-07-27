SURSE Liderii PSD pun presiune pe Grindeanu să revină rapid la guvernare

Mai mulți lideri de filiale PSD i-au cerut lui Sorin Grindeanu să pună presiune pe președintele Nicușor Dan, astfel încât partidul să se întoarcă la guvernare cel târziu la început de septembrie, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Social-democrații și-ar dori ca Sorin Grindeanu să conducă un guvern minoritar format doar din miniștri PSD. Însă pentru un astfel cabinet e nevoie fie de voturile PNL, fie de voturile AUR.

Liderii PSD din țară pun presiune pe Sorin Grindeanu, care la rândul său ar trebui să pună presiune pe Nicușor Dan. Social-democrații își doresc ca șeful statului să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu. „Apoi ne descurcăm noi cu voturile în Parlament. Dacă PNL și UDMR nu vor să voteze, negociem cu AUR, nu e nicio problemă”, susține unul dintre șefii de organizație.

Până acum, liderul PSD Sorin Grindeanu a respins public asocierea cu AUR, însă curentul majoritar în partid e în favoarea unui înțelegeri cu George Simion, susțin sursele citate. Grindeanu le-a transmis apropiaților că o coaliție cu AUR ar stârni critici din partea socialiștilor europeni, care consideră AUR partid extremist.

Varianta dorită de armata social-democrată e ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu în luna august. Apoi, Grindeanu să ceară voturile foștilor parteneri: PNL, USR și UDMR. În cazul - foarte probabil - în care cele trei partide refuză, Sorin Grindeanu să le ofere celor de la AUR fotoliul de președinte al Senatului și mai multe funcții de prefecți. Însă AUR nu ar primi portofolii în viitorul guvern, susțin sursele citate, tocmai pentru a nu stârni criticile partenerilor europeni.

Dacă România va ajunge la alegeri anticipate, scrutinul ar putea avea loc cel mai probabil spre finalul acestui an, ceea ce ar însemna intrarea în 2027 cu un Parlament și un Guvern noi. Până atunci însă, țara ar traversa o nouă perioadă de instabilitate politică, în care atenția s-ar muta din nou de la guvernare către competiția electorală.

Nicușor Dan a pierdut aproape jumătate din încrederea românilor într-un an

Amintim că la aproape un an de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației. Dacă la alegerile prezidențiale din 2025 a obținut 53,6% dintre voturi, cel mai recent sondaj, realizat la începutul lunii iulie, îl creditează cu doar 24,2% încredere. Scăderea, de aproape 30 de puncte procentuale, se produce pe fondul crizei politice, pentru care o parte dintre susținătorii săi îl consideră direct responsabil.