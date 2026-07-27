 PSD condiționează votul pentru legea salarizării. Grindeanu spune că va fi votată „doar dacă sunt acceptate amendamentele sindicatelor” | adevarul.ro
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PSD condiționează votul pentru legea salarizării. Grindeanu spune că va fi votată „doar dacă sunt acceptate amendamentele sindicatelor”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că social-democrații nu vor susține automat proiectele aflate pe agenda sesiunii extraordinare a Parlamentului și afirmă că votul partidului va depinde de interesul românilor. Liderul PSD spune că Legea salarizării va primi votul formațiunii doar dacă vor fi acceptate amendamentele formulate de organizațiile sindicale.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax

Într-o postare publicată pe Facebook, Grindeanu susține că sesiunea extraordinară a Parlamentului trebuie să „corecteze neputința și întârzierile nepermise ale actualei puteri” în ceea ce privește atragerea fondurilor din PNRR și să rezolve probleme urgente care, în opinia sa, sunt ignorate de premierul demis.

„Românii ne-au trimis să-i reprezentăm. De aceea, PSD nu este un partid care spune «da» automat. Nu vom gira greșelile lui Bolojan și nici nu vom vota sub presiune”, a transmis liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu afirmă că PSD va susține doar acele proiecte care servesc interesului public și respinge ideea unor reforme care, în opinia sa, ar afecta angajații din sectorul public.

„Legea Salarizării va fi votată de PSD doar dacă vor fi acceptate amendamentele formulate de organizațiile sindicale. Reforma nu poate fi făcută împotriva celor care muncesc. Reforma nu poate însemna scăderi de venituri pentru medici, profesori sau militari”, a scris acesta.

Liderul PSD precizează că formațiunea va vota modificarea Codului Administrativ, legea privind recompensarea performanței angajaților din ANAF și ai Autorității Vamale, precum și legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, dacă aceasta va include amendamentele depuse de PSD și UDMR.

În ceea ce privește Codul Urbanismului, Grindeanu afirmă că PSD îl va susține doar cu respectarea rezultatului referendumului din București, astfel încât competența privind emiterea autorizațiilor de construire să fie transferată Primăriei Capitalei începând cu mandatul următor.

„Nu putem accepta ca această schimbare să fie aplicată în timpul mandatului unui primar aflat sub anchetă DNA pentru suspiciuni legate chiar de emiterea autorizațiilor de construire”, a transmis liderul PSD.

PSD: Legea Integrității, doar în forma agreată cu ANI

Sorin Grindeanu mai spune că Legea Integrității va fi votată de PSD doar dacă va rămâne în forma convenită cu Agenția Națională de Integritate și în acord cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„PSD nu va susține modificări care slăbesc atribuțiile ANI sau creează portițe pentru liderii USR care au probleme cu legea”, susține acesta.

Proiectele pe care PSD vrea să le introducă pe agenda Parlamentului

În mesajul său, liderul social-democrat cere ca în sesiunea extraordinară să fie adoptate și mai multe inițiative legislative promovate de PSD. Printre acestea se numără prelungirea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie, măsuri pentru temperarea prețurilor la carburanți, deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și acordarea primelor didactice în valoare de 1.500 de lei.

„PSD rămâne consecvent, indiferent cât distorsionează realitatea propaganda de dreapta”, a conchis Sorin Grindeanu.

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