Bolojan exclude o nouă guvernare cu PSD: „Nu repetăm formule politice care nu funcționează”. Reacția lui Luca Niculescu

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis vineri, 9 octombrie, că PNL este dispus să contribuie la formarea unui guvern funcțional, dar exclude o nouă guvernare alături de PSD.

Ilie Bolojan Foto: Presidency.ro

„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează.

Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice.

PSD, cu sprijinul AUR, a dărâmat guvernul invocând soluții magice și schimbarea direcției. A respins guvernul Mureșan pentru că menținea direcția.”

De asemenea, Ilie Bolojan susține că PSD ar trebui să demonstreze, prin guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, că poate aplica soluțiile promise și redresa economia fără să dezechilibreze bugetul, dar refuză să guverneze fără participarea PNL.

„De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL «să le strice» schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase? Pentru că asumarea guvernării înseamnă și asumarea răspunderii, așa cum am fost noi dispuși să ne-o asumăm prin guvernul minoritar Mureșan, respins de PSD.

Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale.”

Întrebat la Digi24 despre mesajul transmis de Ilie Bolojan, Luca Niculescu spune că negocierile dintre cele două partide pot continua.

„Există o marjă de progres între propunerile celor două partide. Am participat la multe negocieri și știu că o negociere nu este încheiată până când nu s-a încheiat totul. Discuțiile vor continua. Domnul Bolojan a fost foarte ferm pe această poziție și în întâlnirea pe care am avut-o. Există și alte opțiuni, dar aș vrea să avem un guvern cu o susținere cât mai solidă”, a declarat premierul desemnat.