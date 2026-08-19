Michele Sensi-Contugi, director al Centrului de Informații Strategice din Ecuador și un apropiat al președintelui Daniel Noboa, a murit miercuri, a august, într-un accident de elicopter produs în Kenya.

În tragedie și-a pierdut viața și soția sa, potrivit informațiilor publicate miercuri de televiziunea ecuadoriană Teleamazonas.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, elicopterul, operat de compania de safari Tropic Air, s-a prăbușit în jurul orei pocale 09.13, într-o zonă montană aflată la poalele muntelui Ololokwe, în Kenya.

Potrivit Autorității pentru Aviație Civilă din Kenya (KCAA), aeronava efectua un zbor de agrement între rezervația naturală Loisaba și Ewaso Nyiro, un râu care traversează mai multe arii protejate din țară.

Pe lângă oficialul ecuadorian și soția sa, în accident au murit și cinci cetățeni americani, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, citat de BBC.

Potrivit unui document intern consultat de CBS News, partenerul BBC din Statele Unite, unul dintre cetățenii americani decedați este jurnalistul NBCUniversal José Alberto Suárez.

La bord se afla și pilotul kenyan al aeronavei, mort și el în accident, potrivit Il Messaggero.

Autoritățile kenyene au anunțat deschiderea unei investigații pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Şeful spionajului din Ecuador era un apropiat al președintelui Daniel Noboa

Moartea lui Michele Sensi-Contugi a provocat reacții la Quito, acesta fiind unul dintre apropiații președintelui Daniel Noboa și conducătorul serviciului de informații al statului sud-american.

„The National Government expresses its most heartfelt condolences over the sensitive passing of Michele Sensi-Contugi and his wife Stephany Hollihan”, a transmis Președinția Ecuadorului într-un mesaj publicat pe platforma X.

Fostul președinte al Ecuadorului, Guillermo Lasso, a adus la rândul său un omagiu cuplului și a confirmat decesul celor doi în accidentul aviatic.

Funcțiile deținute Michele Sensi-Contugi

Sensi-Contugi a ocupat mai multe funcții în administrația președintelui Daniel Noboa. În aprilie 2024, el a fost numit ministru de Interne al Ecuadorului prin Decretul Executiv 231, înlocuind-o pe Mónica Palencia, potrivit Teleamazonas.

Înainte de această funcție, a condus Centrul de Informații Strategice (CIES), instituție la conducerea căreia a revenit ulterior. Documente oficiale din 2025 și 2026 îl menționează ca director general al centrului, poziție din care a fost implicat în chestiuni legate de securitatea națională.

În iunie 2026, guvernul ecuadorian dispusese evaluarea necesității acordării unei protecții speciale pentru Sensi-Contugi și familia sa, dată fiind funcția pe care o ocupa.

Pe lângă activitatea din sectorul public, Michele Sensi-Contugi a desfășurat diverse afaceri în orașul Guayaquil. A fost acționar și director general în companii care activau în domenii precum producția de cauciuc și materiale plastice, comerț și biotehnologie.

Teleamazonas notează că Sensi-Contugi a fost identificat și ca unul dintre finanțatorii campaniei electorale a lui Daniel Noboa, fiind considerat parte a cercului apropiat al președintelui.