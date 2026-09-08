 Judecătorii CCR numiți de PSD ar pregăti o procedură pentru înlăturarea Siminei Tănăsescu de la șefia Curții | adevarul.ro
search
Marți, 8 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Judecătorii CCR numiți de PSD ar pregăti o procedură pentru înlăturarea Siminei Tănăsescu de la șefia Curții

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un grup de judecători numiți la propunerea PSD ar lua în calcul declanșarea unei proceduri pentru demiterea Siminei Tănăsescu din funcția de președinte al instituției. Intenția vine în contextul scandalului provocat de o întâlnire neanunțată oficial între șefa CCR și premierul interimar Ilie Bolojan, desfășurată în biroul președintelui Senatului.

Judecatoarea Curtii Constitutionale Elena-Simina Tănăsescu
Judecătorii CCR numiți de PSD pregătesc o procedură pentru înlăturarea Siminei Tănăsescu Foto: Mediafax

Judecătorii care se opun conducerii Siminei Tănăsescu ar analiza posibilitatea de a folosi rezultatele investigației conduse de senatoarea Nadia Cerva pentru a iniția procedura, au dezvăluit sursele pentru G4Media.

Legea privind funcționarea Curții Constituționale nu prevede însă în mod explicit o procedură prin care președintele CCR să poată fi revocat din funcție. Potrivit surselor judiciare citate, s-ar lua în calcul o procedură similară, „în oglindă”, cu cea prin care este ales președintele Curții.

Cei patru judecători numiți de PSD sunt Mihai Busuioc, Bogdan Licu, Cristian Deliorga și Gheorghe Stan.

Amintim că întâlnirea neanunțată dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, este anchetată de Senat. Parlamentarii vor să afle cine a solicitat întâlnirea, ce s-a discutat și dacă aceasta a avut vreo legătură cu deciziile pe care Curtea urma să le ia. Nici premierul interimar Ilie Bolojan și nici președinta CCR nu au fost prezenți la audierile de marți, fiind invocat faptul că Simina Tănăsescu se află în străinătate. Ședința a fost amânată pentru data de 15 septembrie.

La momentul în care informația despre întâlnire a devenit publică, atât Ilie Bolojan, cât și Simina Tănăsescu au confirmat că discuția a avut loc, însă au susținut că aceasta a avut un caracter administrativ. Potrivit explicațiilor oferite atunci, subiectul principal ar fi fost identificarea unor spații suplimentare pentru Curtea Constituțională. 

Paralel cu această anchetă, reprezentanții USR au solicitat extinderea verificărilor pentru a stabili modul în care imaginile video de la Senat au ajuns în spațiul public, dar și investigarea unei deplasări în străinătate realizată de judecătorul CCR Cristian Deliorga alături de alți politicieni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Traseul dronei de tip Shahed care a trecut pe lângă Chișinău și a ajuns în România. Ce localități a survolat
stirileprotv.ro
image
Sorina Matei a preluat șefia TVR formal. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial
gandul.ro
image
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
mediafax.ro
image
Scandal în direct între Marcel Pușcaș și Claudiu Florea, liderul grupului Vacarm de la Steaua: „Vrem să promovăm” / ”Sunt o echipă de cazarmă”
fanatik.ro
image
Tribunalul București a aprobat cererea de intrare în insolvență a STB. Ciprian Ciucu a cerut acest lucru încă din iulie
libertatea.ro
image
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
digi24.ro
image
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
gsp.ro
image
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
digisport.ro
image
A apărut cu păr pe picioare pe covorul roșu! Cine este actrița care a rupt tiparele la Festivalul de Film de la Veneția
click.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Ce exerciţii primesc elevii la Testele PISA, unde România a obţinut un scor dezastruos
observatornews.ro
image
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
cancan.ro
image
E cert! Pensiile vor crește în 2027. Confirmări din guvern și de la Consiliul Fiscal. Dar și un avertisment...
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Elevii și studenții pot rămâne fără pensia de urmaș dacă nu depun acest document. Ce trebuie să facă pentru a primi în continuare banii
playtech.ro
image
Motivul pentru care Ilie Năstase s-a certat cu soția sa, Ioana. Nimeni nu se va aștepta la asta
fanatik.ro
image
Unde păstrează România cele 103,6 tone de aur, evaluate la 12,8 miliarde de euro. Olanda a decis să mute metalul prețios, invocând criza
ziare.com
image
Daniel Stanciu: ”Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari”
digisport.ro
image
Alexia Eram, apariție de senzație pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Cât valorează ținuta aleasă de fiica Andreei Esca
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Daniela Nane arată fenomenal, după ce a slăbit multe kilograme. Cum a reușit fără dietă. Actrița a spus că această metodă este sigură: Asta funcționează la mine
romaniatv.net
image
Rusia atacă din nou Uniunea Europeană. Moscova invocă alegerile din România
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază
actualitate.net
image
Adi Sînă, accident pe străzile Capitalei! Ce au descoperit polițiștii și ce sancțiune a primit artistul
click.ro
image
Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani. Ce probleme de sănătate avea Lucia: „Ne-a părăsit mult prea devreme”
click.ro
image
A apărut cu păr pe picioare pe covorul roșu! Cine este actrița care a rupt tiparele la Festivalul de Film de la Veneția
click.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Brigitte Pastramă, acuzații explozive la adresa Ioanei Năstase: „L-a stors pe Ilie de bani”
image
Adi Sînă, accident pe străzile Capitalei! Ce au descoperit polițiștii și ce sancțiune a primit artistul

OK! Magazine

image
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul