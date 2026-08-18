 Ce spune Simina Tănăsescu despre întâlnirea cu Ilie Bolojan. Explicațiile șefei CCR | adevarul.ro
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Ce spune Simina Tănăsescu despre întâlnirea cu Ilie Bolojan. Explicațiile șefei CCR

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Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a oferit luni explicații după întâlnirea avută vineri cu premierul interimar Ilie Bolojan, cu doar câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra mai multor dosare importante.

Simina Tănăsescu
Simina Tănăsescu, președinta CCR FOTO: CCR

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a explicat pentru Recorder circumstanțele în care s-a întâlnit vineri cu Ilie Bolojan, după ce momentul întâlnirii a generat reacții și solicitări de clarificări din partea unor instituții din sistemul judiciar.

Potrivit șefei Curții, instituția are nevoie de spații adecvate pentru desfășurarea activității, iar problema fusese discutată cu Secretariatul General al Guvernului.

Am adresat o întrebare, dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea, pe 5-6 etaje, să fie alocate, nu știu, una, două încăperi, spații administrative, și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență, altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea, legate de care birouri, unde și cum, pentru astea chiar trebuie să discuți”, a declarat Simina Tănăsescu, citată de Digi24.

Președinta CCR a explicat că nu i-a cerut personal lui Ilie Bolojan să se întâlnească, ci a transmis o solicitare către Secretariatul General al Guvernului.

Nu, n-am cerut-o în mod particular. Am adresat o întrebare la Secretariatul General al Guvernului, dar pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale era necesară o întâlnire”, a afirmat ea.

De ce nu a fost anunțată întâlnirea

Întâlnirea dintre șefa CCR și premier a devenit controversată și din cauza momentului în care a avut loc: cu numai câteva zile înainte ca judecătorii constituționali să se pronunțe asupra unor dosare importante.

Întrebată de ce întâlnirea nu a fost anunțată anterior, Tănăsescu a invocat timpul foarte scurt dintre ședința de Guvern și discuția cu Bolojan.

„O ședință a Guvernului în care s-a aprobat acest lucru, înțeleg că a fost o ședință extraordinară, am aflat de ordinea de zi prin mijloacele uzuale, iar între momentul în care s-a terminat ședința de guvern și momentul în care a avut loc întâlnirea nici nu știu dacă a trecut mai mult de o oră, o oră și ceva. Fizic n-aveam când să anunț”, a spus președinta CCR.

Ea a fost întrebată și dacă discuția nu ar fi putut fi amânată câteva zile, ținând cont de faptul că CCR urma să pronunțe decizii în dosare importante, inclusiv în cazul legii privind Agenția Națională de Integritate.

„Poate fi și asta o întrebare legitimă, numai că situația foarte constrângătoare în care ne aflăm nu datează doar de o zi, de două, datează de un an de zile”, a declarat șefa CCR.

Ea a respins categoric orice legătură între întâlnirea cu Bolojan și activitatea jurisdicțională a Curții Constituționale.

„Am făcut afirmația aceasta în două rânduri în scris, o poate ori de câte ori e nevoie. Nu cred că își poate cineva imagina că o discuție referitoare la dosarele Curții se poate purta în afara cadrelor legale - sau, cel puțin, imaginația mea nu poate ajunge până acolo. Nu am discutat nimic legat de dosare”, a spus șefa CCR.

Scandal în jurul întâlnirii

La finalul săptămânii trecute, presa a relatat despre o întâlnire secretă a liderului PNL, premierul Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu, preşedintele CCR, în biroul preşedintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean.

Întâlnirea nu a fost anunţată oficial şi au existat speculaţii conform cărora o posibilă temă de discuţie a fost Legea integrităţii, care a fost contestată de PNL-USR, dar şi de către preşedintele Nicuşor Dan şi care urma să fie discutată luni.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Consiliul Superior al Magistraturii şi preşedinţii curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor din România au transmis mesaje în care solicitau clarificarea „imediată şi completă” a circumstanţelor în care a avut loc întrevederea dintre preşedintele CCR şi premierul demis Ilie Bolojan.

Curtea Constituţională a României (CCR) a transmis, duminică seară, că întâlnirile preşedintelui Curţii Constituţionale cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a avut, luni, prima reacţie în ceea ce priveşte întâlnirea cu preşedintele CCR, Simina Tănăsescu: „De multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă”.

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