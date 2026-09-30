 PSD este pregătit să discute despre formarea unui Guvern și cere schimbarea direcției economice. Grindeanu: „Avem nevoie de rectificare” | adevarul.ro
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PSD este pregătit să discute despre formarea unui Guvern și cere schimbarea direcției economice. Grindeanu: „Avem nevoie de rectificare”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că social-democrații sunt pregătiți să participe la negocieri pentru formarea unui nou Guvern și a cerut partidelor parlamentare să găsească rapid o soluție pentru ieșirea din criza politică.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Alexandra Pandrea / Alexandra Pandrea/GMN

Declarațiile au venit după ce Parlamentul a respins Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, care a obținut 182 de voturi „pentru”, față de cele 233 necesare pentru învestitură.

Grindeanu a susținut că România are nevoie urgent de un Executiv cu puteri depline, invocând necesitatea unei rectificări bugetare și a pregătirii bugetului pentru 2027.

„Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un Guvern, avem nevoie de dialog. Să facem acest dialog, să găsim o modalitate prin care să avem un lucru pentru că avem nevoie de rectificare, pentru că avem nevoie să începem să lucrăm de acum la bugetul pe 2027, n-o să avem bugetul aprobat în martie, așa cum a fost anul acesta, pentru că e nevoie de schimbarea direcției în care merge România”, a declarat liderul PSD, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

În cadrul declarațiilor sale, Grindeanu a criticat direcția economică urmată de actualul Executiv și a susținut că România trebuie să treacă de la politica de austeritate la măsuri de relansare economică. Liderul social-democrat a afirmat că, în opinia sa, indicatorii economici s-au deteriorat. El a menționat inflația, scăderea consumului, creșterea numărului de șomeri și reducerea investițiilor străine directe. Grindeanu a susținut, totodată, că este necesară reforma statului și a administrației publice.

„Noi trebuie să vorbim foarte mult de economie și să facem lucrurile necesare pentru relansarea economiei în acest moment. Și sigur, e nevoie de reforma statului, e nevoie de reformă administrativ-teritorială”, a afirmat Grindeanu, adăugând că PSD este dispus să participe la dialog pentru găsirea unei soluții politice.

Liderul PSD a respins ideea că partidul ar urmări în acest moment alegeri anticipate și a susținut că decizia privind desemnarea unui nou premier îi aparține președintelui Nicușor Dan.

„Președintele decide, nu PSD-ul, nu PNL-ul”, a afirmat Grindeanu, cerând ca șeful statului să desemneze rapid un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Grindeanu a mai spus că PSD este pregătit să construiască „o alternativă la austeritatea de până acum” și și-a exprimat dorința ca toate formațiunile politice să susțină un program care să relanseze economia.

„Era evident că Mureșan nu își dorește să fie prim-ministru. Am pierdut două săptămâni”

Președintele PSD susține că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a prelungit criza politică și afirmă că acesta nu și-ar fi dorit, în realitate, să conducă Guvernul. Declarațiile au fost făcute după respingerea de către Parlament a Cabinetului Mureșan.

„Era evident că omul nu-și dorește să fie prim-ministru. Am pierdut două săptămâni. A vrut să facă o vizită în Parlament”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că România are nevoie de o majoritate parlamentară „transparentă”, nu de una de conjunctură, și a arătat că principala provocare în perioada următoare este identificarea unei formule politice care să permită formarea rapidă a unui Guvern.

„Dacă vrei să faci rapid un guvern, să avem rectificarea, să vorbim despre proiectul pentru 2027, să încercăm să îndreptăm din greșelile făcute în ultima perioadă și să repunem economia”, a afirmat Grindeanu.

El a reluat și criticile la adresa modului în care PNL și celelalte formațiuni din fosta coaliție au gestionat negocierile politice, susținând că PSD a acceptat în trecut inclusiv varianta unui guvern tehnocrat pentru a contribui la deblocarea situației.

Grindeanu vrea reluarea dialogului între partide

Grindeanu a pledat pentru reluarea dialogului între partidele parlamentare și a respins ideea unei soluții care să nu beneficieze de o susținere politică clară. În opinia sa, România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, inclusiv pentru adoptarea rectificării bugetare.

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