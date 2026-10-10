 Luca Niculescu nu renunță la mandatul de premier desemnat: „Când accept o provocare, este până la capăt”. Ce măsuri propune | adevarul.ro
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Luca Niculescu nu renunță la mandatul de premier desemnat: „Când accept o provocare, este până la capăt”. Ce măsuri propune

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Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă că va continua demersurile pentru formarea unui guvern și că nu ia în calcul, în acest moment, să își depună mandatul înainte de votul de învestitură din Parlament. Acesta a vorbit despre nevoia unui executiv stabil, orientat spre direcția europeană și euroatlantică, dar și despre măsurile economice și sociale care ar trebui să se regăsească în viitorul program de guvernare.

Premierul desemnat Luca Niculescu.
Premierul desemnat Luca Niculescu. Foto: Alexandru Dobre / Mediafax

Invitat vineri seară la Digi24, Niculescu a fost întrebat dacă se gândește să renunțe la mandat înainte de votul din Parlament. El a afirmat că intenționează să ducă la capăt misiunea primită, deși a precizat că, pe termen mai lung, nu exclude niciun scenariu privind formarea viitorului guvern.

„Când accept o provocare, este până la capăt. Nici nu mă gândesc la așa ceva. Am spus că nu mă gândesc acum la alt plan în afară de cel de a continua discuțiile pentru formarea guvernului”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a adăugat că nu exclude nicio variantă de guvern și că va lua deciziile necesare la momentul potrivit. Cu o zi înainte, Niculescu afirmase că va analiza inclusiv posibilitatea depunerii mandatului pe măsură ce negocierile avansează și se apropie termenul pentru învestitură.

Rectificarea bugetară, pensiile și salarizarea în sectorul public, printre priorități

Luca Niculescu a subliniat că România traversează un moment important, în care este nevoie de un guvern stabil, capabil să ia deciziile necesare pentru țară.

„Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit. Important este să punem ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart”, a transmis acesta, într-un mesaj publicat sâmbătă dimineață pe Facebook.

Printre prioritățile prezentate în interviu se numără o rectificare bugetară urgentă, menită să evite blocajele, dar și măsuri sociale care să poată fi susținute de bugetul de stat.

Niculescu a vorbit despre posibilitatea unei indexări prudente a pensiilor și despre necesitatea adoptării unei legi a salarizării în sectorul public, care să asigure un sistem echitabil.

„Țara noastră a făcut progrese economice remarcabile în ultimele decenii, dar beneficiile dezvoltării nu ajung în mod egal la toți românii. Nu putem avea o țară în care unii se bucură de prosperitate, iar alții trăiesc de la o zi la alta”, a afirmat premierul desemnat.

Niculescu: „Optimismul nu se decretează, se creează”

Premierul desemnat consideră că recâștigarea încrederii populației depinde de capacitatea autorităților de a oferi o direcție clară și de a reduce diferențele economice și sociale.

„Optimismul nu se decretează, se creează”, a declarat Niculescu la Digi24, explicând că oamenii trebuie să vadă în ce direcție se îndreaptă țara și să primească informații și despre progresele înregistrate de România.

„Nu putem să spunem noi doi aici, români fiţi optimişti. Trebuie să nu mai aibă impresia că ţara merge într-o direcţie... Asta este senzaţia. Trebuie să vadă o direcţie. Trebuie să vadă o direcţie şi în acelaşi timp ştiu că asta e greu de spus oamenilor, dar trebuie să le mai spunem şi despre lucrurile bune care se întâmplă în ţara asta. România de acum faţă de cea de acum 20 de ani e foarte dezvoltată, mult, mult mai dezvoltată. Problema este că sunt multe inegalităţi”, a spus Niculescu.

Printre problemele care necesită soluții pe termen lung a enumerat diferențele dintre regiuni, dintre mediul rural și cel urban, precum și inegalitățile din sistemul de învățământ.

În opinia sa, reducerea acestor decalaje este esențială pentru ca românii să își recapete speranța și încrederea în viitor.

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