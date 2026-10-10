Sorin Grindeanu, reproșuri pentru Ilie Bolojan: „Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a reproșat premierului Ilie Bolojan efectele politicilor economice, acuzându-l că ignoră dificultățile cu care se confruntă populația și mediul de afaceri. Liderul social-democrat a cerut o schimbare de direcție și a susținut că participarea PNL la guvernare nu reprezintă un favor făcut PSD.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Grindeanu a spus că nemulțumirea românilor față de direcția în care se îndreaptă țara nu este doar o temă invocată de social-democrați, ci reflectă probleme economice precum scumpirile, pierderea puterii de cumpărare și dificultățile întâmpinate de firme.

„Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie”, a transmis liderul PSD.

Acesta a susținut că salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar companiile resimt tot mai puternic declinul economic. În acest context, Grindeanu i-a reproșat premierului că nu își asumă consecințele măsurilor susținute de acesta.

Grindeanu cere corectarea măsurilor economice

Președintele PSD a afirmat că schimbarea direcției economice nu presupune promisiunea că toate problemele vor fi rezolvate imediat, ci recunoașterea faptului că măsurile adoptate nu au produs rezultatele așteptate.

Este nevoie de voință politică pentru corectarea acestora și pentru elaborarea unui program de guvernare realist, care să protejeze veniturile populației, în opinia lui Grindeanu.

„Schimbarea de direcție nu înseamnă promisiunea că toate problemele se vor rezolva peste noapte. Înseamnă să recunoașteți că măsurile adoptate nu au dat rezultatele așteptate și să existe voința politică de a le corecta, printr-un program de guvernare realist, dar care protejează banii românilor”, a scris Sorin Grindeanu.

La finalul mesajului, liderul social-democrat a susținut că implicarea liberalilor în guvernare trebuie privită ca o decizie în interesul țării, nu ca un gest de sprijin pentru PSD.

„Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a conchis acesta.

Bolojan exclude o nouă guvernare cu PSD

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis vineri, 9 octombrie, că PNL este dispus să contribuie la formarea unui guvern funcțional, dar exclude o nouă guvernare alături de PSD:

„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an.”