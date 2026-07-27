PSD anunță acțiuni în instanță și sesizează Parchetului General împotriva Guvernului Bolojan

PSD a anunțat luni, 27 iulie, că a început demersuri juridice împotriva Guvernului demis condus de Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a adoptat mai multe hotărâri cu depășirea atribuțiilor pe care le are un Executiv al cărui mandat a încetat.

Social-democrații susțin că, după demiterea de către Parlament, Guvernul poate adopta doar acte necesare administrării curente, însă Executivul ar fi continuat să ia decizii și să adopte politici publice cu efecte pe termen lung.

PSD contestă mai multe hotărâri de Guvern

PSD afirmă că a contestat luni hotărârile adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie, precum și alte opt acte despre care susține că au fost adoptate cu depășirea limitelor legale.

Printre deciziile contestate se numără Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent. PSD susține că documentele pot avea consecințe asupra unor proiecte precum construcția de autostrăzi, exploatarea gazelor din Marea Neagră prin Neptun Deep și dezvoltarea hidrocentralelor.

„Acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent”, susține PSD.

Partidul afirmă, de asemenea, că interimatul miniștrilor a depășit termenul constituțional de 45 de zile.

PSD anunță sesizarea Parchetului General

Social-democrații precizează că marți, 28 iulie, vor sesiza Curtea de Apel București și vor solicita suspendarea executării hotărârilor deja publicate.

În cazul actelor care nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial, partidul anunță că le va contesta după publicare.

PSD spune că va sesiza și Parchetul General, solicitând procurorilor să analizeze dacă adoptarea și punerea în aplicare a acestor acte au consecințe de natură penală.

„Somația noastră este clară: Guvernul Bolojan trebuie să oprească de îndată publicarea hotărârilor ilegale în Monitorul Oficial și/sau să le reintroducă pe circuitul legislativ pentru reconsiderare, în conformitate cu normele constituționale”, se arată în comunicatul PSD.