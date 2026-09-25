 Sigfried Mureșan pune presiune pe PSD: „Ajunge anexa AUR dacă votează împotriva Guvernului. Grindeanu e sub nivelul partidului” | adevarul.ro
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Sigfried Mureșan pune presiune pe PSD: „Ajunge anexa AUR dacă votează împotriva Guvernului. Grindeanu e sub nivelul partidului”

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că va depune sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Mureșan lansează un avertisment dur la adresa social-democraților, susținând că un vot împotriva noului Executiv pro-european va transforma PSD într-o „anexă a AUR”.

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan, premier desemnat Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Siegfried Mureșan a anunțat la G4Media că sâmbătă va depune la Parlament noul program de guvernare, dar și lista de miniștri. Premierul desemnat vrea ca luni și marți să aibă loc audierile miniștrilor, iar marți după amiază sau miercuri să fie votul de învestire în plen.

„PSD nu a luat o decizie finală. Voi propune un guvern pro-european. PSD va trebui să dovedească că este un partid pro-european. Sunt convins că PSD care e deja un partid slăbit va ajunge o anexă a AUR dacă va vota împotriva guvernului meu. Un dialog la începutul săptămânii viitoare între conducerea PSD și mine este esențial. Președintele PSD a spus că au aproape majoritate împreună cu AUR. Ei nu doresc să guverneze pe o agendă pro-europeană, el dorește să întoarcă România în trecut, să controleze statul. Nu văd cum PNL poate vota un guvern PSD. Toți partenerii noștri sunt îngrijorați de o revenire la risipa banului public”, a spus Sigfried Mureșan.

Premierul desemnat este de părere că stabilitatea politică e principalul ingredient pentru încrederea în România.

„Cifrele macro sunt pe trend pozitiv, toate. Temerea agențiilor de rating este că acest trend responsabil poate fi întors. Este evident că dacă România va avea guvern și vom implementa politici responsabile va fi mai puțină presiune pe cursul leu-euro. Va trebui să fim responsabili, dar e evident că vom intra într-o perioadă de calm în care putem lucra. Abia aștept să prezint echipa de miniștri. Tratez cu maximă responsabilitate această procedură, vreau ca oamenii să cunoască viziunea reformatoare pe care o propunem. E clar pentru oameni că deși președintele a spus că anticipatele nu sunt scenariul de dorit, e evident că devine un scenariu real. Decizia e doar la președinte, parlamentarii devin pur spectatori în acest proces dacă nu dau votul de învestitură. PSD are un nivel de încredere, domnul Grindeanu e sub acest nivel, el îi trage în jos”, a mai spus Sigfried Mureșan.

Acesta a mai menționat că Grindeanu nu are forța necesară de a impune decizii, iar partidul e mai puternic decât el în momentul de față.

 „PSD are un nivel de încredere, dl Grindeanu e sub acest nivel, el îi trage în josEu spun întotdeauna adevărul. PSD își va face propriul calcul politic. Trebuie să-i ajutăm să facă calculul politic corect. Prin apariția AUR ca principal partid populist măsurile populiste ale PSD nu mai dau roade acum. Votul PSD este ultima șansă de credibilizare a PSD și să încerce să convingă oamenii că sunt într-o oarecare măsură un partid pro-european. Grija mea e România, nu viitorul PSD”, a mai transmis Mureșan.

Siegfried Mureșan se întâlnește vineri cu președintele Nicușor Dan, căruia îi va prezenta forma finală a programului de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul cabinet. Mureșan este susținut oficial de PNL, USR și UDMR, partide cu care a lucrat în această săptămână la programul de guvernare și la componența Executivului.

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