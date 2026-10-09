Sorin Grindeanu a declarat joi seara că PSD ar putea susține prin vot un guvern format din PNL și UDMR, deși social-democrații nu au votat guvernul încercat de Mureșan. Declarația schimbă din nou datele negocierilor și ridică întrebări despre strategia partidului: încearcă PSD să deblocheze formarea unei majorități sau să pună presiune pe liberali, în speranța îndepărtării lui Ilie Bolojan? Analistul politic George Jiglău consideră că liderul PSD urmărește în continuare, înainte de toate, să schimbe raporturile de putere din PNL și să creeze condițiile revenirii social-democraților la guvernare.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu în urma negocierilor Foto: GEORGE CALIN

De ce își schimbă Grindeanu poziția

Disponibilitatea declarată a PSD de a vota un guvern din care nu ar face parte reprezintă o schimbare importantă de discurs, mai ales în condițiile în care social-democrații nu au susținut formula guvernamentală încercată de Mureșan. În loc să insiste exclusiv asupra propriei participări la executiv, Grindeanu mută presiunea asupra PNL și lasă deschisă posibilitatea unei majorități construite fără PSD.

În interpretarea profesorului universitar George Jiglău, declarațiile liderului social-democrat trebuie citite și ca o încercare de a pune liberalii într-o poziție dificilă. Grindeanu sugerează că PNL evită asumarea responsabilității guvernării și se folosește de decizia internă de a nu mai intra într-o coaliție cu PSD pentru a justifica această atitudine.

„Toată abordarea PNL-ului din ultimele săptămâni este un fel de fugă de responsabilitate”, afirmă analistul politic.

Jiglău consideră că ținta lui Grindeanu nu este neapărat întregul PNL, ci mai ales tabăra condusă de Ilie Bolojan. Liderul PSD ar putea spera ca liberalii să renunțe la actuala poziție și să revină la o formulă de colaborare cu social-democrații, similară coalițiilor din anii trecuți.

În acest context, disponibilitatea de a vota un guvern PNL-UDMR poate fi interpretată și ca o modalitate de a transfera responsabilitatea pentru deblocarea crizei către celelalte partide. Rămâne însă de văzut dacă declarația se va traduce într-un sprijin parlamentar concret și în ce condiții ar fi acordat acesta.

De ce rămâne Ilie Bolojan miza principală pentru PSD

Potrivit lui George Jiglău, strategia social-democraților din ultimele luni a avut în centru îndepărtarea lui Ilie Bolojan, mai degrabă decât eliminarea PNL din ecuația guvernării.

Analistul consideră că PSD ar fi preferat ca liberalii să se distanțeze de Bolojan și să revină la o coaliție cu social-democrații, în formula care a funcționat în perioada Nicolae Ciucă – Marcel Ciolacu. Această variantă nu s-a concretizat, iar PSD a ajuns să depindă de deciziile celorlalte partide pentru a reveni la putere.

„Scopul lui Grindeanu și soluția perfectă pentru PSD ar fi fost ca PNL să scape repede de Bolojan”, explică Jiglău.

În opinia sa, social-democrații nu își doresc neapărat să guverneze într-o formulă în care Bolojan să devină un adversar puternic din opoziție. Experiența acestuia în fruntea Guvernului i-ar permite să critice eventualele decizii ale executivului folosind date și argumente concrete, ceea ce ar putea complica poziția PSD.

Ce înseamnă „schimbarea direcţiei guvernării”, cerută de Grindeanu?

„Când va critica lucruri pe care le face PSD, este de așteptat să o facă cu cifre, cu argumente, în cunoștință de cauză”, afirmă analistul.

PSD a mizat pe revenirea la vechea coaliție, dar a rămas fără o soluție proprie

George Jiglău apreciază că PSD și Sorin Grindeanu și-au dorit cu adevărat revenirea la o guvernare alături de PNL și au mizat pe posibilitatea ca liberalii să renunțe la Bolojan. Eșecul acestei strategii a lăsat partidul dependent de negocierile cu președintele Nicușor Dan și de raporturile de forțe din interiorul PNL.

„Ei au jucat totul pe o singură carte, în speranța că PNL – distanțându-se și președintele – va scăpa de Bolojan și va reveni într-o alianță alături de PSD. Când schema nu le-a ieșit, au rămas la mâna tuturor celorlalți”, susține Jiglău.

Analistul subliniază că social-democrații nu pot decide singuri cine va conduce Guvernul și nici nu pot impune o nouă coaliție. Au nevoie de o soluție acceptată de celelalte partide, iar încercările de a schimba echilibrul din interiorul PNL nu au produs, până acum, rezultatul dorit.

De ce este complicată o guvernare fără PSD

PSD rămâne un actor parlamentar important, însă dimensiunea partidului nu îi garantează automat revenirea la guvernare. O eventuală majoritate PNL-UDMR ar putea funcționa fără social-democrați, dacă formațiunile implicate reușesc să ajungă la un acord și să obțină voturile necesare.

George Jiglău consideră că Grindeanu speră în continuare la o formulă în care PSD să revină alături de PNL și UDMR, fără USR. O asemenea variantă ar semăna cu vechile coaliții și ar permite social-democraților să reintre în zona deciziei guvernamentale.

Problema este că președintele Nicușor Dan și-a exprimat preferințele privind componența viitorului executiv, inclusiv în privința unor portofolii importante. Prezența USR într-o eventuală majoritate poate deveni astfel un punct sensibil pentru PSD, care ar prefera o altă configurație politică.

Amintim că, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că nu susține formarea unui guvern minoritar social-democrat, considerând că o astfel de formulă ar plasa partidul într-o poziție vulnerabilă. În schimb, liderul PSD a afirmat că formațiunea ar vota un guvern minoritar format din PNL și UDMR.