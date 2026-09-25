Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Reșița, că i-a cerut liderului PNL, Ilie Bolojan, să renunțe la varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și să-i ceară acestuia să-și depună mandatul.

Sorin Grindeanu, președinte PSD Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Aflat la Reșița, în fief liberal, președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că singurul program politic prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan e reprezentat de înjurăturile la adresa PSD.

„Nu am auzit altceva până acum. Asta m-a făcut să spun că eu cred că domnul Mureșan nu-și dorește să fie premier și face tot posibilul să pice în Parlament, de-aia am zis să-i scurtam calvarul și să-i spunem să-și depună mandatul. Tot acolo ajungem, scurtăm această perioadă. Ce a considerat să facă Siegfried Mureșan după ce a acceptat să fie prim-ministru? A zis că e utilă linia Guvernului Bolojan. Cum vrei să te voteze PSD?”, a precizat Grindeanu.

Liderul social democrat crede că după ce „Guvernul Mureșan” va cădea, va exista o nouă nominalizare, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a respins varianta declanșării de alegeri anticipate.

„Să vedem cine va fi a doua nominalizare și, în funcție de asta, trebuie ca, indiferent de cine va fi nominalizat, să existe o majoritate transparentă care să facă posibilă o guvernare corectă. O să văd dacă o să pot avea o majoritate bazată pe valori europene, transparentă, care să asigure o guvernare coerentă, care să ducă la schimbarea direcției. Altfel, poți să ai un vot conjunctural prin care să treci un guvern, dar e un guvern slab, care poate să pice în 2-3 luni la o moțiune de cenzură. E mult de muncă și de îndreptat ce s-a întâmplat în ultimii ani”, a mai spus liderul PSD.

Vrea rectificare bugetară

Grindeanu anunță că este nevoie de o rectificare bugetară, întrucât țara se află într-o situația economică critică.

„Noi, la PSD, am fost obișnuiți să venim de fiecare dată la guvernare după dezastre cauzate de dreapta. De fiecare dată când PSD a guvernat România, a crescut economic, am fost pe plus, veniturile oamenilor au crescut și am guvernat bine. Mi-aș dori o colaborare cu PNL de dreapta, conservator, creștin-democrat. În momentul de față, PNL e de fapt USR”.

Totodată, liderul PSD a dezvăluit că se aștepta să fie nominalizat premier de către Nicușor Dan, dar încă nu e timpul pierdut.

„Mă așteptam să fiu desemnat la finalul consultărilor de la Cotroceni, pentru mine a fost o surpriză. De când a ajuns președinte Nicușor Dan, l-a pus pe Bolojan de dreapta, de la partidul care s-a clasat pe locul 3, apoi Eugen Tomac de dreapta, Veștea de dreapta. Am zis că poate încearcă și cu partidul care a câștigat alegerile, PSD. M-am dus la Cotroceni încercând să-i spun că ne asumăm nominalizarea de prim-ministru și că acceptăm mandatul, asta am spus la Cotroceni”, a mai spus la Reșița Sorin Grindeanu.

Atacul lui Grindeanu vine după ce premierul desemnat a spus despre liderul PSD că este sub cota de încredere a partidului pe care îl conduce.

„PSD are un nivel de încredere, dl Grindeanu e sub acest nivel, el îi trage în jos. Eu spun întotdeauna adevărul. PSD își va face propriul calcul politic. Trebuie să-i ajutăm să facă calculul politic corect. Prin apariția AUR ca principal partid populist măsurile populiste ale PSD nu mai dau roade acum. Votul PSD este ultima șansă de credibilizare a PSD și să încerce să convingă oamenii că sunt într-o oarecare măsură un partid pro-european. Grija mea e România, nu viitorul PSD”, a mai transmis Mureșan.