 Dilema USR și jocul PSD în negocierile pentru Guvernul Niculescu. Ce șanse are noul Cabinet | adevarul.ro
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Analiză Dilema USR și jocul PSD în negocierile pentru Guvernul Niculescu. Ce șanse are noul Cabinet

Analize Adevărul
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Luca Niculescu a început negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern și obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii. Deși sprijinul USR rămâne incert, șansele de trecere a Cabinetului sunt mai mari decât în cazul guvernelor propuse anterior de Siegfried Mureșan și Veștea, consideră George Jiglău, cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai și analist politic.

Luca Niculescu in fata unei multimi
Luca Niculescu a început negocierile. Foto: GEORGE CALIN

În opinia lui George Jiglău, noul Cabinet are perspective mai bune de a obține votul Parlamentului, în condițiile în care atât PSD, cât și PNL par dispuse să contribuie la învestire. Sprijinul ar putea veni fie prin participarea la guvernare, fie prin votarea Cabinetului, chiar și fără asumarea formală a unor poziții în Executiv.

Analistul subliniază că PNL și-a exprimat disponibilitatea de a vota noul Guvern, chiar dacă nu dorește să guverneze alături de PSD. Această deschidere ar putea face diferența față de încercările precedente de formare a unui Executiv.

Mi se pare că acest guvern are șanse mult mai mari să treacă decât guvernul precedent. (...) De la PSD și PNL pare să existe suficient sprijin, fie că vor fi miniștri în guvern, fie că nu, cel puțin pentru votarea guvernului în Parlament”, apreciază George Jiglău.

Rămâne însă de văzut dacă o parte a PNL va primi funcții în noul Cabinet. În acest caz, s-ar putea contura o formulă în care reprezentanți ai liberalilor ar intra la guvernare, în timp ce partidul ar păstra, cel puțin formal, o poziție de opoziție.

Potrivit analistului, chiar dacă voturile liberalilor ar susține învestirea, nu este clar dacă PNL ar putea fi considerat parte a guvernării în ansamblu. Prin urmare, succesul votului nu este garantat, însă perspectivele sunt mai bune decât în cazul guvernului propus de Siegfried Mureșan.

UDMR ar putea participa la guvernare. USR, prins între două condiții

În ceea ce privește UDMR, George Jiglău estimează că formațiunea va ajunge să susțină noul Cabinet și, cel mai probabil, să participe la guvernare. Rămâne de stabilit componența echipei de miniștri, însă analistul consideră că formațiunea ar putea fi convinsă să accepte formula propusă de Luca Niculescu.

Situația este mai complicată în cazul USR, care a transmis că nu își dorește un guvern dominat de PSD. În același timp, președintele Nicușor Dan ar vrea să aibă miniștri proprii la Apărare și Externe, două portofolii cu care lucrează direct în exercitarea atribuțiilor sale.

George Jiglău consideră legitimă această solicitare, dar observă că ea complică poziția USR. Dacă partidul va avea reprezentanți în Guvern, inclusiv prin continuarea mandatului unor miniștri precum Oana Țoiu sau Radu Miruță, va fi dificil să nu voteze un Cabinet din care face parte.

Pe de altă parte, refuzul USR de a susține o formulă guvernamentală percepută drept dominată de PSD creează o contradicție politică pe care formațiunea trebuie să o gestioneze.

„Problema este că Nicușor Dan pare să își dorească continuitate cu doamna Țoiu, poate cu domnul Miruță. Dar aceasta ar însemna că USR este în guvern, deci nu are cum să nu voteze un guvern în care are și propriii miniștri”, explică analistul.

În acest context, George Jiglău consideră că președintele Nicușor Dan ar putea avea un rol în găsirea unei soluții care să permită depășirea dilemei în care se află USR.

PSD a dat un semnal de deschidere la negocieri

Comparativ cu blocajul apărut după desemnarea lui Siegfried Mureșan, actualele negocieri indică un progres important, apreciază analistul politic. Un element esențial este schimbarea de atitudine a PSD, care, de această dată, a lăsat deschisă posibilitatea unor discuții, în loc să respingă categoric orice negociere.

George Jiglău amintește că reacția liderului social-democrat Sorin Grindeanu din seara desemnării lui Luca Niculescu, deși critică, a transmis disponibilitatea partidului de a negocia în anumite condiții. Ulterior, această deschidere s-a concretizat într-o discuție între părți.

„Indiferent de tonul postării, a fost un semnal clar că sunt dispuși la discuții. (...) Iată că astăzi s-a și materializat o discuție concretă, spre deosebire de ce s-a întâmplat la desemnarea lui Mureșan”, afirmă analistul.

În aceste condiții, George Jiglău estimează că voturile necesare învestirii ar putea fi strânse, chiar dacă sprijinul va veni de la partide întregi sau doar de la anumite facțiuni ale acestora.

„Una peste alta, cu bucăți de partide sau cu toate cele patru partide, cred că se adună cele 233 de voturi”, conchide analistul politic.

Totuși, obținerea votului de învestitură nu rezolvă automat problemele politice ale viitorului Executiv. Rămâne de văzut în ce formulă va funcționa Guvernul și cât de stabilă va fi susținerea parlamentară pe care o va avea.

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