Judecătorii CCR numiți de PSD ar pregăti o procedură pentru înlăturarea Siminei Tănăsescu de la șefia Curții

Un grup de judecători numiți la propunerea PSD ar lua în calcul declanșarea unei proceduri pentru demiterea Siminei Tănăsescu din funcția de președinte al instituției. Intenția vine în contextul scandalului provocat de o întâlnire neanunțată oficial între șefa CCR și premierul interimar Ilie Bolojan, desfășurată în biroul președintelui Senatului.

Judecătorii CCR numiți de PSD pregătesc o procedură pentru înlăturarea Siminei Tănăsescu Foto: Mediafax

Judecătorii care se opun conducerii Siminei Tănăsescu ar analiza posibilitatea de a folosi rezultatele investigației conduse de senatoarea Nadia Cerva pentru a iniția procedura, au dezvăluit sursele pentru G4Media.

Legea privind funcționarea Curții Constituționale nu prevede însă în mod explicit o procedură prin care președintele CCR să poată fi revocat din funcție. Potrivit surselor judiciare citate, s-ar lua în calcul o procedură similară, „în oglindă”, cu cea prin care este ales președintele Curții.

Cei patru judecători numiți de PSD sunt Mihai Busuioc, Bogdan Licu, Cristian Deliorga și Gheorghe Stan.

Amintim că întâlnirea neanunțată dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, este anchetată de Senat. Parlamentarii vor să afle cine a solicitat întâlnirea, ce s-a discutat și dacă aceasta a avut vreo legătură cu deciziile pe care Curtea urma să le ia. Nici premierul interimar Ilie Bolojan și nici președinta CCR nu au fost prezenți la audierile de marți, fiind invocat faptul că Simina Tănăsescu se află în străinătate. Ședința a fost amânată pentru data de 15 septembrie.

La momentul în care informația despre întâlnire a devenit publică, atât Ilie Bolojan, cât și Simina Tănăsescu au confirmat că discuția a avut loc, însă au susținut că aceasta a avut un caracter administrativ. Potrivit explicațiilor oferite atunci, subiectul principal ar fi fost identificarea unor spații suplimentare pentru Curtea Constituțională.

Paralel cu această anchetă, reprezentanții USR au solicitat extinderea verificărilor pentru a stabili modul în care imaginile video de la Senat au ajuns în spațiul public, dar și investigarea unei deplasări în străinătate realizată de judecătorul CCR Cristian Deliorga alături de alți politicieni.