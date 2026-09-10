 Bolojan dă explicații despre întâlnirea cu șefa CCR, Simina Tănăsescu. Ce spune despre zborul controversat spre Mykonos | adevarul.ro
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Bolojan dă explicații despre întâlnirea cu șefa CCR, Simina Tănăsescu. Ce spune despre zborul controversat spre Mykonos

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Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat, joi seară, scandalurile publice legate de întâlnirea sa cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și de dezvăluirile privind zborul privat spre Mykonos făcut împreună de persoane influente din politică, mediul de afaceri și justiție, printre care și judecătorul CCR Cristian Deliorga.

Premierul Ilie Bolojan a comentat cele două scandaluri
Premierul Ilie Bolojan a comentat cele două scandaluri Foto: Inquam Photos

Într-un interviu la postul B1TV, Ilie Bolojan a calificat drept o acțiune cu miză politică investigațiile și dezbaterile generate de întâlnirea sa cu șefa CCR, în biroul lui Mircea Abrudean de la Senat, timp de 30 de minute.

„Toată tevatura care s-a făcut pe această chestiune, toată ancheta, așa-zisa anchetă care este la Senat, nu este decât o acțiune de tip politic, una de a genera subiecte care nu au niciun fel de legătură cu cu realitatea”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: Zborurile private sunt o chestiune diferită

Întrebat și despre scandalul izbucnit după publicarea listei pasagerilor unui zbor privat către Mykonos, în care apăreau numele unor politicieni, magistrați și oameni de afaceri, premierul interimar a comentat:

„Celelalte aspecte pe  care le-ați menționat legat de zboruri cu avioane private, cu jeturi și așa mai departe, sunt lucruri de o altă factură, da? Și aici, sigur, e dreptul fiecăruia să zboare cu ce avioane dorește și în ce condiții dorește, dar dacă ar fi să fac două comentarii generale legat de de zboruri: Unul este legat de socialismul de caviar. Știți, există oameni politici care nu sunt ambasadorii oamenilor necăjiți, care nu țin discursuri de genul acesta. E o categorie. Dar sunt cei care țin aceste discursuri și este frapant, este total lipsit de orice fel de credibilitate să ții aceste discursuri, dar să folosești condiții de la zboruri cu astfel de de de avioane, de la mașini, de la toate dotările pe care le ai care să invalideze total teoria pe care o susții. Asta este un lucru”.

„O imagine care-ți poate reliefa ce înseamnă statul paralel”

Fără să nominalizeze persoane, premierul interimar a susținut că astfel de imagini, în care apar reprezentanți ai politicii, ai instituțiilor publice, ai justiției și ai mediului de afaceri, pot alimenta percepția existenței unor rețele informale de influență.

​„Atunci când te uiți într-o astfel de poză, fără să mă refer la o persoană sau alta, pentru că nu fac lucruri de genul acesta, dar pare că arată o imagine care-ți poate reliefa ce înseamnă statul paralel”.

În opinia sa, problema apare atunci când persoane aflate în funcții publice folosesc instituțiile nu pentru scopurile pentru care au fost create, ci pentru a construi relații și mecanisme de influență care pot servi interese private.

Imagini de la întâlnirea Bolojan-Tănăsescu, prezentate în Senat. Cei doi au lipsit de la audieri, motiv pentru care au fost amânate

„Știți, a fost o sintagmă care a apărut de mult timp: statul paralel, sistemul și așa mai departe. Înseamnă oameni care sunt în diferite funcții ale statului, din partidele politice, din ministere, din instituții, din justiție, din servicii (dacă sunt... da, asta trebuie văzut în ce măsură sunt ofițeri sau nu, sau au ieșit în rezervă), din zona de afaceri care are predilecție cu instituțiile de stat, din zone de influență, care sunt în instituții și care folosesc aceste instituții nu în scopul în care le-au fost create, ci în scopul de a crea rețele care, la un moment dat, pot să folosească aceste instituții în scopuri de a lovi adversari, de a avantaja companii, de a rezolva probleme. Și, sigur, asta nu este sănătos și nu este în regulă, dar fiecare dintre cei care circulă în anumite anturaje pot să o facă așa cum consideră și asta nu înseamnă că oameni din dintr-o instituție sau alta nu pot avea legături personale, nu pot să facă și vacanțe împreună sau concedii, pot să existe astfel de lucruri, dar nu trebuie încurcate niciodată lucrurile”.

„Să zbori cu un avion privat, ori ești într-un anumit context, ori ai niște câștiguri suficient de mari ca să-ți permiți astfel de zboruri”

Întrebat dacă a călătorit vreodată cu un avion privat, Ilie Bolojan a răspuns negativ.

„Nu am fost pus în astfel de situații”, a afirmat premierul interimar.

Ilie Bolojan a explicat că utilizarea aeronavelor private presupune costuri foarte ridicate și este, de regulă, rezervată oamenilor de afaceri cu resurse financiare importante sau persoanelor aflate în funcții în care timpul reprezintă o resursă esențială.

Vă dați seama că, să zbori cu un avion privat, ori ești într-un anumit context, ori ai niște câștiguri suficient de mari ca să-ți permiți astfel de zboruri, pentru că totuși un zbor privat înseamnă niște sume robuste. Sunt avioanele normale, avioanele de linie, sunt cele low-cost, sunt diferite formule de bilete, unele mai scumpe, altele mai ieftine, pe care le poți folosi, dar sunt oameni de afaceri importanți care au timpul măsurat, care au avioane private, pot să folosească aceste lucruri, sau nu știu, oameni de decizie a căror timp este vital, dar asta înseamnă niște bugete serioase”, a declarat Bolojan.

Amintim că, în scandalul zborului privat  pe ruta București-Băneasa - Mykonos, controversa a apărut după ce au fost făcute publice date despre cursa din 8 iulie, precum și despre persoanele aflate la bord, respectiv Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii; Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale; Victor Ponta, fost prim-ministru; Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății; Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al Transporturilor; István-Loránt Antal, senator UDMR; Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București; Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet; Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României; Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal; oamenii de afaceri Florin Cârstocea și Ion Virgil Lixandru şi Marius Cătălin Croitoru.  

În acest context, Cristian Deliorga a ținut să precizeze încă de la început că prezența sa în avion nu a avut nicio legătură cu funcția de la Curtea Constituțională.

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