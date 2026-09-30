 Ilie Bolojan, huiduit în Parlament înainte să ia cuvântul: „Nu vrem să fugim de răspundere la greu, ci să asigurăm continuarea drumului” | adevarul.ro
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Video Ilie Bolojan, huiduit în Parlament înainte să ia cuvântul: „Nu vrem să fugim de răspundere la greu, ci să asigurăm continuarea drumului”

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Ilie Bolojan a fost huiduit în plenul Parlamentului, miercuri, 30 septembrie, înainte de a lua cuvântul în cadrul ședinței în care este dezbătută învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. 

Premierul demis Ilie Bolojan, în Parlament
Premierul demis Ilie Bolojan, în Parlament Foto: Inquam Photos

„O soluție politică este bună dacă rezolvă și problemele țării, nu doar instalarea unui guvern. Iar Guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an. Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Ăsta e adevărul”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a susținut că, în perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului, Executivul a încercat să schimbe direcția economică a României, prin reducerea dezechilibrelor și orientarea către investiții.

„În condiții grele, am condus un guvern al schimbării, nu al stagnării. Am schimbat direcția, de la amânarea problemelor nerezolvate la rezolvarea lor, de la un model economic toxic, bazat pe consum din împrumuturi, spre un model bazat pe investiții și pe o economie pusă pe baze sănătoase”, a afirmat el.

În continuare, Bolojan a vorbit despre necesitatea reformării statului. „Reforma statului nu este o chestiune contabilă, ci o chestiune de echitate și de dezvoltare sănătoasă, de care depinde viitorul României. Nu poți să ceri contribuabilului să își plătească taxele și, în același timp, să accepți ca statul să le risipească banii. Nu poți cere sacrificii oamenilor în timp ce apar privilegii care nu au nicio justificare. Nu poți promite ceea ce nu ai, pentru că îți bați joc de oameni”, a declarat Bolojan.

În opinia acestuia, respingerea unui nou Guvern nu va elimina problemele cu care se confruntă România.

„Moțiunea de cenzură a dat jos un guvern, dar nu a putut schimba realitatea printr-un vot. Nu poți elimina problemele unei țări politic”, a afirmat fostul premier.

Totodată, în discursul său Ilie Bolojan l-a prezentat pe Siegfried Mureșan drept un premier credibil. „Am ajuns în situația în care președintele a decis să-l desemneze pe Siegfried Mureșan, un om care și-a făcut școlile la timp, care și-a luat diplomele pe cinstite și și-a construit o carieră la nivel european pe care nu o puteți contesta. De ce ar respinge cineva reformarea companiilor de stat și restructurarea statului? Așa ceva sperie doar interesele clientelare”, a spus liderul liberal.

Bolojan: Noi nu ne legăm de scaune cu lanțuri, dimpotrivă

El a susținut că obiectivul reformelor trebuie să fie creșterea prosperității, nu doar reducerea deficitului.

„Prosperitatea este scopul. Ținta este să producem mai mult, nu să consumăm mai mult decât producem. Iar disciplina bugetară nu este opusul dezvoltării, ci este tocmai fundația unei dezvoltări sănătoase. Dacă respingeți acest program și alegeți din nou criza, la fel ca în luna mai, cum puteți susține că vă interesează țara? Noi nu ne legăm de scaune cu lanțuri, dimpotrivă. Am oferit soluții, dar soluții în interesul României. Nu vrem să fugim de răspundere la greu, ci să asigurăm continuarea drumului”, a mai spus premierul interimar.

Bolojan și-a încheiat discursul cu un apel pentru învestirea noului Executiv: „Vă îndemn să votați pentru a înlocui actualul guvern, care și-a făcut datoria, cu unul stabil, cu puteri depline, de care are nevoie România: Guvernul Mureșan”.

Parlamentul s-a reunit miercuri, de la ora 13.00, pentru votul de învestitură al Guvernului Mureșan. Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile pentru a intra în funcție. PNL, USR și UDMR au împreună aproximativ 170 de parlamentari, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Executivul.

Votul asupra programului de guvernare și a întregii liste a Cabinetului este secret, cu bile. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi favorabile.

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