Traian Băsescu îl caracterizează pe Nicușor Dan și exclude varianta suspendării: „Noi vrem mai repede, el vrea mai încet”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan își va duce mandatul până la capăt și respinge scenariul unei suspendări din funcție. Băsescu a afirmat că un eventual referendum pentru demiterea șefului statului nu ar avea șanse de reușită și a susținut că Nicușor Dan nu este depășit de situația politică, ci are un stil diferit de cel așteptat de români.

Fostul șef al statului a catalogat drept exagerate discuțiile privind suspendarea președintelui și a declarat că electoratul nu ar susține o eventuală demitere.

„Prostia cu suspendarea cred că este o exagerare. Nu trece referendumul. Dacă se face suspendarea, urmează referendumul de demitere. Nu cred că trece demiterea”, a declarat Traian Băsescu, invitat duminică seara la Digi24.

Întrebat dacă Nicușor Dan pare uneori depășit de situație, fostul președinte a respins această idee și a explicat că diferența ține de ritmul în care actualul șef al statului ia deciziile.

„Nu! Cred că are un stil care nu se potrivește cu noi, cu ceilalți. Are un popor cu care nu se potrivește. Noi vrem mai repede, el vrea mai încet”, a spus Băsescu.

Critici privind negocierile politice

Traian Băsescu a criticat și modul în care Nicușor Dan gestionează negocierile pentru formarea unei majorități guvernamentale, susținând că există „ambiguități constituționale” în discursul președintelui.

Fostul lider de la Cotroceni a făcut referire la declarațiile lui Nicușor Dan privind refuzul de a valida un guvern din care să facă parte AUR, apreciind că acestea sunt în contradicție cu negocierile purtate de reprezentanții săi cu formațiunea.

„Președintele vine și spune: «Nu voi valida un guvern în care este AUR». Ce vrei să spui? Că dacă Parlamentul votează Guvernul, tu refuzi semnarea decretelor? Mă îndoiesc”, a afirmat Băsescu.

Acesta a susținut că o situație similară se regăsește și în cazul PSD.

„Spune că nu vrea un guvern cu AUR, dar trimite oameni să negocieze. PSD nici el nu vrea cu AUR, dar trimite oameni să negocieze”, a adăugat fostul președinte.

Acuzații despre declanșarea crizei politice

În opinia lui Traian Băsescu, actuala criză politică a fost provocată de tensiunile din interiorul coaliției de guvernare. Fostul șef al statului a susținut că liderul PSD, Sorin Grindeanu, „i-a vrut capul” premierului Ilie Bolojan și a reproșat președintelui că nu a intervenit pentru a evita escaladarea conflictului.

„Președintele n-a făcut nimic să împiedice declanșarea crizei”, a declarat Băsescu.

Totodată, acesta a apreciat că atât Nicușor Dan, cât și Sorin Grindeanu au evaluat greșit reacția PNL în timpul negocierilor.

„Au avut evaluări greșite cu privire la reacția PNL, care, sincer să fiu, a fost una bună”, a concluzionat fostul președinte.

Grindeanu explică de ce PSD a votat moțiunea alături de AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat recent că social-democrații au luat în calcul demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan încă din momentul în care au ajuns la concluzia că Executivul „duce România într-o direcție greșită”. Potrivit liderului PSD, un partid are obligația de a încerca să schimbe un guvern care adoptă decizii greșite, „nu să stea ca prostul în acea coaliție”.

„Noi am votat acea moțiune împreună cu cei de la AUR și cu celălalt grup care s-a alăturat. Sondajele arătau că peste 80% dintre români consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită. Și atunci am luat această decizie bună pentru România. Lucrurile s-au oprit la jumătate: avem un guvern demis cu un număr record de voturi, 281, și nu avem un guvern. Eu sper ca în săptămânile viitoare să se găsească o soluție stabilă pentru numirea unui guvern, pentru că, în continuare, Bolojan este acolo, USR este acolo”, a declarat liderul PSD.