Familie de români evacuată din centrul social din Berlin, după concediul în România: „Pot locui permanent în țara de origine”

O vacanță de zece zile în România a avut urmări neașteptate pentru o familie cazată într-un centru de urgență din Berlin, care a ajuns să-și caute dreptatea în instanță.

O familie de români cazată într-un centru pentru persoane fără adăpost din Berlin a rămas fără locul primit de la autorități după ce a plecat zece zile în concediu în România. Când au revenit în Germania, părinții și cei doi copii adolescenţi au cerut să fie primiți din nou în centrul de asistenţă socială, însă autoritățile au refuzat, relatează Bild.

La jumătatea lunii iulie, părinții și cei doi copii au anunțat că pleacă în România. Ei știau că o absență mai lungă le putea afecta dreptul de a reveni în centru. După zece zile s-au întors la Berlin și au cerut să primească din nou un loc, dar solicitarea lor a fost respinsă de Hannes Rehfeldt, consilier pentru probleme sociale în districtul Neukölln și membru al CDU.

„Cine își petrece vacanța în țara de origine poate locui și permanent acolo și nu trebuie să primească în Germania prestații sociale și cazare plătite de stat”, şi-a justificat acesta decizia.

Potrivit aceleiaşi surse, cuplul de români avea deja o relație dificilă cu administratorul centrului, care spune că cei doi consumau alcool, fumau în cameră și primeau vizitatori din afara centrului, încălcând regulamentul de ordine interioară. Pentru aceste abateri, ei primiseră anterior un avertisment.

Decizia instanţei

Cei doi români au mers la Tribunalul Administrativ din Berlin și au depus o cerere de urgență, în care au cerut instanței să oblige autoritățile să îi primească din nou în centrul de cazare din Friedrichshain, cel puțin până la soluționarea definitivă a situației lor.

Judecătoarea le-a respins, însă, cererea. În motivarea deciziei, ea a arătat că nu era îndeplinită condiția ca lipsa locuinței să fie „involuntară”, considerând că familia de români a ales să plece din centrul în care era cazată, deși știa că nu avea garanția unui loc la întoarcere, şi, din acest motiv, autoritățile nu au obligația să îi cazeze din nou în acel centru.

Cazare de 5.400 de euro pe lună

Cuplul de români beneficia nu doar de un loc în centrul de urgență, ci și de sprijin financiar din partea statului german. Părinții, în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, puteau să locuiască și să muncească în Germania, iar veniturile lor puteau fi completate cu prestații sociale, în condițiile prevăzute de lege.

Jobcenter-ul stabilise pentru familie un necesar de 1.700 de euro. După scăderea alocației pentru copii, familia primea 1.012 euro pe lună.

Cazarea era plătită separat de statul german și costa 180 de euro pe zi. Tariful era calculat la aproximativ 45 de euro pentru fiecare dintre cei patru membri ai familiei, astfel că suma ajungea la aproximativ 5.400 de euro pe lună.