Buzoianu acuză Romsilva că a reintrodus premierea colectivă în contractul de muncă, contrar recomandărilor. Replica Federaţiei Silva

Diana Buzoianu acuză conducerea Romsilva că a introdus recent premierea colectivă în Contractul Colectiv de Muncă, deși Curtea de Conturi recomandase instituției să stabilească reguli clare pentru acordarea premiilor în funcție de performanța fiecărui angajat.

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu susține miercuri, 19 august, că a descoperit încă o neregulă la Romsilva. Ea spune că noul contract, negociat de conducerea Romsilva cu Federația Sindicală Silva, schimbă regulile existente până acum, potrivit cărora premierea trebuia să se facă doar pentru rezultate individuale.

Ministrul spune, de asemenea, că a descoperit și o altă prevedere controversată: Romsilva s-ar fi angajat să pună la dispoziția sindicaliștilor mașini ale instituției pentru protestele organizate de Federația Silva.

„Episodul 1000 din ,«de ce lupt în fiecare zi să reformăm Romsilva».

Tocmai am descoperit cum Romsilva a pus recent în Contractul Colectiv de Muncă premierea colectivă, încălcând astfel recomandările exprese ale Curții de Conturi din raportul de anul trecut.

Până acum câteva luni, premierea personalului în Romsilva era doar individuală, pentru rezultate concrete ale fiecărui angajat în parte.

Acum un an, Curtea de Conturi constata într-un raport oficial că Romsilva a acordat premii totale uriașe cu încălcarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, adică fără să analizeze nimeni și fără să răsplătească performanța individuală a angajaților. La acea vreme, Contractul Colectiv de Muncă prevedea premierea doar individuală. Curtea de Conturi a cerut, oficial, ca măsură de îndreptare (pe lângă recuperarea premiilor date colectiv, în loc de individual) să fie adoptate «proceduri clare și transparente a modului de acordare a premiilor, care să conțină efectuarea unor analize riguroase a performanțelor obținute de salariați. Se va asigura astfel, prevenirea utilizării ineficiente a fondurilor și motivarea performanței reale a salariatului».

Ce face directorul general, domnul Vișan, sub mandatul dat de Consiliul de Administrație al Romsilva, în primele luni de mandat? Negociază cu sindicatul Silva un contract colectiv de muncă care brusc, prevede, diferit față de acum un an, și premierea colectivă.

Deci, Romsilva, în loc să clarifice cum face mai clară premierea individuală, ca să dea beneficii celor care chiar au rezultate, s-a acoperit nevoie mare introducând un articol special în Contractul Colectiv de Muncă ca să poată da și premii colectiv.

Acesta este motivul 1000 pentru care nu voi ceda cu nimic de la reforma Romsilva”, a transmis ea în postarea în care a ataşat şi copii de pe documentele incriminate.

Replica Federaţiei Silva: „Doamnă ministru, CCM-ul se citește integral, nu pe sărite!”

La scurt timp de la atacul Dianei Buzoianu la adresa Romsilva a venit şi replica Regiei Pădurilor, printr-un comunicat de presă.

„Doamnă ministru, CCM-ul se citește integral, nu pe sărite!”

Care este, de fapt, miza atacurilor repetate asupra Romsilva?

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA constată că ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a mai găsit un presupus «scandal» la Romsilva. De această dată, doamna ministru susține că prevederea din Contractul Colectiv de Muncă (CCM) referitoare la posibilitatea premierii colective ar reprezenta o metodă inventată pentru a ocoli recomandările Curții de Conturi.

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Situația este prezentată drept încă un motiv - probabil „al 1.000-lea”, după propria numărătoare de pe Facebook - pentru care lucrurile ar merge prost în silvicultură.

Numai că documentul invocat de doamna ministru spune altceva decât povestește dumneaei!

«Se poate acorda» nu înseamnă «se acordă»

Art. 137 din CCM nu instituie obligativitatea acordării unor premii colective. Scrie limpede că «premierea colectivă a salariaților SE POATE FACE», în condițiile stabilite de CCM, atunci când sunt depășiți indicatorii din programul de activitate.

Mai mult, acordarea și cuantumul fondurilor trebuie aprobate și trebuie să se încadreze în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, pe care Ministerul Mediului îl avizează.

Așadar: posibilitate condiționată, nu premiu automat. Pe românește, lucrurile sunt simple. Pe Facebook, se pare că traducerea este alta.

Și, dacă articolul este citit integral, nu doar până la propoziția utilă unei postări, se poate observa că înaintea premierii colective este reglementată premierea individuală a salariaților care au obținut rezultate deosebite.

Este greu de înțeles cum «se poate acorda» ajunge să însemne, în discursul unui ministru, «se acordă». Nu discutăm despre o subtilitate de drept constituțional. Discutăm despre sensul unor cuvinte simple din limba română.

Curtea de Conturi se referea la vechiul CCM

Mai există un «amănunt» pe care doamna ministru îl trece sub tăcere. Constatarea și recomandarea Curții de Conturi priveau vechiul Contract Colectiv de Muncă, a cărui aplicare și valabilitate a încetat la 30 iunie 2026.

Iar recomandarea Curții de Conturi nu a fost ignorată. Ea a fost avută în vedere tocmai în procesul de negociere a noului Contract Colectiv de Muncă.

A transforma acum «se poate acorda, în anumite condiții» în «se acordă» și apoi a prezenta propria reinterpretare drept dovada unei presupuse «șmecherii» nu este analiză juridică. Este răstălmăcirea unui document pentru a-l face să se potrivească unei narațiuni construite dinainte.

De ce trebuie Romsilva transformată cu orice preț și fără niciun studiu de impact?

Problema începe însă să fie mai mare decât această nouă postare a doamnei ministru.

Atacurile repetate ale domniei-sale asupra Romsilva și asupra silvicultorilor, precum și graba cu care se vorbește despre «reformarea» Regiei ridică mai multe semne de întrebare.

Unde sunt studiile care fundamentează această reformă? Unde este studiul economic? Unde este analiza de impact asupra administrării pădurilor statului? Unde este analiza privind resursa umană? Unde este evaluarea consecințelor asupra pazei pădurilor, lucrărilor silvice, regenerării, infrastructurii forestiere și obligațiilor de serviciu public îndeplinite astăzi de Romsilva?

O reformă de asemenea amploare nu se face din postări pe Facebook și nici prin desemnarea permanentă a silvicultorilor drept vinovați de serviciu.

În acest context, trebuie lămurită public și o altă chestiune: există sau nu proiecte ori intenții privind transferarea administrării unor păduri proprietate publică a statului din structurile actuale către alte entități?

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Romsilva trebuie într-adevăr reformată pentru a funcționa mai bine sau trebuie mai întâi slăbită pentru a nu mai încurca alte proiecte privind administrarea pădurilor statului?

Dacă asemenea intenții există, societatea are dreptul să știe cine le susține, ce suprafețe ar putea fi vizate, în baza căror studii, cu ce costuri și în beneficiul cui.

Seria aproape neîntreruptă de atacuri asupra Romsilva și a silvicultorilor, dublată de presiunea pentru o reformă insuficient fundamentată public ne îndreptățește să punem aceste întrebări.

Precizăm că Romsilva a înregistrat an de an profit și varsă anual la bugetul de stat aproximativ 900 milioane de lei sub formă de taxe, contribuții și impozite. Regia nu este finanțată de stat!

Federația SILVA a solicitat și solicită încă o dată transparență totală asupra oricărui asemenea proiect și prezentarea publică a studiilor care fundamentează reorganizarea Romsilva. Nu a celor «1.000» de motive inventate pentru a fi rostogolite pe Facebook.

În drept, cuvintele au sens. În administrație, reformele au nevoie de studii.

Pădurile statului nu sunt un experiment. Și nici pradă pentru interese ascunse”, a transmis liderul Federaţiei Silva, Siviu Geană.