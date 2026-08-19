Budincă proteică vândută în Lidl, retrasă de la vânzare după depistarea unei bacterii care poate provoca afecțiuni gastrointestinale

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de la vânzare a unui lot de budincă proteică comercializată în magazinele Lidl, după identificarea bacteriei Bacillus cereus, care poate provoca afecțiuni gastrointestinale.

„Rețeaua de magazine LIDL a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică, ca urmare a identificării prezenței bacteriei Bacillus cereus, care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale. Detaliile produsului vizat: Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g, producător/furnizor: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, data durabilităţii minimale: 14.09.2026”, a transmis ANSVSA, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsul

Autoritatea le recomandă consumatorilor care au achiziționat produsul din lotul vizat să nu îl consume:

„Dacă ați achiziționat produsul menționat, nu îl consumați. Puteți să îl returnați în toate magazinele Lidl, iar contravaloarea acestuia va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal”.

De asemenea, lista spațiilor comerciale Lidl în care s-a distribuit produsul și detaliile oficiale ale informării pot fi consultate direct în rețeaua magazinelor retailerului.

Pentru informații suplimentare, clienții pot contacta serviciul de asistență Lidl la numărul 0800.896.622 sau la adresa de e-mail info@lidl.ro.