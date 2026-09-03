Trei sferturi dintre români nu cred că pensia de stat le va asigura un trai decent. Ce planuri au pentru bătrânețe

Un procent de 75% dintre românii din mediul urban consideră că pensia de stat nu va fi suficientă pentru un trai decent, iar șase din zece sunt preocupați de veniturile pe care le vor avea după retragerea din activitate.

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Datele apar într-un studiu realizat în august 2026 de Quantix pentru Banca Transilvania, care analizează modul în care populația se raportează la sistemul de pensii.

Cercetarea arată că preocuparea pentru perioada de după pensionare este mai mare decât nivelul de pregătire financiară pentru această etapă. Astfel, 60% dintre participanții la studiu spun că sunt îngrijorați de veniturile pe care le vor avea după retragerea din activitate, în timp ce 54% recunosc că nu se consideră pregătiți financiar pentru acel moment, potrivit știrileprotv.ro.

Mai mult, trei sferturi dintre respondenți nu cred că pensia publică le va permite să ducă un trai decent.

Autorii studiului observă și o schimbare în percepția asupra pensionării. Dacă în trecut aceasta era privită în principal drept momentul în care oamenii se retrăgeau din activitatea profesională, tot mai mulți români o asociază acum cu o perioadă în care vor să rămână activi.

Cercetarea evidențiază două diferențe importante: pe de o parte, între preocuparea românilor pentru siguranța financiară viitoare și nivelul actual de pregătire, iar pe de altă parte, între dorința de a avea un stil de viață activ la pensie și resursele necesare pentru a-l susține.

„Diferenţa dintre aceste aspiraţii şi nivelul de pregătire financiară explică preocuparea tot mai mare pentru economisire şi planificare pe termen lung", notează autorii cercetării.

Ce surse de venit iau în calcul românii

Interesul pentru informațiile despre pensii este prezent în rândul unei părți importante a populației. Aproape jumătate dintre respondenți spun că sunt interesați de acest subiect.

În ultimul an, 47% au discutat despre pensii, iar 32% au citit informații despre sistemul de pensii. În ceea ce privește nivelul de informare, 41% dintre participanți consideră că știu bine cum funcționează Pilonul 2, în timp ce doar 20% spun același lucru despre Pilonul 3.

Românii iau în calcul mai multe surse pentru veniturile de la pensie. Cea mai menționată este pensia privată obligatorie, respectiv Pilonul 2, indicată de 55% dintre participanți.

Pe lista variantelor avute în vedere urmează veniturile obținute din servicii pe care le-ar putea presta după pensionare, menționate de 25% dintre respondenți. Pilonul 3 este luat în calcul de 22%, iar depozitele bancare de 20%.

Cum își imaginează românii viața după pensionare

Studiul arată că românii nu văd perioada de după retragerea din activitate doar prin prisma nevoii de a avea suficienți bani pentru cheltuielile de zi cu zi.

Întrebați ce și-ar dori să facă după pensionare, respondenții au indicat în special călătoriile în țară și în străinătate, timpul petrecut alături de familie și prieteni, dar și activități precum gătitul.

Rezultatele sugerează că siguranța financiară este privită ca un mijloc prin care oamenii își pot păstra stilul de viață și activitățile care le aduc satisfacție și după încheierea carierei.

Studiul „Sistemul de pensii din România. Percepții ale populației urbane” a fost realizat de Quantix în august 2026 și a combinat cercetarea calitativă, prin interviuri în profunzime, cu o cercetare cantitativă. Au fost incluși români din mediul urban cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani.