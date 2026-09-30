Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri, 30 septembrie, în Parlament, în ziua votului de învestitură a Guvernului Siegfried Mureșan, că social-democrații nu vor vota „acest Guvern Bolojan reșapat”.

Sorin Grindeanu și-a început discursul afirmând că „privilegiile și funcțiile sunt mai importante pentru PNL și USR.”

„În locul soluțiilor naționale, ați ales războiul politic. În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune. În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză, doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă, un guvern care nu a avut niciodată șansa să formeze o majoritate.

Acesta nu este un guvern al României, este doar un alt guvern Bolojan, e adevărat, cu mai mult userism. Un Bolojan 2.0, care va aplica fix aceeași rețetă a dezastrului și a austerității. Partidul Social Democrat spune NU acestui Guvern Bolojan reșapat. Partidul Social Democrat spune NU acestui program scris cu inteligență artificială.

Vă anunț că nimeni, dar absolut nimeni din PSD, nu a fost impresionat de amenințările domnului Mureșan. Nu e NU. PSD va vota doar un guvern care ține cu România.

Stimați colegi, am încercat, am încercat în această perioadă. Până la un punct, este adevărat, să înțeleg posesia domnului Mureșan cu PSD.”

Foto: Inquam / George Călin

„Nu ați avut jena să blocați finalizarea hidrocentralelor”

Grindeanu acuză guvernul și partidele de la guvernare că au luat măsuri care au afectat nivelul de trai.

„Nu ați avut jena să blocați finalizarea hidrocentralelor! Tot voi ați votat în Parlamentul European împotriva fermierilor români. Domnule premier desemnat, resemnat, de nicio formă de votat!

În timp ce dumneavoastră exersați retorica urii pe Facebook, familiile din România o duc tot mai greu. Coșul zilnic a devenit tot mai scump, iar o simplă vizită la magazin e un sport extrem.”

Președintele PSD a criticat măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, susținând că acestea au afectat pensionarii, angajații din sectorul public și românii cu venituri mici și medii.

„România nu poate continua așa! Este o iluzie să crezi că așa se poate salva economia. Noi, PSD, refuzăm să fim complici la acest experiment social eșuat. A venit momentul ca această guvernare a eșecului să plece acasă definitiv! Vreți să prelungiți criza? Mergeți pe calea anticipatelor; după alegeri veți încăpea toți într-un lift, fără să vă înghesuiți.”

El a cerut schimbarea direcției economice, afirmând că statul trebuie să facă primul sacrificii și să sprijine economia și protecția socială.

„Doar în mințile bolnave există o contradicție între economie și solidaritate; un stat care produce prosperitate poate avea cele mai bune politici sociale. Cred într-un model economic în care statul și mediul de afaceri sunt parteneri. Avem nevoie să încurajăm antreprenorii care plătesc taxe.

Nu putem continua să trăim pe datorie, dar nici prin austeritate oarbă! Trebuie să punem capat acestei mascarade pentru ca apoi să construim din nou. România are nevoie urgentă de un guvern care să repare și să redea încrederea.

Domnule Mureșan, vă mulțumim pentru vizita în Parlamentul României! Drum bun către Bruxelles, pe autostrăzile făcute de Drulă – vă asigur că nu vă veți mișca nici măcar un metru, dar România trebuie să meargă înainte!”

Parlamentul s-a reunit astăzi, de la ora 13:00, pentru votul de învestitură al Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Cabinetul are nevoie de 233 de voturi pentru a intra în funcție. În acest moment, PNL, USR și UDMR îi asigură aproximativ 170 de voturi, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul.