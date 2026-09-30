 Siegfried Mureșan pierde un sprijin anunțat ca sigur înaintea votului. Varujan Pambuccian: „Fiecare coleg va vota așa cum consideră” | adevarul.ro
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Siegfried Mureșan pierde un sprijin anunțat ca sigur înaintea votului. Varujan Pambuccian: „Fiecare coleg va vota așa cum consideră”

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Calculul parlamentar al premierului desemnat Siegfried Mureșan s-a complicat chiar în ziua votului de învestitură. Varujan Pambuccian, liderul minorităților naționale, a anunțat miercuri, de la tribuna Parlamentului, că deputații reprezentând minoritățile naționale nu vor vota în bloc, fiecare urmând să decidă individual dacă susține sau respinge noul Guvern.

Varujan Pambuccian, liderul minorităților naționale.
Varujan Pambuccian, liderul minorităților naționale. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Tot ce pot să fac este să anunț că grupul nostru va vota liber. Adică fiecare coleg va vota așa cum consideră că este oportun. Și cam atât. Îmi pare rău. Data viitoare vă promit că pregătesc colajul din Caragiale. Vă mulțumesc”, a declarat Pambuccian, în Parlament.

Anunțul vine după ce Siegfried Mureșan se declara optimist, cu o zi înainte, în privința sprijinului parlamentarilor din grupul minorităților. Premierul desemnat spunea, într-un interviu acordat Agerpres, că a avut „discuții foarte bune” cu reprezentanții minorităților naționale și că este „foarte încrezător” în susținerea acestora.

„Eu sunt foarte optimist după discuțiile pe care le-am avut cu ei, inclusiv ieri, și din respect față de ei îi las pe ei să anunțe cum vor vota, dar sunt foarte încrezător în ceea ce privește susținerea parlamentarilor minorităților naționale și mai ales în ceea ce privește cooperarea mea cu ei pe termen lung”, afirma Mureșan cu o zi în urmă.

Premierul desemnat preciza că PNL, USR și UDMR au împreună 170 de parlamentari și că poartă negocieri cu minoritățile, parlamentarii neafiliați și grupurile parlamentare mai mici pentru a ajunge la cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

În acest context, cele 17 voturi ale grupului minorităților reprezentau o componentă importantă a calculelor. După anunțul lui Pambuccian, acestea nu mai pot fi considerate un pachet de voturi care merge automat în aceeași direcție. Fiecare deputat va avea libertatea de a-și stabili opțiunea.

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan are nevoie de majoritatea parlamentarilor, respectiv 233 de voturi, pentru a primi încrederea Parlamentului. PNL, USR și UDMR asigură împreună 170 de voturi.

Discuțiile cu reprezentanții minorităților au vizat și reducerea numărului de parlamentari. Mureșan a susținut că reforma ar urma să fie realizată ținând cont de reprezentarea minorităților naționale, astfel încât reducerea numărului total de parlamentari să nu afecteze automat acest sistem de reprezentare.

Parlamentul s-a reunit miercuri, de la ora 13:00, în ședință comună, pentru dezbaterea programului de guvernare și votul de învestitură a Cabinetului propus de Siegfried Mureșan.

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