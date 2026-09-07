 Scandal după zborul de lux spre Mykonos: PNL cere anchetă la CCR. Lista celor 13 pasageri | adevarul.ro
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Scandal după zborul de lux spre Mykonos: PNL cere anchetă la CCR. Lista celor 13 pasageri

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Un nou scandal zguduie scena politică după ce au apărut informații despre un zbor privat spre Mykonos, la bordul căruia s-au aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru Florin Manole și omul de afaceri Gruia Stoica.

Cele mai multe întrebări se învârt în jurul judecătorului CCR Cristian Deliorga.
Cele mai multe întrebări se învârt în jurul judecătorului CCR Cristian Deliorga. Foto: Mediafax

Controversa a izbucnit luni, 7 septembrie, după apariția în presă a informațiilor despre persoanele aflate la bordul unui avion privat care a plecat de la București spre Mykonos pe 8 iulie. Printre cei 13 pasageri s-au aflat un judecător al Curții Constituționale, foști miniștri, parlamentari și oameni de afaceri. Dezvăluirea a ridicat întrebări despre scopul deplasării, cine a achitat zborul și în ce condiții a participat la călătorie un magistrat al CCR.

Primele informații au fost publicate de NewsCenter, care a obţinut datele zborului şi a prezentat lista pasagerilor.

  • Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii;
  • Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale;
  • Victor Ponta, fost prim-ministru;
  • Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății;
  • Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al Transporturilor;
  • István-Loránt Antal, senator UDMR;
  • Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București;
  • Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet;
  • Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României;
  • Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal;
  • oamenii de afaceri Florin Cârstocea și Ion Virgil Lixandru;
  • Marius Cătălin Croitoru.

Camera de Comert a României confirmă că a achitat zborul privat

În contextul acestor discuţii, preşedintele Camerei de Comert a României, Mihai Daraban, a transmis un comunicat în care a confirmat că zborul a fost organizat şi achitat de instituţia pe care o conduce. El a explicat faptul că deplasarea a avut legătură cu o întâlnire cu parteneri din Statele Unite care se aflau în acea perioadă în Grecia.

„Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) face următoarele precizări cu privire la informațiile apărute în spațiul public referitoare la o deplasare externă efectuată la data de 8 iulie 2026.

CCIR este o instituție privată, neguvernamentală, care nu utilizează fonduri publice și care nu a beneficiat niciodată de alocări de la bugetul de stat. Toate cheltuielile instituției, inclusiv cele aferente deplasărilor externe, sunt susținute din venituri proprii”, a transmis CCIR.

„Deplasarea la care se face referire a avut ca scop o reuniune cu parteneri din afara Europei, aflați în acea perioadă în regiune, opțiune care a permis realizarea contactului direct într-un interval de timp redus”, potrivit documentului citat.

Totodată, instituția mai precizează că folosește de mai mulți ani contracte-cadru pentru transport aerian și că tariful nu este stabilit în funcție de numărul pasagerilor: „CCIR utilizează de peste patru ani contracte-cadru de transport aerian încheiate cu operatorii, de genul Toyo Aviation, iar în aceste situații tariful se calculează pe ore de zbor și este identic indiferent de numărul persoanelor aflate la bord, fără alte costuri suplimentare”.

În spațiul public a fost vehiculată o estimare de aproximativ 50.000 de euro pentru un astfel de zbor. Suma nu a fost însă confirmată de CCIR, iar Mihai Daraban a spus că nu cunoaște valoarea cursei.

PNL cere explicații

Informațiile despre zborul spre Mykonos au provocat luni și reacția PNL. Liberalii cer PSD și participanților să explice scopul călătoriei, modul în care au fost suportate cheltuielile și criteriile pe baza cărora au fost selectați pasagerii.

PNL îi solicită în mod special lui Cristian Deliorga să explice de ce a acceptat deplasarea, cine l-a invitat și dacă participarea sa a implicat vreun beneficiu. Liberalii cer, de asemenea, verificări din partea instituțiilor competente, inclusiv a CCR, pentru a se stabili dacă asemenea relații puteau afecta independența judecătorului.

 „PSD și participanții trebuie să explice scopul real al călătoriei, de ce au fost suportate aceste cheltuieli și în baza căror criterii au fost selectați pasagerii.

Fostul ministru PSD, Petre-Florin Manole, care deplânge public situația profesorilor, medicilor, pensionarilor și a tinerilor fără locuri de muncă, trebuie să explice cum se împacă acest discurs cu deplasările într-un avion privat către Mykonos, supranumită «insula bogaților».

Justiția a anexat politicul. Cine profită

Toți participanții, inclusiv Victor Ponta, prietenul PSD din Parlament, trebuie să ofere explicații clare.

(...) PNL consideră că magistratul Cristian Deliorga trebuie să precizeze de ce un judecător constituțional a acceptat o asemenea deplasare, alături de politicieni și oameni de afaceri, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva în schimbul acestor beneficii.

De asemenea, acesta trebuie să dea explicații și în legătură cu acuzația din mass-media privind o a doua deplasare cu avion privat, pe Coasta de Azur, împreună cu președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și un controversat om de afaceri, condamnat penal.

PNL consideră că, în aceste două cazuri, organele competente trebuie să se autosesizeze, inclusiv CCR și să verifice dacă asemenea relații au afectat sau puteau afecta independența judecătorului.

PSD nu poate plânge în fața camerelor pentru românii cu venituri mici, iar în afara lor să organizeze vacanțe de lux cu avioane private către destinațiile milionarilor, în care sunt invitați decidenți importanți ai CCR.

După cazul zborurilor Nordis, care se dovedește a nu fi unul singular, ci o meteahnă a PSD, această formațiune nu mai poate cere românilor încredere, în timp ce în jurul partidului continuă să apară relații privilegiate între politicieni, oameni de afaceri și persoane aflate în funcții-cheie în stat. Românii au dreptul să știe cine plătește, cine invită și ce interese se află în spatele acestor deplasări”, a transmis biroul de presă PNL.

Fritz: Ei, cu ceasuri de lux, ne țin lecții de iubire de țară

Dominic Fritz a acuzat liderii social-democrați de ipocrizie, arătând că aceștia oferă lecții de patriotism în timp ce beneficiază de un stil de viață luxos, finanțat din resurse obscure. Președintele USR a reacționat după ce deputatul și fostul ministru PSD Mihai Fifor a afirmat că nu i-ar fi acordat niciodată cetățenia română pe motiv că nu ar avea „caracterul, probitatea morală și fibra de a iubi România”.

Fibra pesedistă de lux e să-mi măsoare mie sângele, ca să vorbim despre orice altceva decât cum își umplu cutiile de pantofi pentru a-și finanța zborurile lor private”, a comentat Dominic Fritz.

Deci ei cu ceasurile de lux, cu pantofii de mii de euro, cu un zbor care costă cât salariul anual al unui om care muncește, ne țin lecții despre iubirea de țară. Ei chiar cred că nu vedem de unde vin banii ăștia... din sistemul pe care l-au ținut decenii: contracte, pile, stat capturat. Din banii celor care rămân pe pământ”, a punctat primarul Timișoarei.

Cine a operat zborul

Zborul spre Mykonos a fost operat de Toyo Aviation, companie controlată de Tarek El Feki. Operatorul a fost folosit și pentru unele deplasări oficiale ale fostului președinte Klaus Iohannis.

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Toyo Aviation a raportat în 2025 o cifră de afaceri de aproape 117 milioane de lei, adică peste 23 de milioane de euro.

Numele companiei a apărut și într-un alt context, după ce un utilizator identificat drept „herttay” a susținut pe DarkForums că a obținut acces la o bază de date atribuită Toyo Aviation și a pus-o la vânzare. Arhiva prezentată ar conține aproximativ 2.600 de documente, între care copii ale unor pașapoarte, acte de identitate și permise de ședere, facturi și liste de pasageri.

Brinztech a relatat despre această posibilă breșă, dar nu a putut confirma autenticitatea tuturor datelor din arhivă.

Cristian Deliorg, legat de un alt zbor privat

Prezența judecătorului CCR Cristian Deliorga în avionul spre Mykonos vine după o altă deplasare cu avion privat, pe 3 iulie, de la Constanța spre Coasta de Azur. Potrivit informațiilor publicate de presa de investigații, Cristian Deliorga a călătorit atunci împreună cu membri ai familiei lui Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comert a României, precum și cu controversatul om de afaceri Florin Cârstocea, vizat în trecut într-un dosar penal instrumentat de DNA Constanța, legat de autorizațiile de construire pentru un imobil din Mamaia.

Cele două călătorii au atras atenția în special prin prezenţa lui Cristian Deliorga, care este judecător al Curții Constituționale, alături de oameni de afaceri și persoane cu funcții politice sau administrative.

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