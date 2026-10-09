Robert Negoiță explică motivul pentru care PSD evită să intre la guvernare și de ce soluția preferabilă ar fi alegerile anticipate

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, recunoaște că în PSD există „un oarecare nivel de neliniște” în legătură cu formarea viitorului Guvern, însă subliniază că „nu este panică” în partid.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 Foto: Inquam Photos / George Călin

Afirmațiile au fost făcute la Digi24, unde social-democratul a explicat că PSD evită să intre la guvernare într-o formulă bazată pe o majoritate parlamentară fragilă, considerând că un astfel de executiv ar avea dificultăți în implementarea măsurilor necesare.

„Ar însemna un guvern foarte slab și care n-ar putea să facă mare lucru”, a spus edilul.

„De preferat ar fi să avem niște alegeri anticipate și după aceea să avem un guvern stabil”

Acesta consideră că, în locul unei perioade îndelungate de instabilitate politică, ar fi preferabilă organizarea unor alegeri anticipate urmate de formarea unui executiv stabil.

„Decât să avem doi ani de instabilitate, soluția mult mai de preferat ar fi să avem niște alegeri anticipate și după aceea să avem un guvern stabil”, a afirmat Negoiță, apreciind că șansele unui astfel de scenariu sunt în creștere.

Referindu-se la rolul președintelui Nicușor Dan în actuala criză politică, primarul Sectorului 3 a declarat că șeful statului „procedează corect” prin continuarea consultărilor și a procesului de desemnare a unui premier.

Potrivit edilului, președintele încearcă să demonstreze că a făcut tot posibilul pentru evitarea unei perioade de instabilitate prelungită.

În ceea ce privește informațiile privind un posibil demers de suspendare a președintelui, Negoiță a respins categoric această ipoteză.

„Nu există vreo discuție serioasă” pe această temă în interiorul PSD, a spus primarul Sectorului 3, adăugând că este „exclus în acest moment un astfel de demers”.

„Răspunsul la întrebare e categoric nu”, a mai declarat Robert Negoiță, precizând că subiectul nu se află nici măcar la nivel de dezbatere în partid.

Amintim că și Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a afirmat vineri, 9 octombrie, că suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan nu face parte din agenda partidului.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, afirmă însă că partidul este pregătit să intre la guvernare, însă cere refacerea majorității parlamentare alături de PNL și UDMR.